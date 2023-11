Honor X50i+ avec 20 Go de RAM arrive en rayons aujourd’hui pour la première fois

L’Honor X50i+ a fait ses débuts sur le marché, marquant une étape passionnante pour les amateurs de smartphones. Ce dispositif a officiellement débuté sa première vente sur les principales plateformes de commerce électronique aujourd’hui. Sous le capot, ce dispositif est équipé du SoC Dimensity 6080. Le dispositif dispose de deux modèles, 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go, qui se vendent respectivement à 1 599 yuans (222 $) et 1 799 yuans (249 $).

L’Honor X50i+ est disponible en quatre couleurs : Rose Liquide, Bleu Eau Nuage, Noir Nuit Magique et Vert Jade Noir. L’épaisseur du boîtier est de 6,78 mm et le poids est de 166 g. Pour le moment, ce dispositif est en vente sur la boutique officielle Jingdong Mall d’Honor. Cliquez ici pour voir l’offre. Malheureusement, ce dispositif est uniquement en vente en Chine pour le moment. La société n’a pas révélé si ce dispositif sera commercialisé sur le marché mondial.

Conception et affichage

L’Honor X50i+ arbore un design élégant et moderne, avec un écran vibrant qui offre une expérience visuelle immersive. Avec son écran haute résolution et ses fines bordures, les utilisateurs peuvent profiter de visuels nets et de couleurs vibrantes lors de la navigation dans les applications, du visionnage de vidéos ou de la navigation sur le Web.

Ce nouveau téléphone est doté d’un écran direct OLED de 6,7 pouces à l’avant. Il prend en charge une résolution FHD+ (2412 x 1080), une luminosité maximale de 2000 nits, un réglage PWM haute fréquence de 3240 Hz et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, l’écran bénéficie également de la certification sans scintillement et de la certification de gradation sans risque de Rheinland. Cela signifie que l’écran est protégé contre les émissions de lumière bleue et convient à une utilisation.

Performances et hardware

Sous le capot, l’Honor X50i+ est alimenté par un processeur robuste et une quantité de RAM suffisante, garantissant une multitâche fluide et des performances sans faille. Que ce soit pour les jeux, le streaming ou l’exécution d’applications de productivité, ce dispositif offre une expérience utilisateur réactive et sans latence. De plus, le dispositif offre une capacité de stockage généreuse, permettant aux utilisateurs de stocker leurs applications, médias et fichiers préférés sans compromis.

Le SoC Dimensity 6080 est composé de 2 cœurs A76 à 2,4 GHz + 6 cœurs A55 à 2,0 GHz. Ce dispositif est également équipé de 12 Go de RAM et peut être étendu jusqu’à 8 Go de RAM. Cela signifie que les utilisateurs de ce téléphone portable peuvent obtenir jusqu’à 20 Go de RAM.

Capacités de l’appareil photo

L’une des fonctionnalités remarquables de l’Honor X50i+ est son impressionnant système de caméra. Doté d’une technologie d’imagerie avancée, ce smartphone capture des photos et des vidéos époustouflantes dans différentes conditions d’éclairage. Des paysages détaillés aux portraits captivants, le système de caméra polyvalent du dispositif permet aux utilisateurs de libérer leur créativité et de capturer des moments mémorables avec une clarté exceptionnelle.

Il dispose d’une configuration à double caméra comprenant une caméra principale haute définition de 108 MP (ouverture f/1,75) ainsi qu’une caméra de profondeur de champ photosensible de 2 MP (ouverture f/2,4). À l’avant, il y a un capteur de 8 MP avec une ouverture de f/2,0.

Connectivité et autonomie de la batterie

L’Honor X50i+ est conçu pour maintenir les utilisateurs connectés et productifs tout au long de la journée. Avec des options de connectivité fiables et une autonomie de batterie longue durée, les utilisateurs peuvent rester connectés, diffuser du contenu et accomplir leurs tâches quotidiennes sans craindre de tomber en panne de batterie.

Pour rester allumé, ce téléphone portable est équipé d’une batterie intégrée de 4500 mAh et prend en charge une charge rapide filaire de 35 W. Grâce à cette capacité de charge, ce dispositif peut être complètement rechargé en moins de deux heures. Eh bien, il s’agit d’un téléphone portable de milieu de gamme, donc c’est suffisant.

Notre avis

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :