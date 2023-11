Mobile Cache : Un Coupable de Stockage Caché et Comment Libérer de l’Espace

Dans le domaine des appareils mobiles, l’espace de stockage est une denrée précieuse, souvent en prime. Bien que la mémoire cache mobile serve à stocker les données des sites Web pour un chargement plus rapide, elle peut également devenir gourmande en stockage, surtout si elle n’est pas vérifiée. De nombreux utilisateurs effacent indiscriminément leur cache, mais il existe une approche plus efficace pour identifier et cibler les sites Web spécifiques qui consomment un stockage excessif.

Naviguer dans le labyrinthe du stockage : Révéler les coupables de la mémoire cache

Le cas d’un site Web qui consomme beaucoup de stockage

Récemment, j’ai découvert qu’un site Web que je n’avais pas visité depuis des années stockait pas moins de 1 Go de données sur mon téléphone. C’était une quantité importante, comparable aux besoins en stockage de nombreuses applications. Bien que ce cas soit quelque peu extrême, il souligne le potentiel d’accumulation de données inutiles par les sites Web.

Identifier les sites Web qui consomment du stockage

Il vaut la peine de prendre quelques minutes pour examiner les sites Web stockés sur votre appareil mobile, en particulier si vous les avez ajoutés en tant qu’applications Web progressives (PWAs). Pour accéder à ces informations, accédez aux paramètres de Google Chrome, puis à « Paramètres du site ». En bas, appuyez sur « Données stockées » pour afficher une liste de sites Web avec leur utilisation respective du stockage.

Récupérer votre stockage

Si vous identifiez des sites Web qui consomment un stockage excessif, vous pouvez appuyer sur ceux-ci pour effacer leurs données. Vous pouvez également opter pour l’option « Supprimer toutes les données », qui effacera le stockage de tous les sites Web. Gardez à l’esprit que cela peut nécessiter une nouvelle connexion lorsque vous revisitez ces sites.

Mon expérience : Récupérer 1 Go de stockage

En utilisant cette méthode, j’ai pu récupérer un 1 Go de stockage important sur mon téléphone sans compromettre sa fonctionnalité. Si j’ai besoin d’accéder à ce site Web particulier, je peux simplement l’ouvrir directement dans Google Chrome. Curieusement, cela ne sauvegarde qu’une quantité négligeable de données (50 Ko), laissant le mystère du gigaoctet non expliqué.

Bien que la mémoire cache mobile joue un rôle dans l’amélioration de l’efficacité de navigation, il est essentiel de surveiller son utilisation et d’identifier les sites Web pouvant stocker un espace de stockage excessif. En vérifiant régulièrement et en effaçant les données inutiles, vous pouvez gérer efficacement le stockage de votre appareil mobile et vous assurer que l’espace précieux est utilisé de manière efficace.

Conseils et astuces pour libérer de l’espace sur votre smartphone Android :

1. Utilisez Google Files pour identifier et supprimer les gros fichiers. Google Files est une application gratuite de Google qui peut vous aider à trouver et supprimer les gros fichiers, tels que les anciennes photos, vidéos et documents. Pour utiliser Google Files, ouvrez l’application et appuyez sur le bouton « Libérer de l’espace ». Google Files analysera ensuite votre téléphone et vous montrera une liste de fichiers que vous pouvez supprimer.

2. Supprimez les captures d’écran et les enregistrements d’écran. Les captures d’écran et les enregistrements d’écran peuvent rapidement prendre beaucoup d’espace sur votre téléphone. Pour supprimer les captures d’écran et les enregistrements d’écran, allez dans l’application Photos, puis appuyez sur l’onglet « Albums ». Sélectionnez l’album « Captures d’écran » ou « Enregistrements d’écran », puis appuyez sur l’icône de la corbeille.

3. Supprimez les fichiers téléchargés. Les fichiers téléchargés, tels que les PDF, les documents Word et les fichiers ZIP, peuvent également prendre beaucoup d’espace sur votre téléphone. Pour supprimer les fichiers téléchargés, ouvrez l’application Files by Google, puis appuyez sur l’onglet « Téléchargements ». Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur l’icône de la corbeille.

4. Désactivez les applications inutilisées. La désactivation des applications inutilisées les empêchera de s’exécuter en arrière-plan et d’utiliser les ressources de votre téléphone. Pour désactiver une application, accédez à Paramètres > Applications, puis appuyez sur l’application que vous souhaitez désactiver. Appuyez sur le bouton « Désactiver », puis confirmez.

5. Utilisez un lanceur plus léger. Le lanceur est l’application que vous utilisez pour lancer d’autres applications sur votre téléphone. Certains lanceurs sont plus lourds que d’autres et peuvent utiliser plus de ressources de votre téléphone. Si vous souhaitez libérer de l’espace sur votre téléphone, vous pouvez essayer d’utiliser un lanceur plus léger, tel que Nova Launcher ou Lawnchair Launcher.

6. Utilisez une ROM personnalisée. Une ROM personnalisée est une version modifiée d’Android qui peut être installée sur votre téléphone. Certaines ROM personnalisées sont conçues pour être plus légères et utiliser moins d’espace que la version stock d’Android. Si vous êtes à l’aise avec l’installation de ROM personnalisées, cela peut être une bonne option pour libérer de l’espace sur votre téléphone.

7. Root votre téléphone. En rootant votre téléphone, vous aurez plus de contrôle sur votre appareil, y compris la possibilité de supprimer des fichiers système. Cela peut être un processus risqué, mais si vous êtes familier avec le rootage et que vous êtes à l’aise avec les risques, cela peut être un moyen de libérer beaucoup d’espace sur votre téléphone.

8. Utilisez un service de stockage cloud. Les services de stockage cloud, tels que Google Photos, Dropbox et Amazon Photos, vous permettent de stocker vos photos et vidéos dans le cloud. Cela peut libérer beaucoup d’espace sur votre téléphone et vous assurer de ne pas perdre vos photos et vidéos si votre téléphone est perdu ou volé.

9. Utilisez un service de streaming pour la musique et les films. Les services de streaming, tels que Spotify, Netflix et Amazon Prime Video, vous permettent de diffuser de la musique et des films sur votre téléphone sans avoir à les télécharger. Cela peut vous faire gagner beaucoup d’espace sur votre téléphone.

10. Achetez un téléphone avec un stockage extensible. Si vous manquez constamment d’espace sur votre téléphone, vous pouvez envisager d’acheter un téléphone avec un stockage extensible. Cela vous permettra d’ajouter plus de stockage à votre téléphone sous la forme d’une carte SD.

En suivant ces conseils, vous pouvez libérer de l’espace sur votre smartphone Android et le faire fonctionner plus efficacement.

