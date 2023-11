L’utilisation excessive de technologie nuit au cerveau des enfants, affirme une étude

Dans l’ère numérique actuelle, l’utilisation d’appareils électroniques par les enfants a considérablement augmenté, une tendance qui préoccupe certains parents et experts. La technologie peut être utile pour l’éducation et le divertissement, mais il existe également des inquiétudes quant à la façon dont le temps d’écran des enfants affecte leur cerveau, leur développement et leur bien-être général.

23 années de recherche en neuroimagerie

Une analyse de 23 années de recherche en neuroimagerie a révélé certains résultats sur l’impact de la technologie sur le cerveau des enfants, à la fois bons et mauvais (bien que principalement mauvais).

L’étude examine 33 recherches utilisant des techniques de neuroimagerie pour évaluer les effets de la technologie numérique sur 30 000 cerveaux d’enfants de moins de douze ans.

Plus précisément, l’étude a révélé que l’utilisation prolongée des écrans entraîne des modifications du cortex préfrontal du cerveau, la partie associée à diverses fonctions cognitives complexes, telles que l’expression de la personnalité, la prise de décision et le comportement social.

De plus, des effets ont été détectés dans le lobe temporal, impliqué dans diverses fonctions clés, notamment le traitement auditif, la mémoire, le langage et certains aspects de la perception visuelle ; dans le lobe occipital, responsable principalement du traitement de l’information visuelle ; et dans le lobe pariétal, qui joue un rôle crucial dans le traitement de l’information sensorielle du corps.

L’étude a révélé des effets néfastes de l’utilisation des écrans sur l’attention, le contrôle exécutif, le contrôle inhibiteur, les fonctions cognitives et la connectivité fonctionnelle du cerveau. De plus, il a été déduit que des temps d’écran plus longs sont associés à une réduction de la connectivité fonctionnelle dans les régions cérébrales liées au langage et au contrôle cognitif, ce qui peut avoir un impact négatif sur le développement cognitif.

Il a été constaté que les utilisateurs de tablettes avaient des performances inférieures dans les tâches qui nécessitaient la résolution de problèmes et le fonctionnement du cerveau, tandis que quatre études ont révélé des altérations néfastes dans des zones du cerveau liées aux jeux vidéo et à une utilisation intensive d’Internet, affectant le volume du cerveau et les scores cognitifs.

Les jeux vidéo peuvent-ils être bons pour le cerveau des enfants ?

Tout n’était pas mauvais ! Six études ont montré que les expériences numériques peuvent améliorer le fonctionnement du cerveau d’un enfant.

Par exemple, une capacité accrue de concentration et d’apprentissage a été découverte dans le lobe frontal du cerveau de certains utilisateurs d’appareils numériques, tandis qu’une autre étude a indiqué que les fonctions exécutives et les capacités cognitives des enfants peuvent être améliorées grâce à la pratique de jeux vidéo.

Tant les éducateurs que les fournisseurs de soins doivent reconnaître que le développement cognitif des enfants peut être influencé par leurs expériences numériques. Limite leur temps d’écran est une mesure efficace mais confrontante, et des stratégies plus innovantes, conviviales et pratiques pourraient être développées et mises en œuvre.

Explique l’auteur correspondant de l’étude, le Professeur Hui Li, de la Faculté de l’Éducation et du Développement Humain de l’Université de l’Éducation de Hong Kong.

Au lieu de supprimer tout le temps d’écran, les chercheurs supplient les décideurs politiques de promouvoir des initiatives numériques favorisant le développement cérébral sain afin d’aider les parents à naviguer dans le paysage numérique auquel leurs enfants sont si attachés.

Les responsables politiques doivent fournir des orientations, une implication et un support appropriés pour l’utilisation numérique des enfants.

Ajoute Hui Li.

L’étude a été publiée dans la revue Early Education and Development.

