Elon Musk dit que les investisseurs dans X posséderont un quart de xAI

Le propriétaire de X, Elon Musk, est très actif sur X et parfois, il révèle des informations importantes sur la plateforme. Elon Musk, l’entrepreneur milliardaire et PDG de Tesla et SpaceX, a récemment dévoilé sa nouvelle entreprise d’IA, X.ai. Musk a organisé un événement Twitter Spaces début juillet pour présenter le projet, qui, selon lui, sera un game-changer pour les investisseurs. Dans un tweet récent plus tôt aujourd’hui, Elon Musk a révélé que les investisseurs de X posséderont 25% de sa société d’IA, xAI.

L’xAI de Musk a été créé il y a quelques mois. Selon Musk, la raison de la création de l’xAI était de « comprendre la véritable nature de l’univers ». Ce mois-ci, l’xAI a lancé son premier produit d’IA, Grok. Le sens de Grok est « comprendre de manière intuitive ou empathique, établir une relation », « communiquer de manière sympathique ou sympathique et ressentir du plaisir ». Musk croit que par rapport à ChatGPT d’OpenAI, Bard de Google et Bing Chat de Microsoft, la plus grande différence avec Grok est son sens de l’humour.

Qu’est-ce que X.ai ?

X.ai est une société d’IA fondée par Elon Musk en avril 2023. Les chercheurs de la société se concentreront sur la science tout en développant des applications pour les entreprises et les consommateurs. Le 3 novembre 2023, Musk a annoncé que l’xAI présenterait sa technologie le samedi 4 novembre 2023. La société n’a pas divulgué de nombreux détails sur ses intentions, mais elle a déclaré que son équipe travaillerait en étroite collaboration avec Twitter, maintenant appelée X Corp., et Tesla, ainsi qu’avec d’autres entreprises « pour progresser vers notre mission ».

Que signifie X.ai pour les investisseurs ?

Elon Musk a positionné X.ai pour concurrencer des entreprises comme OpenAI, Google et Anthropic, qui sont à l’origine des principaux chatbots tels que ChatGPT, Bard et Claude. Les chercheurs de X.ai ont précédemment travaillé chez OpenAI, Google Research, Microsoft Research et DeepMind. Selon Nypost, sept des douze employés de la nouvelle société ont précédemment travaillé chez OpenAI, dont Igor Babuschkin, ancien ingénieur de recherche chez DeepMind et OpenAI. Avec des chercheurs ayant une telle expérience, on s’attend à ce que l’xAI se comporte bien. Ces chercheurs devraient apporter leur immense expérience au développement de l’entreprise.

Combien de X.ai appartient aux investisseurs de X Corp (Twitter) ?

Le 19 novembre 2023, Elon Musk a révélé quelle part les investisseurs de X Corp (Twitter) détiendront dans sa société d’IA, xAI. Selon CoinGape, les investisseurs de X Corp (Twitter) détiendront un quart de xAI. Cette divulgation a des implications significatives pour les investisseurs de X Corp. En effet, elle lie directement leurs intérêts financiers au succès et à la croissance de xAI. Avec une participation de 25%, ces investisseurs ont la possibilité de gagner ou de perdre en fonction de la fortune de xAI. La question de savoir si les investisseurs considéreront avoir une part dans xAI comme un bon accord reste à déterminer.

Inconvénients potentiels de xAI

L’xAI d’Elon Musk, une nouvelle entreprise visant à développer une « intelligence artificielle générale », a le potentiel d’avoir un impact sur la cybersécurité de manière à la fois positive et négative. Un inconvénient potentiel de l’xAI est l’utilisation de tweets publics comme ensemble de données d’entraînement pour ses modèles d’IA, ce qui soulève des préoccupations concernant la confidentialité et le risque de biais dans les données. De plus, il y a des préoccupations concernant le « problème de moralité inverse » et le risque de désinformation dans les données utilisées par l’xAI. Bien que l’xAI puisse être utilisée pour développer des outils et des techniques de cybersécurité nouveaux et plus sophistiqués, il est important de se rappeler que l’IA n’est pas une solution miracle et doit faire partie d’une stratégie globale de cybersécurité. Par conséquent, l’impact de l’xAI sur la cybersécurité est susceptible d’être mitigé.

