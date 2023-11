Le moyen le plus sûr d’obtenir gratuitement un joystick pour Pokémon Go sur iOS 17 et Android-2023.

Pokémon Go est un jeu de réalité virtuelle/immersive impressionnant basé sur la localisation qui vous permet de capturer des Pokémon dans un environnement virtuel. Le principe du jeu consiste à sortir à l’extérieur pour chercher et attraper des Pokémon dans votre environnement. Cependant, il peut ne pas être possible pour certains joueurs de se déplacer pour attraper des Pokémon. Heureusement, grâce à l’utilisation d’applications tierces, il est possible d’obtenir un Joystick virtuel et de se déplacer n’importe où pour attraper de nouveaux Pokémon sauvages.

Partie 1 : Avantages de l’utilisation d’un Joystick sur Pokémon Go

Il y a plusieurs avantages à utiliser un joystick Pokemon Go pour naviguer sur la carte de jeu de Pokémon Go. Par exemple, vous n’avez plus besoin de bouger avec le téléphone lorsque vous recherchez un nouveau Pokémon. Le joystick à l’écran vous permettra de vous déplacer où vous le souhaitez de manière naturelle, ce qui donne l’impression au jeu que vous vous déplacez réellement.

L’utilisation d’un Joystick virtuel sur Pokémon Go vous permet de vous déplacer de kilomètres sans bouger réellement. Vous pouvez capturer de nombreux Pokémon dans le confort de votre domicile. Vous pouvez jouer même les jours de pluie où il est difficile de sortir. En fonction de votre position, avec un joystick, vous pouvez vous rendre dans des endroits où l’on trouve généralement des Pokémon rares.

Partie 2 : Le Joystick fonctionne-t-il encore sur Pokémon Go

Il est toujours possible d’utiliser un Joystick virtuel sur Pokémon Go, il existe plusieurs solutions et nous vous présenterons certaines d’entre elles dans cet article. Certaines méthodes nécessiteront de rooter votre Android ou de jailbreaker votre iPhone. Cependant, nous présenterons également la méthode la plus sûre pour activer le joystick sur Pokémon Go Joystick sur iOS.

Partie 3 : Comment obtenir un Joystick sur Pokémon Go?

Comme mentionné précédemment, il existe plusieurs façons d’obtenir un Joystick fonctionnel sur Pokémon Go. Cependant, certaines méthodes nécessiteront des manipulations risquées comme le rootage ou le jailbreak de votre appareil. Heureusement, il existe un logiciel simple qui vous permettra d’utiliser un joystick en 2023 sans vous soucier de la sécurité, et nous en parlerons en haut de notre liste.

Méthode 1 : Tenorshare iAnyGo – Le Joystick Pokémon Go le plus sûr pour iOS 17 & Android 14

Nous commencerons notre liste avec le logiciel appelé Tenorshare iAnyGo. L’application offre bien plus que la possibilité d’utiliser un joystick, c’est l’une des nombreuses fonctionnalités offertes ici. L’application vous permet de simuler l’emplacement de votre appareil dans n’importe quelle zone désirée et vous pouvez facilement utiliser un joystick pour vous déplacer dans la zone sans aucune limitation. En d’autres termes, vous obtiendrez une sorte de joystick GPS Pokemon Go pour jouer librement comme vous le souhaitez.

En plus du joystick virtuel, Tenorshare iAnyGo propose également d’autres fonctionnalités riches et intéressantes. Par exemple, elle garde un historique des zones que vous avez visitées. Lorsque vous vous déplacez, vous pouvez également ajuster la vitesse pour rendre l’expérience plus rapide lorsque vous essayez de localiser un nouveau Pokémon. Elle apporte non seulement un joystick au gameplay, mais améliore considérablement l’expérience.

Principales caractéristiques de Tenorshare iAnyGo :

Changer librement la position GPS sans rootage/jailbreak.

Joystick GPS pour contrôler facilement la direction des mouvements dans les jeux.

Fonctionne avec toutes les applications basées sur la localisation, telles que Pokémon GO (iOS), Monster Hunter Now (iOS), WhatsApp (iOS), Facebook, etc.

Importer/Exporter le fichier GPX pour créer vos propres itinéraires.

L’application ne nécessite pas de rootage ou de jailbreak de votre Android ou iPhone. Elle est sûre à utiliser et propose des solutions pratiques pour améliorer votre expérience de jeu. Vérifiez les étapes ci-dessous et découvrez comment activer facilement un joystick GPS fictif sur Pokemon Go pour Android et iOS.

Étape 1 – Tout d’abord, téléchargez gratuitement Joystick Pour Pokemon Go sur le site de Tenorshare.

Étape 2 – Après le téléchargement, installez le programme. Cela prendra seulement quelques minutes en fonction des paramètres de votre ordinateur.

Étape 3 – Lancez Tenorshare iAnyGo et notez que le mode par défaut est « Changer l’emplacement ». Comme nous l’avons dit, l’application offre de nombreuses autres fonctionnalités en plus du joystick.

Étape 4 – Connectez votre Android/iPhone à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB. Une fois votre appareil connecté, cliquez sur le bouton Entrée pour commencer. Pour les appareils Android, assurez-vous d’activer le mode de débogage USB dans les paramètres de développement d’Android.

Étape 5: Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez modifier l’emplacement GPS.

Étape 6: Une fois l’application connectée, vous pourrez choisir un emplacement sur la carte. Vous pouvez entrer l’adresse/les coordonnées GPS que vous souhaitez téléporter dans la zone de recherche.

Une fois que vous avez réussi à changer votre emplacement, vous pourrez contrôler votre mouvement avec un joystick à l’écran sur Pokémon Go. L’application dispose également d’une fonction de temps de récupération qui rappelle aux utilisateurs de ne pas changer d’emplacement trop fréquemment. Cela les protégera d’être bannis pour « comportement étrange ».

Étape 7: Pour utiliser le joystick sur Pokémon Go, sélectionnez simplement le mode « Mouvement du Joystick ». Lancez le programme et choisissez le mode « Mouvement du Joystick » à l’écran d’accueil. Ensuite, vous trouverez un joystick dans le coin inférieur gauche de l’écran.

Avec le Joystick, vous pouvez régler le curseur pour ajuster votre vitesse de déplacement sur le joystick. Vous pouvez simuler la marche, le vélo et même la conduite avec cela. Cependant, pour jouer à Pokémon, il vaut mieux se situer quelque part entre la marche et le mouvement à vélo.

L’application vous permet également de démarrer un mouvement automatique en faisant glisser le bouton du milieu vers le cercle et en le relâchant. Le GPS commencera à se déplacer automatiquement à la vitesse définie. Il est possible de régler librement la direction à 360 degrés pendant le mouvement.

Tenorshare iAnyGo propose plusieurs fonctionnalités pour améliorer votre expérience. Elle est sûre et en quelques minutes seulement, vous pourrez jouer confortablement avec un joystick. C’est une solution Android de Joystick Pokémon Go valide ! Elle fonctionnera également parfaitement sur iOS !

Vidéo YouTube :

Méthode 2 – iPoGo App (Jailbreak)

Il existe également une alternative pour iOS pour le joystick Pokémon Go. Cependant, cela peut être risqué et compliqué pour certains utilisateurs. Il s’agit de l’application iPoGo. Cette application fonctionne également en simulant votre position GPS, et elle dispose d’un joystick virtuel comme l’une de ses principales fonctionnalités. Vous pouvez activer le joystick dans les paramètres de l’application. L’application dispose d’autres fonctionnalités et vise à améliorer votre expérience de jeu.

Cependant, cela nécessite le jailbreak de votre iPhone. Cela signifie qu’il ne sera pas disponible pour les iPhones modernes avec les nouvelles versions d’iOS. L’application est également risquée à utiliser car vous pouvez être facilement détecté par Niantic et banni.

Partie 4 – Y a-t-il un Joystick GPS gratuit pour Pokemon Go?

En ce qui concerne Android, il existe également une alternative gratuite de joystick GPS – l’application PGsharp. Elle vous permet de jouer avec un joystick sur Android, mais cela n’est pas sans certains risques.

PGSharp

L’application PGSharp vous permet de simuler votre emplacement GPS pour Pokemon Go. Elle vous permet de vous déplacer dans le nouvel emplacement à l’aide d’un joystick virtuel. Vous pouvez vous déplacer librement avec le joystick et ajuster la vitesse de déplacement.

Bien que l’application vous permette de simuler votre emplacement GPS et d’utiliser un joystick virtuel pour Pokémon Go, elle n’est pas disponible sur Google Play Store. Vous devez télécharger l’APK depuis le site web de l’application et l’installer manuellement sur votre téléphone Android. Pour les utilisateurs Android moins avancés, le processus peut être délicat et même risqué si vous ne savez pas comment télécharger le fichier APK du joystick Pokémon Go sur votre appareil.

Partie 5: Conseils pour éviter d’être banni dans Pokémon Go

Évidemment, Niantic souhaite que tous les joueurs sortent et jouent à Pokémon Go comme prévu. Nous savons que ce n’est pas possible pour certains joueurs, qui chercheront des solutions comme le joystick virtuel. Si vous avez besoin de simuler votre emplacement et de jouer avec un joystick, voici quelques conseils à suivre pour éviter d’être banni par Niantic.

Prêtez attention au temps de refroidissement – Ne changez pas d’emplacement sans intervalle de temps entre les changements. Si vous changez constamment sans respecter le temps de refroidissement, vous serez détecté. Tenorshare iAnyGo comprend un graphique de refroidissement qui vous conseillera de ne pas changer d’emplacement et décomptera le temps pour vous montrer quand il est le moment approprié pour le changer à nouveau.

Assurez-vous de vous déconnecter de votre compte avant de falsifier l’emplacement dans Pokémon Go.

Allumez/éteignez le mode Avion avant de simuler un emplacement dans Pokémon Go.

Partie 6: Spoofers de localisation, VPN et Tenorshare iAnyGo, lequel est meilleur?

Aujourd’hui, il existe plusieurs méthodes pour simuler votre emplacement GPS et faire croire à Pokémon Go que vous vous trouvez dans d’autres régions. Il existe également des solutions VPN qui changeront complètement l’emplacement de votre téléphone. Cependant, en plus des solutions proposées ici, nous pouvons considérer Tenorshare iAnyGo comme l’application la plus pratique et fiable pour accéder à un joystick sur Pokémon Go. L’application ne change pas seulement votre emplacement, mais elle dispose également de fonctionnalités de sécurité comme le graphique de refroidissement pour éviter de changer d’emplacement trop fréquemment.

Tenorshare iAnyGo ne vous demandera pas de rooter ou de jailbreaker votre appareil, préservant ainsi l’intégrité de votre appareil tout en vous permettant de profiter de la meilleure expérience avec Pokémon Go et d’autres jeux basés sur la localisation.

Notre avis

Compte tenu de tous les avantages, nous recommandons vivement Tenorshare iAnyGo comme la manière la plus sûre et la plus efficace de jouer à Pokémon Go avec un joystick sur iOS et Android. Elle prend en charge les versions Android et iOS les plus récentes et vous n’aurez pas besoin de risquer vos données et votre progression dans le jeu.

FAQ chaudes sur la falsification de Pokémon Go :

1 – Comment jouer à Pokémon Go sans marcher?

Vous pouvez utiliser le joystick intégré à Tenorshare iAnyGo pour simuler un mouvement dans le jeu. De plus, vous pouvez définir n’importe quel emplacement et utiliser le joystick pour naviguer. Vous pouvez faire tout cela depuis le confort de votre maison.

2 – Comment contourner la limite de vitesse de Pokémon Go

Tenorshare iAnyGo peut facilement contourner la limite de vitesse dans le jeu. Vous pouvez ajuster votre mouvement sur la carte grâce à l’interface utilisateur intuitive de l’application. Il y a un curseur pratique qui vous permettra de régler différentes vitesses de déplacement.

