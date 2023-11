Meta Annonce Deux Nouveaux Outils Puissants d’Édition Vidéo et d’Édition d’Image à l’IA

Les outils de retouche d’image basés sur l’IA ont commencé à devenir très avancés. Juste après qu’Adobe ait sorti Firefly pour Photoshop, de plus en plus d’outils ont commencé à apparaître.

Cette fois, Meta entre dans l’arène avec deux nouveaux outils de retouche d’image et de vidéo basés sur l’IA. Ces outils alimentés par l’IA seront disponibles sur Instagram et Facebook. Et la meilleure partie est qu’ils ne se limitent pas aux images. Ils peuvent également offrir de grands effets de retouche pour les vidéos.

Plus d’informations sur les deux nouveaux outils de retouche d’image IA de Meta

Emu alimente les deux nouveaux outils de retouche d’image IA. Et pour ceux qui ne le savent pas, Emu est le logiciel d’intelligence artificielle de Meta. Il permet une retouche flexible grâce à des instructions détaillées. Voici un bref aperçu des deux outils :

Emu Edit

Le premier outil de retouche d’image IA que Meta a sorti s’appelle « Emu Edit ». Cet outil permet d’alterner des images avec des saisies de texte simples. Et cela peut sembler familier à ceux qui connaissent déjà le « Generative Fill » de Photoshop. Mais il y a une chose qui distingue cet éditeur d’images alimenté par l’IA.

Pour exemple, les utilisateurs peuvent demander à Emu Edit de « supprimer la personne » d’une image, et l’outil de retouche d’image IA comprendra la demande. Meta explique que « Emu Edit est capable de retouche en forme libre grâce à des instructions ».

De plus, Meta a expliqué que cet outil de retouche d’image IA peut faire beaucoup de choses. Il peut supprimer et ajouter « un arrière-plan, des transformations de couleur et de géométrie, et plus encore ».

Meta a formé l’outil de retouche d’image sur « 10 millions d’échantillons synthétisés ». Chacun des échantillons comprenait « une image d’entrée ». De plus, ils avaient « une description de la tâche et de l’image cible ». Pour cette raison, Meta estime que l’ensemble de données d’entraînement est le plus grand de son genre.

De plus, Meta a déclaré : « Les méthodes actuelles ont souvent tendance à soit surmodifier, soit sous-performer sur diverses tâches d’édition. » Pour cela, Meta visait à faire en sorte que le modèle se concentre sur « l’altération uniquement des pixels pertinents pour la demande de retouche ». Ainsi, cet outil de retouche d’image IA ne se limite pas à offrir des images « crédibles ».

Emu Video

La deuxième solution de retouche d’IA de Meta est « Emu Video ». Cet outil alimenté par l’IA exploite le même modèle de base d’Emu. Mais il se concentre davantage sur la génération de vidéos à partir de prompts de texte. Il peut également transformer des images fixes en vidéos.

Maintenant, ce n’est pas le premier outil de retouche vidéo alimenté par l’IA de Meta. La société a déjà sorti Make-A-Video auparavant. Mais Emu Video est plus performant. Il apporte une grande amélioration par rapport à l’offre précédente.

Comme l’explique Meta, le nouvel éditeur IA est facile à exécuter et utilise deux modèles de diffusion. Il peut générer des vidéos de 512×512 pixels d’une durée de 4 secondes. Et les vidéos générées ont une fréquence de 16 images par seconde. Meta a effectué une évaluation humaine des résultats. 96 % des répondants ont préféré le nouveau modèle en termes de qualité.

De plus, 85 % des répondants ont préféré le nouveau modèle en fonction de sa « fidélité à la requête de texte ».

Quand Meta sortira-t-il les deux outils de retouche d’image IA ?

Meta n’a pas confirmé quand les deux nouveaux outils de retouche d’image IA feront leurs débuts. Mais Meta affirme que les outils font partie de la « recherche fondamentale ». Et les « cas d’utilisation potentiels sont clairement évidents ». Nous pouvons donc nous attendre à voir une solution affinée mise en œuvre sur Facebook et Instagram bientôt.

