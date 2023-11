L’essor d’AYANEO sur le marché des jeux portables – Une interview avec le PDG de l’entreprise, Arthur Zhang

Le marché des consoles de jeux portables connaît une croissance considérable ces dernières années. Les jeux sur mobile ont toujours été tendance, depuis l’époque de la Game Boy de Nintendo. Cependant, nous n’avons pas vu beaucoup de concurrence dans ce domaine au cours des dix dernières années. Cela a commencé à changer avec la Nintendo Switch, qui a sauvé Nintendo après le désastreux Nintendo Wii U. Elle a également donné à l’entreprise une position unique sur le marché du jeu vidéo. Avec la popularité du jeu sur PC, de nombreuses entreprises ont commencé à envisager de créer leurs propres PC portables pouvant exécuter des jeux comme des consoles portables. Cela a donné naissance à des appareils comme le Steam Deck, l’ASUS ROG et de nombreuses consoles AYANEO.

AYANEO est une marque qui est récemment devenue populaire avec le lancement de plusieurs PC portables promettant une expérience de jeu convaincante en déplacement. La marque chinoise a été fondée en 2020 et a rapidement fait les gros titres grâce à ses intéressants appareils de jeu portables. AYANEO a construit un portefeuille diversifié de consoles portables ces dernières années. Actuellement, elle propose des appareils portables puissants comparables à des PC coûteux avec des processeurs et des cartes graphiques performants, ainsi que quelques options plus modestes pour les jeux sur mobile et les services de jeux en streaming.

Le marché des consoles portables est en plein essor et AYANEO a des projets intéressants pour l’avenir. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de parler avec le PDG d’AYANEO, Arthur Zhang. Rejoignez-nous dans cette interview pour découvrir le parcours de cette entreprise dans le marché en vogue des PC portables. Apprenez-en davantage sur l’histoire d’AYANEO dans ce domaine et sur ce que l’entreprise prévoit pour l’avenir.

QUESTION

Pouvez-vous nous parler un peu d’AYANEO, de son histoire et de ses débuts dans ce domaine du jeu?

Arthur Zhang : Je peux parler brièvement des origines de notre premier produit officiel. Notre équipe fondatrice d’AYANEO avait le rêve de créer un appareil de jeu portable Windows haute performance il y a de nombreuses années. C’était à cette époque que les processeurs mobiles d’AMD ont réalisé des avancées significatives, et avec la mentalité de tenter le coup, nous avons contacté AMD et informé leur équipe en Chine de notre intention de créer un appareil de jeu portable Windows exceptionnel utilisant les processeurs AMD.

Nous étions incertains si AMD avait prévu de développer des processeurs dédiés aux appareils de jeu portables à ce moment-là, mais ils nous ont apporté un support et une assistance sans précédent, allant du développement du produit aux ressources de la chaîne d’approvisionnement. AMD a même demandé à ses amis d’agir en tant que chefs de produit pour nous aider à créer le premier appareil de jeu portable Windows au monde basé sur les processeurs AMD.

Aujourd’hui, vous pouvez constater que les processeurs AMD ont déjà une position de leader dans le domaine des jeux portables Windows, et nous sommes une marque de jeu portable bien connue à l’échelle mondiale. Notre collaboration est une situation gagnant-gagnant et nous entretenons de bonnes relations de travail. Nous continuerons à travailler ensemble pour créer des appareils de jeu portable Windows encore plus puissants.

Question

Le marché des consoles de jeux portables est en vogue ces derniers temps avec de nombreuses nouveautés. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur AYANEO et sa percée sur le marché des appareils portables, et quels sont les objectifs de la marque dans ce domaine concurrentiel?

Arthur Zhang :

Notre objectif est simple : créer l’appareil de jeu portable Windows le plus pur au monde, car l’essence du jeu portable est de s’amuser. Nous espérons que les utilisateurs d’AYANEO pourront vivre la joie la plus pure sur nos appareils de jeu portable.

Bien sûr, à mesure que notre entreprise se développe, nous prévoyons de lancer plusieurs catégories de produits pour répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs dans nos capacités. Nous visons à fournir aux utilisateurs une gamme de produits complète basée sur des informations sur leurs demandes. Actuellement, nous avons établi des gammes de produits pour les appareils de jeu portable Windows et les appareils de jeu portable Android, offrant aux joueurs un large choix. À l’avenir, nous étendrons davantage nos activités à d’autres catégories de produits pour répondre aux besoins de plus d’utilisateurs.

Question

Avec une concurrence croissante, de plus en plus d’acteurs rejoignent le marché, quels sont les plans d’AYANEO, continuerez-vous à investir dans du hardware puissant pour défier la concurrence?

Arthur Zhang : Avec l’arrivée de grandes marques, la concurrence dans le domaine des jeux portables est en effet devenue plus intense qu’avant. Mais cette situation confirme que notre jugement stratégique il y a deux ou trois ans était correct, donc dès le départ, je n’ai jamais limité la stratégie de développement d’AYANEO à un petit domaine ou à un type de produit spécifique.

Augmenter les investissements dans la recherche et le développement technologiques pour créer des produits plus compétitifs fait certainement partie de notre stratégie de développement futur. Sur cette base, nous allons également créer une gamme de produits plus complète basée sur les informations sur les besoins des utilisateurs, offrant aux utilisateurs des choix de produits segmentés.

Nous avons déjà établi des gammes de produits pour les consoles portables Windows et les consoles portables Android, offrant aux joueurs un large éventail de choix. À l’avenir, nous nous étendrons davantage à d’autres catégories pour répondre aux besoins de plus d’utilisateurs.

Question

Le AYANEO Pocket Air est le premier appareil portable Android de l’entreprise. Il est également idéal pour le jeu en streaming. L’entreprise prévoit-elle d’investir davantage dans des appareils portables destinés aux services de jeu en streaming?

Arthur Zhang : En ce qui concerne la catégorie des jeux portables Android, nous avons des plans clairs et nous allons introduire des appareils de jeu Android portables plus exquis pour offrir aux utilisateurs une expérience logicielle et hardware de première classe. Par exemple, le AYANEO Pocket S récemment annoncé sera équipé du dernier processeur phare Qualcomm Snapdragon G3x Gen2, offrant des caractéristiques de fabrication de haute qualité et un design artistique, ce qui en réalité un bel appareil de jeu portable Android haut de gamme et puissant.

Bien sûr, nous allons également sortir des appareils de jeu portable Android avec différentes positions et formes. Ils ne seront pas seulement excellents pour jouer à des jeux rétro, mais, comme vous l’avez mentionné, offriront également d’excellentes expériences pour les jeux en streaming et le jeu à distance.

Question

Quel produit sera le fleuron d’AYANEO face au Steam Deck et au ROG Ally?

Arthur Zhang :

Si l’on considère la taille de l’écran, le AYANEO 2S serait un bon choix. Comparé au Steam Deck et au ROG Ally, le AYANEO 2S a un ratio écran-corps plus élevé et des bordures étroites exquises, offrant une prise en main plus confortable avec son design ergonomique.

Cependant, comme je l’ai mentionné, AYANEO vise à construire une série de produits plus complète afin de rivaliser sur le marché. Actuellement, nous avons le AYANEO KUN avec une taille d’écran plus grande et des performances plus puissantes, ainsi que le AYANEO AIR 1S plus léger et portable. Ils, ainsi que le AYANEO 2S, répondent aux besoins diversifiés des joueurs. Nous continuerons à itérer sur différentes séries de produits et à améliorer constamment la qualité de notre produit pour relever les défis de l’industrie.

Question

La société prévoit-elle de produire des appareils portables plus abordables à l’avenir?

Arthur Zhang : Nous avons fait des essais dans ce domaine, comme les versions Intel et Mendocino du AYANEO AIR Plus, qui ont été très bien accueillies par de nombreux joueurs. L’appareil de jeu portable Android Pocket AIR est également un choix rentable. Bien sûr, nous privilégions l’offre d’une expérience globale de haute qualité aux joueurs, ce qui exige davantage à la fois des logiciels et du hardware, rendant le contrôle des coûts un défi important.

Cependant, ces défis nous poussent également à progresser en continu. Nous ferons donc toujours de notre mieux pour proposer des produits rentables aux joueurs. Ensuite, nous allons lancer des appareils de jeu portable dans différentes gammes de prix, mais quel que soit le prix, nous nous efforcerons de offrir une expérience de première classe aux joueurs.

Question

Arthur Zhang : Selon vous, quels sont les avantages compétitifs d’AYANEO par rapport aux autres marques à ce stade?

Quand on parle d’AYANEO, je pense que beaucoup de joueurs pensent d’abord à nos capacités de conception industrielle et à notre esthétique de premier plan, qui sont nos avantages marquants pour le moment. Cependant, nos forces vont au-delà de cela. Depuis notre premier produit officiel, les appareils de jeu portable AYANEO disposent des écrans de meilleure qualité de l’industrie. Nous avons également collaboré avec Guli Technology pour développer des joysticks à effet Hall innovants, offrant aux appareils de jeu portable AYANEO des expériences de contrôle supérieures par rapport aux autres concurrents.

Nous avons également développé le logiciel de gestion AYASpace spécifiquement pour les appareils de jeu portable Windows, offrant une expérience logicielle professionnelle et complète pour les appareils de jeu portable. La nouvelle version AYASpace 2 et l’interface utilisateur AYASpace pour les jeux rétro sur les appareils de jeu portable Android permettent aux joueurs de profiter de fonctionnalités de gestion pratiques pour les jeux portable.

Question

Récemment, les consoles AYANEO ont montré un design magnifique qui les rend uniques par rapport à la concurrence. Pouvez-vous donner plus de détails sur la philosophie de conception d’AYANEO pour le design de ses consoles?

Arthur Zhang: C’est en réalité assez simple. En ce qui concerne le design extérieur, nous recherchons un design ultime, élégant et original. Nous avons de hautes exigences en matière de styles de design et de combinaisons de couleurs, ce qui nous demande souvent de mettre beaucoup d’efforts dans les innovations structurelles ou matérielles pour obtenir les effets souhaités. En plus de cela, nous avons été la première marque à introduire des styles de design colorés et artistiques dans les appareils de jeu portable Windows.

Nous avons été les premiers à incorporer des éléments rétro classiques dans les appareils de jeu portable Windows, créant le schéma de couleur « Retro Power » très acclamé. Plus tard, nous avons collaboré avec la marque tendance B.Duck pour lancer différentes éditions limitées de couleurs au style B.Duck, initié une vague d’éditions limitées de couleurs pour les appareils de jeu portable Windows. Nous nous sommes perfectionnés dans la création de schémas de couleurs attrayants que nous combinons avec un savoir-faire haut de gamme et des matériaux de qualité pour garantir que les appareils de jeu portable AYANEO offrent d’excellentes expériences visuelles et tactiles.

Bien sûr, nous ne poursuivons pas aveuglément le design industriel au point de négliger la praticité. En réalité, chacun de nos appareils de jeu portable intègre une conception ergonomique considérable. Par exemple, le clavier coulissant complet SLIDE et l’appareil de jeu portable rabattable FLIP offrent des claviers offrant la meilleure expérience possible en fonction des habitudes de l’utilisateur. De la conception profilée de la poignée à chaque détail du boîtier, nous optimisons soigneusement pour garantir aux joueurs une expérience confortable.

Question

Jusqu’à présent, quel a été le retour du public concernant vos efforts en matière de design industriel?

Arthur Zhang: Grâce à notre persévérance en matière de design industriel, de nombreux joueurs et médias nous ont vivement félicités pour l’apparence de la console de jeu portable AYANEO. Même par rapport à certaines grandes marques, ils préfèrent davantage le design de notre console portable. Recevoir la reconnaissance des joueurs pour notre recherche du design industriel ultime est notre meilleure récompense.

Bien sûr, ce ne sont pas seulement les joueurs, les organisations professionnelles nous ont également fait de grands éloges. En octobre, le AYANEO 2S, qui présente un design sans bordure, a remporté le prix de design japonais G-Mark 2023. Recevoir la reconnaissance du prestigieux « Oscar du design de l’Est » connu sous le nom de prix de design G-Mark du Japon est la meilleure preuve de notre force en matière de design industriel.



