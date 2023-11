Microsoft lance une version web de Copilot

Microsoft a récemment lancé une version web de Copilot, son assistant IA. La société rend cet assistant accessible via les navigateurs basés sur Chromium tels que Edge. Cette initiative étend la disponibilité de Copilot au-delà de Windows 11 et Microsoft 365. Elle permet également aux utilisateurs sous Windows et Mac d’accéder à l’assistant IA. La société a lancé cette version lors de la conférence Microsoft Ignite 2023 qui a débuté aujourd’hui. Cette version web dédiée facilite l’expérience du service de chat IA de Copilot pour les utilisateurs de Windows et macOS. Jusqu’à présent, ce service était limité à quelques logiciels de Microsoft.

Si vous souhaitez accéder à la version web de Copilot, cliquez ici. Il est important de souligner que Microsoft a officiellement déclaré que cette version est limitée à l’utilisation d’Edge ou d’autres navigateurs basés sur Chromium. L’utilisation de Firefox pour y accéder affichera une option non prise en charge. Dans les notes de version de l’entreprise, il est indiqué que les utilisateurs de Windows et macOS qui utilisent Edge ou d’autres navigateurs basés sur Chromium peuvent accéder à ce service. L’éditeur n’a pas actuellement d’appareil Linux sous la main et ne peut pas tester l’opération. La page d’accueil de Copilot contient de nombreux conseils suggérés qui démontrent certaines des capacités de l’IA. Les suggestions comprennent des conseils pour faire une blague, comparer deux projets, écrire un article, résumer une page web, organiser des tableaux et organiser un itinéraire de voyage.

Accessibles dans les navigateurs basés sur Chromium

L’application web pour Copilot est accessible dans Microsoft Edge et d’autres navigateurs web basés sur Chromium sur les plates-formes Windows et Mac. Les utilisateurs peuvent accéder au site web dédié à Copilot sur copilot.microsoft.com, où ils peuvent se connecter avec leur compte Microsoft pour commencer à utiliser l’assistant IA. Le site web dispose d’une interface de chat familière, offrant une expérience fluide pour les utilisateurs qui ont utilisé Copilot sur diverses applications Microsoft.

Expansion vers d’autres plates-formes

Avec le lancement de la version web, Microsoft rend Copilot accessible sur n’importe quel appareil sans avoir besoin de télécharger une application séparée. Bien que le site web ne prend actuellement en charge que les systèmes d’exploitation de bureau, Microsoft a annoncé son intention d’étendre la prise en charge aux navigateurs mobiles dans un proche avenir. De plus, Copilot est intégré à diverses applications Microsoft 365, notamment Word, Outlook, Teams et Azure, et est renommé «Copilot dans Bing».

Selon la société, ce service sera disponible sur un plus grand nombre de systèmes à l’avenir. Microsoft a déclaré travailler en continu pour améliorer la compatibilité de Copilot. Cependant, il n’y a pas de calendrier quant au système qui prendra en charge Copilot.

Expérience utilisateur et accessibilité

La version web de Copilot vise à fournir une expérience simple et fluide, en exploitant le contexte et l’intelligence du web, les données de travail et les activités des utilisateurs sur leur PC pour offrir une meilleure assistance tout en accordant la priorité à la confidentialité et à la sécurité. Cette expansion est en accord avec les efforts de Microsoft pour améliorer la productivité, la créativité et répondre aux besoins quotidiens des individus et des entreprises.

Compatibilité avec d’autres navigateurs

Bien que le lancement initial soit limité aux navigateurs basés sur Chromium, Microsoft a testé l’extension des fonctionnalités de chat Bing et Copilot aux utilisateurs sélectionnés sur Google Chrome. Cela indique une expansion potentielle de l’accessibilité de Copilot à une plus large gamme de navigateurs, élargissant ainsi sa portée et sa convivialité.

Configuration système requise pour installer Microsoft Copilot

Les exigences système pour installer Microsoft Copilot varient en fonction de la plate-forme. Voici les exigences système pour installer Copilot sur différentes plates-formes :

Système d’exploitation Android

Copilot est compatible avec tous les smartphones et tablettes Android fonctionnant sous Android OS 7 ou une version ultérieure. Il nécessite un minimum de 50 Mo d’espace de stockage sur la mémoire interne de l’appareil pour installer l’application Copilot. De plus, entre 200 Mo et 4 Go d’espace de stockage supplémentaire peuvent être nécessaires pour les cartes, en fonction de la région(s) de carte(s) achetée(s). Si le dispositif Android dispose d’une mémoire extensible avec une carte SD/microSD, les utilisateurs peuvent enregistrer les cartes sur la carte de stockage.

Exigences de stockage

Lors de l’extraction des fichiers d’installation, Copilot nécessite au moins deux fois plus d’espace disque libre (200 Mo pour Copilot, il est donc nécessaire d’avoir 400 Mo d’espace libre). La quantité d’espace nécessaire pour stocker les cartes varie en fonction de la région de la carte installée. Par exemple, un seul pays européen ou une région d’Amérique du Nord nécessite environ 300 à 700 Mo, tandis que les cartes européennes complètes nécessitent environ 4 Go.

Microsoft 365 Copilot

Les utilisateurs ont besoin d’une licence pour Microsoft 365 E3 ou Microsoft 365 E5, ainsi que d’une licence pour Microsoft 365 Copilot. L’intégration de Microsoft 365 Copilot et de Microsoft 365 Apps for enterprise permet aux expériences Copilot de se dérouler à l’intérieur des applications individuelles telles que Word, PowerPoint, Teams, Excel et Outlook. Les exigences pour utiliser Microsoft 365 Copilot sont presque identiques aux exigences pour utiliser Microsoft 365 Apps for enterprise.

Ordinateur de bureau ou portable

Pour Poker Copilot, il fonctionne sur n’importe quel ordinateur de bureau ou portable avec au moins Windows 7, 8 ou 10, macOS 10.11 ou une version ultérieure. Il nécessite également 4 Go de RAM (recommandé 8 Go) et un processeur de 2 GHz. Un minimum de 1 Go d’espace disque libre est requis après l’installation de Poker Copilot. Il faut environ 1 Go d’espace disque pour chaque 200 000 mains dans la base de données.

Plate-forme Aviatrix CoPilot

Pour Aviatrix CoPilot, la taille minimale de l’instance (VM) pour un seul CoPilot nécessite 32 Go de RAM ou plus. Il a également besoin de 8 vCPUs ou plus. La configuration de la machine virtuelle dépend de l’échelle et du type d’infrastructure réseau prévue selon les besoins de l’entreprise.

Derniers mots

Le lancement de la version web de Copilot par Microsoft représente une grande avancée permettant d’accroître l’accessibilité de son assistant IA. Il montre également la volonté de l’entreprise d’intégrer le service sur différentes plates-formes et applications. Cette démarche s’inscrit dans l’engagement de Microsoft à fournir des expériences innovantes et fluides alimentées par l’IA. Les exigences système pour installer Copilot varient selon les plates-formes. Les plates-formes comprennent Android OS, Microsoft 365, les ordinateurs de bureau ou portables et la plate-forme Aviatrix CoPilot. Les utilisateurs doivent s’assurer que leurs appareils répondent aux exigences spécifiques de la plate-forme choisie pour installer et utiliser Copilot de manière efficace.

