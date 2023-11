Microsoft OneDrive 14.21.5 publié – Dernière mise à jour pour iOS/iPad OS 15

Microsoft OneDrive est un service de stockage dans le cloud qui permet aux utilisateurs de stocker, partager et accéder à des fichiers de n’importe où. Récemment, Microsoft a publié la version 14.21.5 de OneDrive pour Apple iOS/iPadOS 15. La société a également rappelé aux utilisateurs que c’est la dernière version à prendre en charge les appareils iOS/iPadOS 15. La prochaine version ne prendra en charge que iOS 16 et 17.

Depuis novembre de l’année dernière, Microsoft OneDrive a commencé à rappeler aux utilisateurs qu’ils prévoyaient de cesser de prendre en charge iOS 14 et iPadOS 14. Dans la mise à jour 14.1.1 publiée en février de cette année, Microsoft a annoncé que OneDrive ne prend en charge que la version iOS/iPadOS 15 ou supérieure. En moins d’un an, iOS/iPadOS 15 n’a plus accès à OneDrive.

Qu’est-ce que Microsoft OneDrive ?

Microsoft OneDrive est un service d’hébergement de fichiers exploité par Microsoft, sorti pour la première fois en août 2007. Il permet aux utilisateurs inscrits de stocker, partager et synchroniser leurs fichiers. OneDrive sert également de support de stockage pour la version web de Microsoft 365/Office. Le service offre 5 Go d’espace de stockage gratuit, avec des options de stockage supplémentaires disponibles via des abonnements. L’application client OneDrive offre la synchronisation des fichiers et des fonctionnalités de sauvegarde dans le cloud et est disponible sur différentes plateformes, dont Windows, macOS, Android, iOS et Xbox. OneDrive est intégré à Windows, à Microsoft Office et au hub Photos sur Windows Phone. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à leurs fichiers de manière transparente.

Le service a évolué pour devenir le centre de l’expérience de fichier dans Microsoft 365, offrant des fonctionnalités telles que l’accès hors ligne, la sauvegarde automatique des photos et le stockage sécurisé. La prochaine génération de OneDrive inclut de nouvelles vues de fichiers, des contrôles de gouvernance, des outils de création et Copilot pour faciliter la gestion des fichiers et l’extraction d’informations. L’application mobile OneDrive permet aux utilisateurs de sauvegarder, modifier et partager des photos, des vidéos et des fichiers en déplacement, offrant une sauvegarde, un accès et une organisation des fichiers sur différents appareils. De plus, OneDrive offre un stockage cloud individuel illimité pour les plans éligibles pour les abonnements de cinq utilisateurs ou plus.

Microsoft OneDrive est capable de sauvegarder, protéger, synchroniser et accéder aux photos et fichiers des utilisateurs sur tous les appareils. Grâce à l’application OneDrive, les utilisateurs peuvent afficher et partager des fichiers, des documents, des photos et des vidéos avec leurs amis et leur famille. Les utilisateurs peuvent utiliser l’application pour sauvegarder automatiquement les photos et vidéos de leur téléphone, commencer avec 5 Go de stockage cloud gratuit, ou passer à un abonnement Microsoft 365 pour obtenir 1 To de stockage.

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs d’Apple iOS/iPadOS 15 ?

Le 16 novembre 2023, Microsoft a publié la version 14.21.5 de OneDrive pour Apple iOS/iPadOS 15. Cette version sera la dernière à prendre en charge ces systèmes d’exploitation. Cela signifie que les utilisateurs d’Apple iOS/iPadOS 15 ne recevront plus de mises à jour ni de support pour OneDrive après cette version.

Les utilisateurs d’Apple iOS/iPadOS 15 qui utilisent OneDrive pour le stockage cloud et le partage de fichiers devront mettre à niveau leur système d’exploitation pour continuer à utiliser OneDrive. Microsoft recommande de passer à iOS/iPadOS 16 ou 17 pour garantir l’accès à la dernière version de l’application OneDrive.

