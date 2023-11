Le nouveau mode de jeu LEGO dans Fortnite est très similaire à Minecraft : voici tout ce que nous savons

Fortnite aura une collaboration avec LEGO le mois prochain de décembre 2023, et cela semble être l’un des événements les plus importants du jeu après le lancement de UEFN. Ce n’est pas tout ; à partir des informations connues, nous pouvons déduire que Epic Games essaie de créer un mode similaire à Minecraft. Dans cette actualité, nous résumons tout ce que nous savons sur le nouveau mode de jeu LEGO dans Fortnite:

Fortnite x LEGO : tout ce que nous savons sur la nouvelle collaboration

Au cours de ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d’agitation dans la communauté de Fortnite concernant le nouveau mode de jeu LEGO. Le fait que le logo de LEGO ait été ajouté aux serveurs de Fortnite a confirmé pour la première fois que ce ne sont pas des rumeurs ou des ragots, mais quelque chose de complètement réel. Le bot du serveur Discord de datamining Fortnite Central a capturé cette mise à jour de cette image officielle sur les serveurs de Fortnite.

D’autre part, le célèbre dataminer HYPEX a partagé et résumé dans un tweet de nombreux détails sur le mode de jeu LEGO dans Fortnite, y compris la date de sortie. À savoir :

Le mode de jeu LEGO sera disponible le 7 décembre 2023.

Nous pourrons jouer en tant que personnages LEGO.

Certains des objets disponibles sont : pistolet étourdissant LEGO, établis, lits, clôtures, catapultes, marqueurs de carte, tyroliennes et consommables comme des potions.

Nous pourrons collecter des ressources du décor et construire des objets avec un outil de construction.

Il y aura un système de santé et d’énergie.

Il y aura des lits avec des rideaux dans lesquels nous pourrons dormir pour régénérer santé et énergie, et nous pourrons initier un vote pour dormir si nous jouons avec plus de personnes.

Il y aura des marchands qui vendent des objets, des campements pour dormir et des ennemis contre lesquels lutter.

Il y aura une mécanique de création d’objets et un inventaire.

Nous pourrons utiliser certaines versions de mouvements et danses adaptées à ce mode de jeu.

Nous pourrons montrer un large éventail d’émotions telles que la tristesse, la joie ou la colère.

Les mécanismes de déplacement disponibles sont la glissade, la nage, le vol avec un deltaplane, la course, la marche et la chute, et il y a des dégâts de chute.

La description de plusieurs de ces éléments tels que l’utilisation d’une barre de santé et d’une barre d’énergie, ainsi que des lits servant à dormir et récupérer les deux, laisse penser que Fortnite serait en train de créer un mode de jeu similaire à Minecraft mais avec LEGO. Minecraft est le jeu vidéo le plus réussi et le plus vendu de tous les temps avec plus de 300 millions de copies vendues. Alors que Fortnite a également été un énorme succès qui a fait grandir Epic Games de manière incroyable, il ne semble pas absurde de penser qu’ils veulent créer un mode de jeu similaire à celui de Mojang et utiliser en plus la marque LEGO pour lui donner plus de légitimité et éviter que le public pense qu’il s’agit d’une simple copie bon marché.

Minecraft est le jeu vidéo le plus réussi de tous les temps, et son contenu convient aux enfants, ce qui l’a rendu très populaire dans certains groupes d’âge

De plus, ce nouveau mode de jeu aurait été le déclencheur qui a poussé Epic Games à lancer un nouveau système de classification par âge qui empêche l’utilisation de certaines apparences et objets sur des cartes classées adaptes à tous les publics. Une partie du succès de Minecraft réside précisément dans sa faible classification d’âge en montrant un contenu approprié pour les enfants ; en Europe, il a un PEGI 7, ce qui indique qu’il est recommandé pour les joueurs de sept ans et plus.

Il n’y aurait pas non plus la première fois que LEGO se croise avec Minecraft : il existe de nombreux ensembles de construction LEGO basés sur le populaire jeu vidéo de Mojang. Ainsi, « tout reste en famille« .

La marque LEGO a lancé de nombreux ensembles Minecraft

Dans tous les cas, il faudra attendre la fin de la Saison Origines de Fortnite au début du mois de décembre 2023 pour en savoir plus sur LEGO dans Fortnite et voir s’il ressemble vraiment à Minecraft ou non.

