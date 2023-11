4 façons faciles de prendre des captures d’écran sur votre ordinateur

La plupart des utilisateurs de smartphone sont familiers avec la capture d’écran sur les appareils mobiles pour montrer aux autres certaines choses que vous êtes en train de regarder. Cependant, cette fonctionnalité présente dans les smartphones provient des PC. Bien que cela soit une fonctionnalité assez standard pour les utilisateurs experts de PC, ce n’est peut-être pas le cas pour les débutants. Les captures d’écran peuvent être utiles dans divers scénarios, surtout au travail. Vous pouvez enregistrer le contenu sur lequel vous travaillez, prendre une capture d’écran pour mieux illustrer ce que vous faites, ou guider d’autres utilisateurs dans certaines tâches. Vous pouvez également capturer des captures d’écran pour montrer des bugs, avoir une preuve de votre travail, et plus encore. Il y a de nombreuses raisons de savoir comment capturer des captures d’écran sur un PC, et à travers cet article, nous vous guiderons à travers les 4 méthodes les plus faciles pour le faire. (Via).

Il existe plusieurs façons d’accomplir cette tâche simple sur les PC Windows. Nous détaillons les méthodes les plus faciles ci-dessous. Elles fonctionneront bien sous Windows 11 ou Windows 10, et nous vous apprendrons également à capturer des captures d’écran sur Mac et les distributions Linux. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans les 4 façons faciles de prendre des captures d’écran sur PC.

Comment prendre une capture d’écran sur un PC Windows avec l’outil de capture Snipping Tool

Avec les versions récentes de Windows, Microsoft a fourni aux utilisateurs l’outil de capture Snipping Tool. C’est un outil de capture d’écran intégré qui fait son travail de manière satisfaisante. Ce n’est pas la fonctionnalité la plus robuste ou polyvalente lorsque vous voulez prendre des captures d’écran simples. Cependant, il permet à l’utilisateur de mieux déterminer et capturer des parties de leur bureau et de les afficher sous forme de capture d’écran.

Comment utiliser l’outil de capture Snipping Tool

Pour commencer à utiliser l’outil de capture Snipping Tool, tapez simplement « outil de capture » dans la barre de recherche de la barre des tâches et sélectionnez l’application résultante.

Étape 1: Les utilisateurs de Windows 10 verront une notification indiquant qu’il « se déplace vers une nouvelle adresse » lors d’une mise à jour ultérieure. Sous Windows 11, l’outil est toujours disponible, mais Microsoft encourage les utilisateurs à essayer le raccourci clavier Win + Maj + S.

Étape 2: Sous Windows 10, sélectionnez le bouton de mode pour développer le menu. Vous trouverez quatre options de capture d’écran : Dessiner une fenêtre (Capture libre), Encadrer une partie (Capture rectangulaire), Capturer la fenêtre active (Capture de fenêtre) et capturer tout l’écran (Capture plein écran). Sous Windows 11, vous devrez sélectionner Nouveau ou appuyer sur le raccourci clavier Win + Maj + S pour commencer une capture. Une fois que vous avez fait l’un ou l’autre, l’écran s’assombrit un peu et vous êtes présenté avec les quatre options de « mode » mentionnées ci-dessus.

Étape 3: Sélectionnez l’un des modes et commencez à prendre vos captures d’écran. L’interface de l’outil de capture Snipping Tool affichera votre capture d’écran. Vous pouvez même effectuer quelques légères modifications comme utiliser un stylo ou un surligneur, ou effacer quelque chose. Sous Windows 11, l’écran d’édition s’affiche automatiquement. S’il ne s’affiche pas, vous devrez d’abord sélectionner une notification qui apparaît pour ouvrir l’écran d’édition.

Étape 4: Une fois que vous avez terminé d’éditer avec l’outil de capture Snipping Tool, sélectionnez Fichier dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur l’option Enregistrer dans le menu déroulant. Sous Windows 11, vous devez sélectionner l’icône « Enregistrer comme disque » dans le coin supérieur droit. Nommez votre fichier sur l’écran qui apparaît et sélectionnez le bouton Enregistrer.

Comment capturer une capture d’écran sur Windows 10 avec l’ancien outil de capture Snip & Sketch

Sous Windows 10, il existe également un autre outil pour capturer des captures d’écran. Avant l’outil de capture Snipping Tool, les utilisateurs disposaient de l’outil de capture Snip & Sketch. Cette fonctionnalité n’est plus disponible avec Windows 11. Cependant, si vous êtes un utilisateur fidèle de Windows 10 et que vous souhaitez utiliser l’ancienne solution, nous pouvons également vous donner quelques conseils sur la façon de l’utiliser.

Étape 1: Dans les anciennes versions, vous pouvez appeler l’outil de capture Snip & Sketch avec le raccourci clavier Windows + Maj + S. L’écran s’assombrit et affiche une barre d’outils à cinq boutons en haut. Vous obtiendrez les mêmes fonctions que celles trouvées dans l’ancien outil de capture Snipping Tool. Cependant, il ne sauvegarde pas vos captures d’écran sous forme de fichier. Au lieu de cela, l’image va directement dans votre presse-papiers en premier.

Étape 2: Vous verrez également une notification sur le bureau vous informant que l’image a été copiée dans le presse-papiers. La même notification vous donne la possibilité de modifier l’image capturée dans l’application Snip & Sketch. Vous pouvez accéder à cette dernière option en sélectionnant la notification sur le bureau. Si vous sélectionnez la notification, la capture d’écran se charge dans l’application. À partir de là, vous pourrez recadrer l’image et utiliser un stylo, un crayon, un surligneur ou une gomme.

Étape 3: Si vous chargez l’application Snip & Sketch à la place, sélectionnez la flèche vers le bas à côté du bouton « Nouveau » dans le coin supérieur gauche et sélectionnez « Capture immédiate » dans le menu déroulant. L’écran s’assombrit et la barre d’outils à cinq boutons apparaît. Prenez votre capture et votre image souhaitée devrait se charger automatiquement dans l’application Snip & Sketch, prête pour une édition supplémentaire.

Étape 4: Enregistrez l’image n’importe où sur votre PC en choisissant le bouton de style « Disque ». Si vous souhaitez modifier et enregistrer la capture d’écran à l’aide de n’importe quel éditeur d’images installé, sélectionnez l’icône des trois points sur la barre d’outils et choisissez l’option « Ouvrir avec » dans le menu déroulant. Sous Windows 11, nous avons le bouton « Modifier avec Paint » pour modifier la capture d’écran via l’application Paint de Microsoft.

Comment prendre une capture d’écran sur un PC Windows en utilisant les raccourcis clavier classiques

Si vous êtes fan de la méthode classique, nous vous enseignerons également comment capturer avec le raccourci clavier traditionnel Impr. écran. Cependant, vous serez surpris de savoir que Windows offre jusqu’à six méthodes pour prendre des captures d’écran en utilisant des raccourcis clavier. Les trois premières méthodes sont basées sur la touche Impr. écran, tandis que les autres utilisent la touche Windows.

Sur les claviers externes, vous trouverez une touche dédiée Impr. écran située dans le coin supérieur droit. En ce qui concerne les ordinateurs portables, la commande peut être combinée avec une autre fonction sur une seule touche. Certains modèles vous demanderont d’appuyer sur la touche de fonction (Fn) pour activer les commandes d’impression écran. Ci-dessous, vous trouverez des détails sur les six commandes de capture d’écran disponibles :

Les raccourcis clavier (Windows)

Impr. écran : Capture l’intégralité de l’écran. Par défaut, cette méthode ne sauvegarde pas l’image sous forme de fichier. Elle envoie simplement l’image capturée dans le presse-papiers de Windows. Sous Windows 11, la touche Impr. écran peut automatiquement ouvrir l’outil de capture Snipping Tool. Cependant, cela peut être désactivé.

Capture l’intégralité de l’écran. Par défaut, cette méthode ne sauvegarde pas l’image sous forme de fichier. Elle envoie simplement l’image capturée dans le presse-papiers de Windows. Sous Windows 11, la touche Impr. écran peut automatiquement ouvrir l’outil de capture Snipping Tool. Cependant, cela peut être désactivé. Alt + Impr. écran : Capture une seule fenêtre. C’est utile lorsque vous voulez montrer seulement une fenêtre spécifique plutôt que l’intégralité de l’écran de votre ordinateur. Cela ne sauvegarde pas directement l’image, mais la met uniquement dans le presse-papiers.

Capture une seule fenêtre. C’est utile lorsque vous voulez montrer seulement une fenêtre spécifique plutôt que l’intégralité de l’écran de votre ordinateur. Cela ne sauvegarde pas directement l’image, mais la met uniquement dans le presse-papiers. Win + Impr. écran : Capture l’intégralité de l’écran. La principale différence ici est que Windows sauvegarde l’image sous forme de fichier. Par défaut, elle est envoyée dans C:UtilisateursImages>Captures d’écran ou C:UtilisateursOneDrive>Images>Captures d’écran.

Capture l’intégralité de l’écran. La principale différence ici est que Windows sauvegarde l’image sous forme de fichier. Par défaut, elle est envoyée dans C:UtilisateursImages>Captures d’écran ou C:UtilisateursOneDrive>Images>Captures d’écran. Win + Maj + S : Capture une capture d’écran en utilisant l’outil de capture d’écran intégré appelé Snip & Sketch (ou la nouvelle application Snipping Tool sous Windows 11). L’écran s’assombrit et affiche quatre choix sur une petite barre d’outils. Cet outil ne sauvegarde pas les captures d’écran sous forme d’image. Il les envoie simplement dans le presse-papiers.

Capture une capture d’écran en utilisant l’outil de capture d’écran intégré appelé Snip & Sketch (ou la nouvelle application Snipping Tool sous Windows 11). L’écran s’assombrit et affiche quatre choix sur une petite barre d’outils. Cet outil ne sauvegarde pas les captures d’écran sous forme d’image. Il les envoie simplement dans le presse-papiers. Win + G : Ouvre la barre de jeu Xbox. Sélectionnez le bouton Capture, puis l’icône Appareil photo. Cet outil sauvegarde l’image dans C: Utilisateurs>> « Nom d’utilisateur »>Vidéos>>Captures d’écran.

Ouvre la barre de jeu Xbox. Sélectionnez le bouton Capture, puis l’icône Appareil photo. Cet outil sauvegarde l’image dans C: Utilisateurs>> « Nom d’utilisateur »>Vidéos>>Captures d’écran. Win + Alt + Impr. écran : Capture la fenêtre active et sauvegarde directement le fichier. Cette commande enregistre une image sous C: Utilisateurs>

Dans certains cas, l’écran clignote ou s’assombrit pour indiquer que Windows a capturé une capture d’écran. Si cela ne se produit pas, ouvrez l’Explorateur de fichiers et rendez-vous dans leurs emplacements par défaut respectifs pour voir si Windows a sauvegardé votre image.

Prendre une capture d’écran sur un PC Windows : Utiliser OneDrive

Si vous êtes un utilisateur assidu de OneDrive et de ses fonctionnalités, vous pouvez utiliser l’application cloud pour prendre des captures d’écran et les partager avec d’autres appareils synchronisés. Elle ne sauvegarde pas les captures d’écran par défaut. Vous devez donc sélectionner l’icône du Cloud à côté de la fréquence système. Si l’icône n’apparaît pas, vous devez ouvrir l’application OneDrive et vous connecter à votre compte. Après avoir sélectionné l’icône du Cloud, choisissez l’icône de l’engrenage Aide et Paramètres et sélectionnez Paramètres dans le menu contextuel. Ensuite, choisissez l’onglet Sauvegarde dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche. Cochez la case sous Captures d’écran et sélectionnez OK.

Une fois que les captures d’écran sont attribuées à OneDrive, vous pouvez utiliser les méthodes ci-dessus pour enregistrer automatiquement une impression dans OneDrive. Vous recevrez une notification une fois que votre image est enregistrée. Vous pouvez ensuite accéder aux captures d’écran sur n’importe quel appareil synchronisé avec votre compte OneDrive.

Comment prendre des captures d’écran sur d’autres appareils (Mac, Linux, Chromebook ou Surface)

Sur les ordinateurs Mac

Si vous êtes un utilisateur de Mac et que vous souhaitez prendre une capture d’écran, il existe également quelques méthodes pour capturer la capture d’écran. C’est simple et la méthode la plus facile consiste à utiliser certains raccourcis clavier. Commande + Maj + 3 capturera l’intégralité de l’écran, tandis que Commande + Maj + 4 vous permettra de dessiner une boîte de sélection.

Avec Surface

Pour capturer une capture d’écran sur un appareil Microsoft Surface, appuyez simplement sur le bouton de baisse du volume + le bouton d’alimentation en même temps. C’est la méthode la plus facile.

Sur un Chromebook

Il existe plusieurs méthodes différentes pour capturer des captures d’écran avec Chromebooks, mais la plus facile est le raccourci clavier. Appuyez sur Contrôle + Afficher les touches Windows pour capturer l’intégralité de l’écran. Pendant ce temps, Contrôle + Maj + Afficher les touches Windows vous permettra de capturer une zone sélectionnée.

Sous Linux

Linux prend également en charge les raccourcis clavier pour la capture d’écran. Vous trouverez différentes options dans les différentes distributions Linux disponibles. La méthode la plus simple qui fonctionnera sur différentes distributions Linux est la méthode par raccourci clavier. Vous pouvez simplement appuyer sur le bouton Impr. écran pour capturer l’intégralité de l’écran, ou sur Alt + Impr. écran pour capturer la fenêtre active.

Notre avis

Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs façons de capturer des captures d’écran, quel que soit votre système d’exploitation et votre ordinateur. C’est une fonctionnalité simple et pratique qui peut être très utile pour le travail et même pour les choses occasionnelles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :