Qu’est-ce que la messagerie RCS ? En quoi diffère-t-elle d’iMessage et des SMs

Si vous n’êtes pas au courant, Apple a récemment annoncé qu’il offrira une prise en charge RCS à partir de 2024. Ainsi, l’un des conflits les plus confus entre Android et iOS est sur le point de se terminer. Mais la vraie question est, qu’est-ce que la messagerie RCS ?

La messagerie RCS signifie messagerie de services de communication enrichie. C’est un protocole qui se situe entre les téléphones et les opérations mobiles. Et l’objectif global de la RCS est de remplacer éventuellement les messages MMS et SMs.

Alors, en quoi la messagerie RCS est-elle différente des SMs ? Comment diffère-t-elle de iMessage que les utilisateurs d’iPhone d’Apple utilisent depuis des années maintenant ? Prenons un plongeon profond pour tout comprendre sur le sujet.

Qu’est-ce que le SMs ?

Le service de messages courts (ou SMs) a été l’un des protocoles de messagerie les plus omniprésents depuis près de 38 ans. Il remonte aux premiers jours de la technologie mobile. Et pour ceux qui se demandent, Neil Papworth a envoyé le premier SMs en 1992. Il était ingénieur chez Vodafone à ce moment-là.

Maintenant, bien que le SMs soit encore l’une des formes les plus courantes d’envoi de textes, il présente quelques inconvénients notables. Par exemple, les messages SMs ont une limitation de 160 caractères. Mais ce n’est même pas la partie terrible. Vous ne pouvez y envoyer aucun multimédia, ce qui inclut les GIF, les vidéos, les photos ou l’audio.

Pour atténuer cela, les smartphones se sont tournés vers un protocole de support appelé MMS. Mais, comme le SMs, il présente quelques limitations techniques. Cela inclut les limites de taille. Un autre aspect important de la communication numérique de nos jours est le chiffrement de bout en bout, pour lequel le SMs et le MMS ne prennent pas en charge. Et c’est à peu près là que la messagerie RCS entre en jeu.

Qu’est-ce que la messagerie RCS ? En quoi est-elle différente des SMs et des MMS ?

Comme mentionné précédemment, la messagerie RCS signifie messagerie de services de communication enrichie. Cependant, vous pouvez trouver certains fabricants de smartphones s’y référant sous le nom de « messaging avancé ». Peu importe comment on l’appelle, ce protocole de messagerie résout tous les inconvénients des SMs et des MMS.

Plus précisément, la messagerie RCS apporte certaines des fonctionnalités auparavant exclusives des plateformes de messagerie telles que WhatsApp. Par exemple, RCS prend en charge les indicateurs de saisie et les accusés de réception. Il apporte également la prise en charge des discussions de groupe et permet aux utilisateurs d’envoyer des images haute résolution, des clips audio et des vidéos.

Un autre aspect où la messagerie RCS brille, c’est qu’elle est routée via une connexion WiFi ou une connexion de données mobiles. Mais le protocole SMs fonctionne toujours comme une solution de secours, ce qui suggère que les anciens protocoles ne deviendront pas obsolètes de sitôt.

Mais une chose à noter à propos de la messagerie RCS, c’est qu’elle n’a jamais été visualisée comme un concurrent ou un remplacement des applications de messagerie instantanée. Après tout, le protocole RCS est entre les opérateurs téléphoniques et le smartphone. Vous pouvez profiter de tout ce qu’il offre en utilisant un opérateur, un téléphone et une application compatibles avec RCS. En ce qui concerne l’application, Messages by Google est la plus connue.

Qu’en est-il de iMessage dans tout cela ?

Alors que la messagerie RCS et iMessage peuvent sembler similaires, elles ne le sont pas. Apple a lancé iMessage en juin 2011. Et contrairement à la RCS, iMessage est un protocole de messagerie exclusivement utilisé par Apple. Ce qui est plus important, c’est qu’il ne prend en charge que les appareils Apple, tels que l’iPad, l’iPhone, le Mac et l’Apple Watch.

Cependant, il existe quelques solutions de contournement qui permettent à iMessage de fonctionner sur d’autres appareils. Mais aucun d’entre eux ne peut offrir le chiffrement de bout en bout et la sécurité nécessaires pour des communications textuelles sécurisées. Pour le moment, iMessage et la messagerie RCS ne communiquent pas entre eux.

Ainsi, si un utilisateur d’iPhone souhaite envoyer un texte à un appareil Android, l’application Messages se rabat automatiquement sur les SMs/MMS. C’est pourquoi les utilisateurs d’Apple ont l’impression que les utilisateurs d’Android vivent toujours à l’époque révolue de la messagerie. Sans prise en charge de la messagerie RCS, il n’y a pas d’indicateurs de saisie, de confirmations de lecture ni de prise en charge des médias de haute qualité.

Cependant, la bonne nouvelle est qu’Apple prévoit d’intégrer la prise en charge de la messagerie RCS dans son application Messages. Cela rendra éventuellement la communication texte entre les utilisateurs Apple et Android plus intuitive et fluide.

La prise en charge de la messagerie RCS sur Apple signifie-t-elle la fin des bulles de texte vertes ?

Ainsi, l’une des façons de savoir si vous envoyez un SMs à un utilisateur Android est la couleur de la bulle. Sur les iPhone, les SMs sont affichés sous forme de bulles vertes. Et le fait qu’Apple a confirmé que la messagerie RCS arrivera sur Messages Apple donne l’espoir que la chose des bulles vertes pourrait enfin prendre fin.

Mais il n’y a pas de confirmation à ce sujet. La prise en charge de la messagerie RCS pourrait simplement apporter la possibilité d’obtenir une meilleure expérience de communication entre les appareils Android et iPhone. Et Apple a également annoncé que iMessage « continuera d’être l’expérience de messagerie la meilleure et la plus sécurisée pour les utilisateurs Apple ».

Cependant, même si Apple décide de continuer à afficher des bulles vertes lorsque vous recevez ou envoyez des textes à un utilisateur Android, la prise en charge de la RCS est une bonne chose. De plus, Apple a également déclaré qu’elle travaillerait avec la GSMA pour améliorer le protocole de profil universel existant. Cette amélioration viserait à ajouter le chiffrement de bout en bout, ce qui est toujours une bonne chose.

