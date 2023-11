Téléchargez Google Camera 8.9 pour Sony Xperia 1 V

Le Xperia 1 V est le tout nouveau smartphone phare de Sony. Le modèle de cette année est doté du tout nouveau capteur d’appareil photo principal Sony ExmorT IMX 888, d’une puce Snapdragon 8 Gen 2, d’un meilleur système de refroidissement, de la prise en charge du mode nuit, et bien plus encore. Avec son ensemble de caméras à triple objectif, le Xperia 1 Mark 5 capture des photos agréables et détaillées, mais si vous recherchez un mod GCam. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour Sony Xperia 1 V.

Google Camera pour Sony Xperia 1 V [Best GCam]

Le Sony Xperia 1 V est équipé d’un ensemble de caméras à triple objectif à l’arrière, comprenant un tout nouveau capteur multi-aspect de 52 MP (capteur effectif de 48 MP), un objectif ultra grand-angle de 12 MP et un appareil photo téléobjectif de 12 MP. L’appareil photo principal est le premier capteur CMOS empilé au monde doté de la technologie de pixel à transistor à 2 couches, le capteur est 1,7 fois plus grand que celui du Xperia 1 IV.

En termes de logiciel, le téléphone offre toujours trois applications professionnelles de photographie : Photography Pro, Video Pro et Cinema Pro. Les trois applications fonctionnent bien et capturent de belles photos. Oui, la qualité des photos est excellente dans toutes les conditions. Cette année, Sony a introduit le mode nuit et il fonctionne bien, mais il n’est pas aussi bon que l’application Pixel Camera.

Il existe plusieurs ports de Google Camera disponibles pour les téléphones Android et vous serez heureux de savoir que le Xperia 1 V prend en charge le mod GCam. Le mod Google Camera est livré avec plusieurs fonctionnalités utiles, notamment le mode astrophotographie, Night Sight, SloMo, HDR Enhanced, Lens Blur, prise en charge du format RAW, et bien plus encore. Examinons maintenant les étapes pour télécharger et installer l’application Google Camera sur le Sony Xperia 1 V.

Télécharger Google Camera pour Sony Xperia 1 V

Le Sony Xperia 1 V est un smartphone riche en fonctionnalités et prend en charge l’API Camera2. Oui, vous pouvez facilement installer le port du mod GCam sur votre téléphone. Ci-dessous, nous joignons la dernière version du port GCam de BSG – GCam 8.9 et la version plus compatible GCam 8.1. Vous pouvez utiliser l’Astrophotographie et Night Sight avec ces ports.

Note : Avant d’installer la nouvelle application Gcam Mod portée, assurez-vous de supprimer la version précédente (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, elle peut donc comporter quelques bugs.

Si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous et ajouter un fichier de configuration.

Paramètres recommandés :

Pour MGC_8.1.101_A9_GV2b_MGC.apk

Tout d’abord, vous devez télécharger ce fichier de configuration sur votre smartphone. Ouvrez maintenant le gestionnaire de fichiers, puis créez un nouveau dossier, nommez-le « GCam ». À l’intérieur du dossier GCam, créez un nouveau dossier nommé « Configs8 ». Ouvrez le dossier Configs8 et collez-y le fichier de configuration. C’est tout.

Ouvrez maintenant l’application Google Camera, faites glisser vers le bas pour ouvrir les paramètres, sous Paramètres, appuyez sur Configurations, puis chargez le fichier de configuration téléchargé précédemment. Cette GCam fonctionne également après l’installation de la mise à jour Android 14 sur votre appareil.

Pour GCam 8.9, il n’est pas nécessaire de configurer de nombreux paramètres, mais vous pouvez tout de même jouer avec les paramètres GCam selon vos besoins pour de meilleurs résultats.

Source : BSG

