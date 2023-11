Vidéo tutorielle de Microsoft maintenant pour apprendre comment réparer Surface Laptop Studio 2 et Surface Go 4

Microsoft a récemment publié des vidéos tutorielles sur la manière de réparer le Surface Laptop Studio 2 et le Surface Go 4. Ces vidéos sont destinées aux réparations hors garantie et nécessitent des compétences techniques et des connaissances pour être effectuées. La chaîne YouTube de Microsoft Surface a partagé les vidéos avec des détails sur la réparation des appareils Surface Laptop Studio 2 et Surface Go 4.

Microsoft travaille dur pour améliorer la réparabilité des produits Surface. En juin de cette année, elle a commencé à fournir des versions de rechange telles que des écrans, des supports, des batteries et des disques à semi-conducteurs directement par le biais du Microsoft Store. Dans sa dernière vidéo, Microsoft détaille les outils nécessaires pour réparer deux appareils Surface et fournit un processus de réparation détaillé.

Toute version dont les utilisateurs auront besoin pour la réparation est disponible à l’achat sur le Microsoft Online Store. Tous les composants remplaçables pour chaque réparation sont indiqués dans les guides de service pour les modèles Surface correspondants. Parcourez le guide de service de votre modèle Surface en détail afin de pouvoir acheter le composant remplaçable approprié pour la réparation souhaitée. Examiner le guide approprié vous préparera et vous permettra d’être à l’aise pour effectuer ces réparations.

Le Surface Laptop Studio 2 dispose de composants remplaçables pour faciliter la réparation. Dans la vidéo de 14 minutes, Microsoft explique comment désassembler l’ordinateur et remplacer son écran, son SSD, son port Surface Connect et d’autres composants. La vidéo fournit un guide étape par étape sur la réparation de l’appareil. Cependant, il est important de noter qu’elle est destinée aux personnes ayant des compétences techniques, de l’expérience et les outils requis pour effectuer les réparations conformément aux instructions pertinentes du guide de service Surface.

Pour réparer le Surface Laptop Studio 2 et le Surface Go 4, les utilisateurs ont maintenant simplement besoin de consulter le guide vidéo officiel de réparation publié par Microsoft. La vidéo fournit des instructions détaillées sur le désassemblage de l’appareil et l’accès aux composants de remplacement de manière générale. Il est important de noter que la vidéo est une démonstration et ne remplace pas la nécessité de consulter les instructions détaillées. Les utilisateurs doivent également suivre les consignes de sécurité fournies dans les guides de service disponibles sur le site de support de Microsoft.

Le guide vidéo de réparation présente le processus de désassemblage et les différents aspects matériels nécessaires lors du remplacement de différents composants. De plus, Microsoft fournit des guides de service au format PDF avec plus de détails, des graphiques, des tableaux et des explications approfondies, y compris des meilleures pratiques pour garantir une durée de vie prolongée de la batterie de votre ordinateur Surface. Les composants de remplacement pour le Surface Go 4 incluent l’écran, la batterie et le couvercle arrière, le support, la charnière, la carte mère, le lecteur de carte microSDXC, le connecteur de la couverture de type, la caméra avant, la caméra arrière, la caméra Windows Hello et les haut-parleurs.

Pour le Surface Laptop Studio 2, les composants de remplacement disponibles incluent les éléments suivants

A/B-Couvercle (module d’affichage)

C-Couvercle (clavier)

Port de charge, USB-C

Prises audio

Disque à semi-conducteurs amovible (rSSD)

Plaque esthétique

Clavier/pavé tactile, et plus encore.

Pour le Surface Go 4, les composants de remplacement disponibles comprennent

Écran

Batterie

Couvercle arrière

Support

Charnière

Carte mère

Lecteur de carte microSDXC

Connecteur de la couverture de type

Caméra avant

Caméra arrière

Caméra Windows Hello

Haut-parleurs.

Le Surface Laptop Studio 2 est fourni avec le processeur Intel de 13e génération. En termes de RAM et de stockage interne, cet appareil propose trois options, notamment 16 Go, 32 Go et 64 Go de RAM ainsi que 512 Go, 1 To et 2 To de stockage interne.

L’appareil utilise également un écran de 14,4 pouces avec une résolution de 2400×1600 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En termes de cartes graphiques, le Surface Laptop Studio 2 est divisé en trois caractéristiques différentes selon les différentes versions : les graphiques Intel Iris Xe Core et les NVIDIA Geforce RTX 4050/4060/2000 Ada. Il est également équipé d’une unité de traitement neuronal Intel (NPU). Il s’agit également de la première utilisation d’une NPU Intel dans un ordinateur Windows.

Notre avis

