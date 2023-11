Meizu dévoile une image réelle du Meizu 21, met en valeur des bordures ultra-minces

Meizu se prépare à sortir son vaisseau amiral de dernière génération, le Meizu 21. En tant que successeur direct du Meizu 20, il s’apprête à apporter des caractéristiques axées sur les performances avec un design attrayant.

En ce qui concerne le design, Meizu a partagé une image en direct du dispositif. D’après l’image partagée par l’entreprise, il est évident que le Meizu 21 a nettement amélioré les bordures de l’écran.

Un Coup d’Œil sur l’Image Partagée du Meizu 21

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-jointe, le Meizu 21 est doté de bordures ultra-fines. Maintenant, bien que la plupart des smartphones phares actuels présentent des bordures fines, la plupart d’entre eux sont de couleur noire. Et c’est à peu près là que Meizu a travaillé.

Au lieu de noir, le Meizu 21 présente une bordure blanche, ce qui lui confère un aspect élégant et offre une expérience immersive d’affichage sans bordure depuis l’avant. En ce qui concerne l’épaisseur des bordures, Meizu a confirmé qu’elles seront de 1,74 mm sur les quatre côtés. Cette uniformité des bordures, associée à leur finesse, offrira une expérience de visionnage immersive.

De plus, l’écran du Meizu 21 sera un panneau Samsung AMOLED de 6,55 pouces. Il bénéficiera d’une résolution FHD+ et prendra en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, l’image en direct ci-dessus a pratiquement confirmé que le téléphone aura un panneau plat.

Les autres caractéristiques confirmées du Meizu 21 incluent le Snapdragon 8 Gen 3, qui est le processeur phare actuel pour les téléphones Android. Ainsi, en plus d’une excellente expérience visuelle, vous pouvez vous attendre à des performances de premier ordre avec cet appareil. Meizu n’a pas encore dévoilé l’arrière et les autres caractéristiques du téléphone. Mais vous n’avez pas besoin d’attendre longtemps pour cela, car le smartphone sera présenté demain aux côtés du Meizu 21 Pro. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations seront disponibles, alors restez à l’écoute.

