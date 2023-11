Comment vérifier la force du signal de votre téléphone portable

La force du signal du téléphone portable est cruciale pour garantir une bonne qualité d’appel et des vitesses de données rapides. Nous rencontrons souvent des situations où les signaux des téléphones portables sont faibles. En général, nous jugerons la force du signal actuel à travers le logo du signal dans le coin supérieur droit du téléphone portable. Mais en réalité, cette méthode de jugement est trop rudimentaire et pas très précise. Dans cet article, nous révélerons des méthodes plus professionnelles pour vérifier la force du signal de votre téléphone portable.

Comprendre la force du signal

La force du signal des téléphones portables est mesurée en décibels milliwatts (dBm), avec un dBm inférieur indiquant un signal plus fort. Voici un guide général pour interpréter les lectures en dBm :

Presque aucun signal : -110 dBm

Signal faible : -85 dBm à -100 dBm

Bon signal : -65 dBm à -84 dBm.

Vérification de la force du signal sur votre téléphone

Tout d’abord, parlons des méthodes de vérification du signal intégrées à votre téléphone portable. Vous pouvez vérifier la force du signal sans utiliser une application tierce.

Comment voir sur un téléphone Apple

Ouvrez l’interface de numérotation de l’iPhone et entrez *3001#12345#* dans la clé de numérotation. Ensuite, cliquez sur le bouton de numérotation pour afficher les données liées au signal du téléphone. Veuillez noter que pour les différentes versions de téléphones portables, le contenu du menu sera différent ici. Et, attendez, cela prendra un certain temps pour que le système interroge les données. Après un moment, d’autres menus apparaîtront.

Cliquez sur [Tentative NR Rach] sous [5G] pour afficher la valeur de la force du signal 5G (cell_rsrp, l’image ci-dessous est -98) :

Cliquez sur [Tentative Rach] sous [4G] pour afficher la valeur de la force du signal 4G (rsrp, -87 sur l’image ci-dessous) :

Les unités de ces valeurs sont en dBm. Le dBm est calculé à l’aide d’un logarithme, il est donc généralement une offre négative. Notez que plus la valeur absolue de dBm est petite, meilleure est la qualité du signal.

Comment voir sur un téléphone Android

Différentes marques de téléphones Android ont différentes façons de vérifier la force du signal.

Prenons Xiaomi (MIUI 14) comme exemple. Ouvrez [Paramètres] – [Mon appareil] – [Tous les paramètres et informations] – [Informations sur l’état] – [État de la carte SIM (Emplacement carte SIM 1)] (ou emplacement 2), et vous pouvez voir la force du signal en temps réel. Comme indiqué ci-dessous :

Comment voir via des applications tierces

Ok, ce sont les méthodes d’affichage intégrées au téléphone. Comme vous pouvez le voir, les informations affichées sont relativement simples. Que faire si je veux voir des informations plus détaillées ? Alors vous devez utiliser des applications tierces.

Il existe de nombreux logiciels de ce type, et celui que j’utilise le plus souvent est Cellular-Z. Vous devriez pouvoir le télécharger depuis l’App Store de votre téléphone. Il n’est pas recommandé de chercher le package d’installation en ligne, car il est facile de se faire pirater.

Une fois que Cellular-Z est installé, lancez-le et entrez dans l’interface principale :

Comme vous pouvez le voir, il possède des fonctions relativement complètes. En plus de l’état du signal des deux emplacements de carte du téléphone, il peut également afficher le Wi-Fi et la GNSS (positionnement par satellite). Il est également fourni avec des informations complètes sur le téléphone lui-même.

Ce que vous obtenez

Comme nous l’avons dit précédemment, il y a plusieurs paramètres de l’emplacement de la carte affichés. Nous allons donc en passer en revue quelques-uns.

Nous avons le NR-FREQ. Il s’agit de la fréquence 5G spécifique actuelle du téléphone portable. La force du signal et les valeurs numériques sont affichées, ainsi que des graphiques dynamiques. Comme mentionné précédemment, plus la valeur absolue est faible, meilleure est la qualité du signal.

Le signal comporte plusieurs paramètres, parlons-en séparément. (C’est plus professionnel, vous pouvez le sauter si vous ne voulez pas le lire)

1. RSRP : Réception de la puissance du signal de référence.

C’est principalement ce paramètre que nous regardons. Il est la moyenne de la puissance du signal reçu sur tous les éléments de ressource (RE) portant le signal de référence dans un certain symbole. La plage est entre -44 et -140, plus élevée est meilleure.

2. RSRQ : Qualité de réception du signal de référence.

C’est le rapport entre RSRP et RSSI, variant de -3 à -19.5, plus grand est meilleur. Il trie principalement les différentes cellules candidates LTE en fonction de la qualité du signal. Cette mesure est utilisée comme entrée pour les décisions de transfert et de reselection de cellule.

3. RSSI : Indication de la force du signal reçu.

Il s’affaiblit avec la distance et est généralement une offre négative. Plus la valeur se rapproche de zéro, plus la force du signal est élevée. Si le RSSI continue d’être trop faible, cela signifie que le signal de liaison montante reçu par la station de base est trop faible, ce qui peut entraîner une défaillance de démodulation. Si le RSSI continue d’être trop élevé, cela signifie que le signal de liaison montante reçu est trop fort et interfère trop, ce qui affecte également la démodulation du signal.

4. SINR : Rapport signal sur interférence plus bruit.

Il représente le rapport entre la force du signal souhaité reçu et la force du signal d’interférence (bruit et interférence) reçu.

Conseils supplémentaires

Lorsque vous prenez des mesures du signal, déplacez-vous à l’endroit où vous souhaitez prendre les mesures, attendez 30 à 60 secondes pour que les mesures du signal rattrapent, puis enregistrez la force du signal et le type de réseau (4G, 5G, LTE, etc.). En comprenant et en mesurant avec précision la force du signal de votre téléphone portable, vous pouvez identifier les zones à faible signal et prendre les mesures nécessaires pour améliorer la connectivité.

Si la mauvaise qualité du signal réseau se produit souvent, vous pouvez appeler le service client de l’opérateur pour porter plainte. Les problèmes de signal de téléphone portable se produisent souvent près de certaines unités, ou près des bâtiments de R&D des fabricants d’équipements tels que ZTE et Huawei, probablement en raison d’interférences.

Permettez-moi de vous rappeler encore une fois que si le signal de la station de base est mauvais, il n’y a rien à faire pour un individu, une propriété ou une entreprise, et on doit laisser l’opérateur résoudre le problème. Si le signal de la station de base est mauvais, vous pouvez déployer le Wi-Fi via des câbles pour répondre à vos besoins Internet, mais le Wi-Fi ne vous permet pas de passer des appels ou d’envoyer des messages texte.

