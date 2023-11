Liste des téléphones Oppo éligibles à la mise à jour Android 14

La communauté Android est enthousiaste à l’idée de la nouvelle mise à jour Android 14. Google a publié la dernière version d’Android 14 en octobre, mais elle était réservée aux téléphones Pixel. D’autres entreprises de téléphonie mobile ont maintenant commencé à déployer la mise à jour Android 14 sur leurs téléphones.

Oppo a récemment lancé la version stable ColorOS 14 basée sur Android 14 pour le modèle Find N2 Flip. Et peu après l’annonce de la mise à jour, l’entreprise a également dévoilé ses plans pour les autres appareils. Dans les téléphones Oppo, Android 14 sera disponible avec ColorOS 14 dans le monde entier. ColorOS 14 est assez similaire à OxygenOS 14.

Android 14 est une mise à niveau majeure et comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que davantage d’options de personnalisation de l’écran de verrouillage, la notification par flash, des polices de caractères plus grandes, des thèmes monochromes, une nouvelle page de paramètres de batterie avec plus d’informations, une amélioration de la confidentialité et de la sécurité, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités.

En plus de certaines de ces fonctionnalités d’Android 14, les téléphones Oppo bénéficieront également des fonctionnalités de ColorOS 14, telles que le design aquamorphique amélioré, le design Aqua Dynamics, la sélection d’objets à partir d’images et de vidéos, l’autorisation uniquement des permissions requises, ainsi que toutes les nouvelles fonctionnalités d’OxygenOS 14.

Téléphones Oppo compatibles avec Android 14

Il y a de nombreuses raisons de se réjouir de la nouvelle version ColorOS 14 basée sur Android 14. Cependant, tous les utilisateurs de téléphones Oppo ne pourront pas bénéficier d’Android 14. Si vous possédez un téléphone Oppo et que vous souhaitez savoir s’il est éligible à Android 14 ou non, consultez la liste ci-dessous.

Heureusement, Oppo a partagé une feuille de route officielle pour la mise à jour bêta de ColorOS 14. La feuille de route concerne uniquement le déploiement bêta, mais elle donne la liste des appareils éligibles. Nous n’avons pas trouvé tous les appareils sur la page officielle, nous avons donc ajouté d’autres téléphones éligibles en bas.

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X3 Pro 5G

Oppo Reno 10 Pro+ 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 8 Z 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8T 5G

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 7

Oppo K10 5G

Oppo F23 5G

Oppo F21s Pro 5G

Oppo F21s Pro

Oppo F21 Pro

Oppo A98 5G

Oppo A96 5G

Oppo A78 5G

Oppo A78

Oppo A77s

Oppo A77 5G

Oppo A77

Oppo A58

D’autres appareils qui ne figurent pas sur la liste officielle, mais qui sont éligibles pour la mise à jour Android 14 selon la politique de mise à jour.

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N3

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X3

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Lite

Oppo Reno7 Z 5G

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9

Oppo Reno 8 Pro+

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo K10x

Oppo K10 Pro

Oppo A79

Oppo A38

Désormais que vous savez si votre téléphone est éligible à Android 14 ou non, la question suivante est de savoir quand vous recevrez la mise à jour.

L’entreprise a commencé à déployer la version stable d’Android 14 en commençant par le modèle Find N2 Flip. Les autres téléphones phares devraient recevoir la mise à jour d’ici la fin de cette année. Cependant, en ce qui concerne les anciens téléphones phares et les téléphones à bas prix, vous pouvez vous attendre à recevoir la mise à jour au cours du premier semestre 2024.

Oppo partage généralement la feuille de route de déploiement tous les mois et nous la partagerons également ici. Gardez donc un œil là-dessus aussi.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :