Besoin d’une caméra de sécurité intérieur ou extérieur ? Voici notre sélection de bons plans Black Friday EZVIZ

Cette saison du Black Friday, profitez de réductions allant jusqu’à 41% sur une gamme de produits innovants de sécurité intelligente de la marque EZVIZ. Voici les dix produits EZVIZ que vous pouvez ajouter à votre panier à un prix super intéressant.

EZVIZ Caméra Surveillance WiFi Intérieure 1080p, Caméra Bébé Pan/Tilt à 360°

Cette caméra de surveillance est conçue pour fournir une couverture visuelle à 360°, offrant ainsi une vision plus large et plus claire pour vos besoins de sécurité à domicile. Grâce à la fonction Smart IR, vous pouvez capturer plus de détails la nuit. La caméra est également équipée d’un audio bidirectionnel pour vous permettre de communiquer avec votre famille et de dissuader les intrus. En outre, elle est compatible avec Alexa pour un contrôle vocal pratique.

Cette caméra de sécurité EZVIZ est actuellement disponible à 19,24 € contre 24,99 € , ce qui représente une réduction de 23%. L’offre commence le 17 novembre et se termine le 27 novembre.

EZVIZ CB8 2K Camera Surveillance WiFi Extérieure sans Fil avec Suivi Auto

La CB8 est une caméra de surveillance extérieure sans fil qui offre une excellente autonomie de batterie. Elle est dotée d’une détection de personne intelligente pour éviter les fausses alertes et d’un audio bidirectionnel pour faciliter la communication. De plus, elle offre trois modes de vision nocturne pour une surveillance optimale la nuit.

Pendant le Black Friday, vous pouvez obtenir cette caméra de surveillance extérieure EZVIZ pour 129,99 € au lieu de 179,99 € , soit une économie de 28%. Faites vite, l’offre est valable du 17 au 27 novembre.

EZVIZ C8W Pro 2K Camera Surveillance WiFi Extérieure à 360° avec Suivi Auto

Dotée d’une rotation de 340° en horizon et 80° en verticale, la C8W Pro offre une excellente couverture visuelle. Elle est également dotée de trois modes de vision nocturne et d’une détection intelligente des formes humaines et des véhicules grâce à l’IA. De plus, elle offre une fonction de défense active pour une protection supplémentaire.

Bénéficiez d’une réduction de 33% sur cette caméra de surveillance extérieure pendant le Black Friday, et obtenez-la pour 99,99 € au lieu de 149,99 € . L’offre est valable du 17 au 27 novembre.

EZVIZ CP4 1080P Judas Numérique et Visiophone Connecté Interphone Vidéo

Le judas numérique CP4 est facile à utiliser et offre une couverture visuelle de 166 degrés. Il est également doté d’un détecteur de mouvement PIR de forme humaine pour réduire les fausses alarmes et d’un appel vidéo bidirectionnel pour une communication facile. De plus, il est équipé d’une batterie rechargeable de 4600mAh pour une longue durée de vie de la batterie.

Obtenez ce judas numérique pour 135,99 € pendant le Black Friday, au lieu de 169,99 € , une économie de 20%. L’offre est valable du 17 au 27 novembre.

EZVIZ CP1 4MP Caméra Surveillance WiFi Intérieure et Camera Bébé

La CP1 est une caméra bébé 2K+ qui offre une vision nocturne intelligente. Elle est dotée d’un audio bidirectionnel pour faciliter la communication et utilise la technologie avancée de compression vidéo H.265. Elle est également compatible avec Alexa pour un contrôle vocal facile.

Obtenez la CP1 pour seulement 39,99 € au lieu de 59,99 € , une économie de 33%. L’offre est valable du 17 au 27 novembre.

EZVIZ C8C Lite Camera Surveillance WiFi Extérieure 1080P 2.4Ghz à Tête Motorisée

La C8C Lite offre une rotation de 352° en horizon et 95° en verticale pour une couverture visuelle optimale. Elle dispose également d’une fonction de détection de forme humaine par IA et d’une excellente vision nocturne jusqu’à 30 mètres. Enfin, elle utilise la technologie de compression vidéo H.265 pour une vidéo plus claire et plus fluide.

Achetez la C8C Lite pour seulement 47,49€ pendant le Black Friday, au lieu de 59,99€ , soit une économie de 21%. L’offre est valable du 17 au 27 novembre.

EZVIZ BC1C Caméra Surveillance WiFi Extérieure sans Fil 1080P, Autonomie de 210j

Equipée d’une batterie rechargeable de 7800 mAh, la BC1C offre une durée d’utilisation de 210 jours avec une seule charge. Elle dispose d’une détection de mouvement intelligente et d’une alarme avec sirène et flash pour une dissuasion sur place. De plus, elle offre une vision nocturne en couleur 1080P pour une surveillance nocturne optimale.

Bénéficiez d’une réduction de 31% sur cette caméra de surveillance pendant le Black Friday et obtenez-la pour seulement 75,99 € au lieu de 109,99 € . L’offre est valable du 17 au 27 novembre.

EZVIZ CB2 1080P Camera de Surveillance sans Fil Intérieure

La CB2 est une caméra de surveillance sans fil intérieure qui offre une vision nocturne sans lumière rouge visible. Elle dispose d’une batterie de 2000mAh pour un fonctionnement toute la nuit et d’une détection de personne pour des alertes pertinentes. De plus, elle offre une lecture automatique de musique apaisante lors de la détection de pleurs.

Achetez la CB2 pour seulement 59,99 € pendant le Black Friday, au lieu de 79,99 € , soit une économie de 25%. L’offre est valable du 17 au 27 novembre.

EZVIZ Outpro 2K Caméra Surveillance WiFi Extérieure avec Vision Nocturne en Couleur

L’Outpro est une caméra de surveillance extérieure qui offre une vision nocturne en couleur. Elle est également dotée d’une alarme sirène + flash pour une dissuasion optimale et d’une détection de forme humaine pour des alertes précises. De plus, elle est résistante à la poussière et à l’eau (IP67) pour une performance durable.

Obtenez cette caméra pour seulement 49,99 € pendant le Black Friday, au lieu de 79,99 € , soit une économie de 38%. L’offre est valable du 17 au 27 novembre.

EZVIZ BM1 Babyphone Camera

Le BM1 est un babyphone équipé d’une batterie de 2000mAh pour une longue durée de fonctionnement. Il offre une détection d’activité de bébé et une détection de pleurs pour des alertes en temps réel. Il dispose également d’une lecture automatique de musique apaisante lors de la détection de pleurs pour calmer votre bébé.

Bénéficiez d’une réduction de 41% sur ce babyphone pendant le Black Friday et obtenez-le pour seulement 99,99 € au lieu de 169,99€ du 17 au 27 novembre.

Le Black Friday offre une super opportunité pour les amateurs de technologie et de sécurité domestique de bénéficier de réductions exclusives sur une gamme variée de produits de sécurité intelligente EZVIZ. Ces offres exceptionnelles offrent non seulement des économies substantielles allant jusqu’à 41%, mais également des fonctionnalités avancées telles que la vision nocturne, la détection intelligente, l’audio bidirectionnel et la compatibilité avec les assistants vocaux comme Alexa.