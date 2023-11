Le chef du logiciel de réalité augmentée (AR) Meta démissionne

Le responsable du logiciel de réalité augmentée (RA) de Meta a récemment annoncé sa démission, suscitant des questions sur l’avenir de l’entreprise dans le domaine de la RA. Ce développement survient à un moment crucial pour Meta, alors qu’elle s’efforce de construire du hardware qui peut offrir un accès à un « métaverse » virtuel immersif et remplacer les ordinateurs portables et les appareils mobiles. Le départ du responsable du logiciel de RA a suscité des inquiétudes quant à la capacité de l’entreprise à surmonter les défis auxquels elle est confrontée dans le développement de produits de RA et à les commercialiser.

Un porte-parole de Meta a confirmé le rapport à Reuters vendredi. Cela suscite des préoccupations quant aux progrès de l’entreprise dans le développement d’un système d’exploitation personnalisé pour ses lunettes de RA prévues. Le vice-président de l’ingénierie de Meta, Don Box, a annoncé la fin de son mandat au sein de l’entreprise cette semaine. Cependant, il n’a pas dit quelles seraient ses prochaines étapes.

Un porte-parole de Meta a confirmé que Box quitterait l’entreprise à la fin de la semaine. Il a également déclaré que Box le faisait pour des raisons personnelles et que sa décision n’aurait aucune incidence sur la roadmap du produit. Des sources affirment que Box est un ingénieur chevronné et que son départ pourrait entraver les progrès réalisés sur le système d’exploitation, un composant clé du projet de lunettes de RA de Meta.

Contexte

Meta, auparavant connue sous le nom de Facebook, investit massivement dans les technologies de réalité augmentée et virtuelle, imaginant un avenir où des milliards de personnes habiteront des environnements numériques immersifs pour travailler, socialiser et se divertir. Cependant, l’entreprise fait tout son possible pour s’assurer de réparer et de commercialiser ses produits de RA/VR. L’entreprise travaille également sur un système d’exploitation personnalisé unifié pour ses casques de réalité virtuelle et ses lunettes intelligentes. De plus, le jeu phare de Meta en réalité virtuelle, Horizon Worlds, est en développement. Pour le moment, en ce qui concerne le produit, il y a un « blocage de qualité » alors que l’entreprise travaille à l’amélioration de l’application.

Les sources affirment que Meta prévoit de lancer la première génération de lunettes de RA l’année prochaine. Cependant, elles seraient destinées à un usage interne seulement et utilisées par un groupe restreint de développeurs. Meta vise à lancer ses premières lunettes de RA pour les consommateurs en 2027.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déjà décrit les lunettes de RA comme un chef-d’œuvre et il travaille dur pour construire du hardware qui peut offrir une expérience virtuelle immersive du « métaverse » et remplacer les ordinateurs portables et les appareils mobiles. Andrew Bosworth, directeur de la technologie et responsable de la division Reality Labs axée sur le « métaverse » de l’entreprise, a récemment déclaré que Meta travaille à la création de son produit de RA qui peut être acheté sur le marché. Il confirme que l’entreprise pourrait avoir besoin de quelques années pour mettre ce produit sur pied.

Parcours professionnel de Box

Meta a initialement engagé Box en 2021 pour trouver une voie à suivre après l’échec de son projet XROS, qui visait à créer une plateforme unifiée pour ses casques de réalité virtuelle, ses lunettes intelligentes Ray-Ban Stories et ses lunettes de réalité augmentée prévues. Box a scindé le département XROS de 300 personnes en équipes dédiées à chaque ligne de produits au début de l’année dernière. Il a également pris en charge personnellement l’équipe axée sur le logiciel de RA.

Avant de rejoindre Meta, Box était chez Microsoft depuis 2002. Son dernier poste chez Microsoft était responsable de l’ingénierie de la réalité mixte, ce qui impliquait le développement de logiciels pour le casque HoloLens2 et les services AR/VR associés. Box était précédemment surtout connu pour avoir dirigé la création du système d’exploitation de la Xbox One, puis pour avoir dirigé le groupe central du système d’exploitation de Microsoft, responsable de tous les produits Windows.

Implications pour les lunettes de RA

La démission du responsable du logiciel de RA de Meta suscite des inquiétudes quant à l’impact sur les lunettes de RA de l’entreprise. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a décrit les lunettes de RA comme une partie cruciale de la vision de l’entreprise pour le métaverse. Cependant, avec le départ du responsable du logiciel de RA, il y a des incertitudes quant à la chronologie de la mise sur le marché des produits de RA et à la capacité de l’entreprise à relever les défis auxquels elle est confrontée dans ce domaine. Néanmoins, Meta déclare que cela n’affectera pas ses progrès dans le domaine du logiciel de RA. L’entreprise affirme qu’elle fera tout son possible pour trouver un remplaçant adéquat et poursuivre le projet de logiciel de RA.

Progrès de Meta en RA et en RV

Malgré les défis, Meta a réalisé des progrès significatifs dans les technologies de réalité augmentée et virtuelle. L’entreprise a fourni des appareils de pointe, tels que le Meta Quest Pro, qui intègre la réalité mixte et des technologies d’affichage et d’optique avancées. L’investissement de Meta dans la recherche et le développement pour les technologies de RV et de RA a permis le développement de nouvelles technologies d’affichage et de systèmes de réalité mixte de nouvelle génération, offrant un aperçu de l’avenir du hardware de RA et de RV.

Outlook d’avenir

La démission du responsable du logiciel de RA de Meta survient à un moment test pour l’entreprise alors qu’elle navigue dans les complexités du développement de produits de RA et de la réalisation de sa vision pour le métaverse. Bien que le départ suscite des inquiétudes quant à la capacité de l’entreprise à surmonter ses défis actuels, l’investissement continu de Meta dans les technologies de RA et de RV témoigne de son engagement à façonner l’avenir des expériences numériques immersives.

Notre avis

