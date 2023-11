L’hémisphère Sud se dessèche lentement, selon les scientifiques

Il est bien connu que l’eau est la clé de la vie sur Terre. Cependant, un fait moins connu est que seulement environ 1% de toute l’eau de la planète est de l’eau douce disponible pour les êtres humains, les plantes ou les animaux terrestres. Une nouvelle étude a montré que l’hémisphère sud se dessèche plus que l’hémisphère nord au cours des deux dernières décennies (2001-2020).

90% de la population mondiale vit dans l’hémisphère nord

Oui, seulement environ 1% de l’eau douce de la planète est disponible pour les humains, les plantes et les animaux. Le reste est dans les océans ou emprisonné dans les calottes glaciaires et les roches polaires. Dans un monde en changement climatique, la répartition mondiale de ce 1% prend une toute nouvelle signification. Cette nouvelle étude révèle un problème encore plus complexe.

Les auteurs de l’étude suggèrent que la principale cause est le phénomène météorologique connu sous le nom d’El Niño, qui se produit de temps en temps lorsque l’eau de l’océan Pacifique oriental est plus chaude que d’habitude.

Les conclusions sont basées sur des données satellitaires et des mesures des débits des rivières et des ruisseaux, qui ont permis aux chercheurs de modéliser et de calculer les changements dans la disponibilité de l’eau. La disponibilité de l’eau est la différence nette entre la quantité d’eau fournie au paysage, sous forme de précipitations terrestres, et l’eau retirée de l’atmosphère par évaporation générale ou par les plantes à travers leurs feuilles.

Alors que l’hémisphère sud ne représente qu’un quart de la superficie terrestre mondiale (à l’exclusion de l’Antarctique), il semble avoir un impact beaucoup plus important sur la disponibilité mondiale de l’eau que l’hémisphère nord.

La nouvelle analyse révèle une forte diminution de la disponibilité de l’eau en Amérique du Sud, dans la majeure partie de l’Afrique et dans le centre et le nord-ouest de l’Australie. Cependant, certaines régions, comme la partie sud de l’Amérique du Sud, auront plus d’eau disponible.

En revanche, malgré des variations significatives entre les régions, l’étude suggère que la disponibilité de l’eau dans l’hémisphère nord est plus ou moins équilibrée. Cela s’explique en partie par de grandes influences humaines telles que l’irrigation, les barrages et la production alimentaire. Ces facteurs sont plus pertinents dans l’hémisphère nord, où environ 90% de la population mondiale vit.

Quelles sont les implications possibles si l’hémisphère sud se dessèche plus que le nord?

Ce qui se passe dans le sud affecte aussi le nord. Une partie de la réponse réside dans les régions susceptibles de connaître une augmentation de la sécheresse. L’Amérique du Sud comprend la forêt tropicale amazonienne, qui est un régulateur climatique essentiel ainsi qu’un habitat d’importance mondiale pour les espèces et un foyer pour de nombreuses communautés indigènes.

La sécheresse de la forêt tropicale réduira la végétation et augmentera le risque d’incendie. Cela serait une mauvaise nouvelle pour les êtres humains et les animaux vivant dans la forêt et pourrait libérer des milliards de tonnes de carbone actuellement piégé dans la végétation et les sols de la forêt.

L’Amérique du Sud est également un important exportateur agricole de soja, de sucre, de viande, de café et de fruits sur le marché mondial. Les changements dans la disponibilité de l’eau mettront une pression supplémentaire sur les systèmes alimentaires à l’échelle mondiale.

La sécheresse dans la majeure partie de l’Afrique est également un défi majeur. Ce vaste continent compte de nombreuses zones climatiques et des contrastes socio-économiques, avec souvent des ressources limitées pour atténuer et s’adapter.

Le nord-ouest de l’Australie est l’une des grandes régions sauvages du pays. Mais ce serait une grave erreur de considérer la région comme « vide » et donc sans importance en termes de sécheresse.

La sécheresse entraîne une augmentation des températures

La sécheresse modifiera les modèles de végétation et augmentera encore les températures, qui pourraient dépasser 35 °C la majeure partie de l’année d’ici 2100, si les taux d’émission continuent d’être élevés. Cela aurait des effets graves sur la santé humaine et les habitats.

De même, la sécheresse dans le centre de l’Australie a des répercussions sur le temps et le climat des zones côtières, où se trouvent la plupart des grandes villes et de la population de l’Australie. Les tendances à la sécheresse se font également sentir dans le sud-ouest et le sud-est du pays, provoquant des tensions et des changements dans les habitats, des incendies de forêt, l’épuisement des rivières et des impacts sur la santé humaine, en particulier dans les zones urbaines.

Comme c’est le cas pour de nombreux aspects du climat, la nature exacte et l’ampleur des changements et des impacts sont difficiles à prévoir ou à modéliser à l’échelle locale ou régionale. Mais ce nouveau document pointe des changements clairs dans les modèles et les processus climatiques complexes dans l’hémisphère sud, qui réduiront la disponibilité de l’eau pendant les phénomènes El Niño.