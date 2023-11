Oppo Find X7 Avec Dimensity 9300 Obtiennent un Score Impressionnant sur AnTuTu Benchmark

MediaTek a récemment annoncé le Dimensity 9300 il y a quelques jours seulement. Positionné comme le concurrent du Snapdragon 8 Gen 3, il apporte de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Et le prochain Oppo Find X7 sera l’un des premiers appareils à intégrer cette puce.

Maintenant, alors que les appareils équipés du Dimensity 9300 n’ont pas encore été lancés, AnTuTu a officiellement révélé les scores de benchmark du Oppo Find X7. L’appareil doté de la puce phare de MediaTek a obtenu 2 270 677 sur l’outil de benchmark. Pour information, le Snapdragon 8 Gen 3 a obtenu 2 139 281 sur le même outil.

Scores de benchmark AnTuTu du Oppo Find X7

Sur AnTuTu, le Oppo Find X7 avec le Dimensity 9300 a obtenu un score global de 2 270 677. En ce qui concerne les détails, l’appareil a obtenu 521 690 au test du CPU, tandis qu’il a réalisé 911 683 au test du GPU. De plus, il a obtenu 471 340 au test de mémoire et 365 964 au test de UX.

Avec cela, le Dimensity 9300 devient le champion actuel de l’outil de benchmark AnTuTu. Et comme le suggèrent les scores, la puce MediaTek est plus performante que le Snapdragon 8 Gen 3. Cela devrait conduire à ce que le Oppo Find X7 offre des performances brutes légèrement améliorées par rapport aux appareils de la génération 8.

Quant à la raison pour laquelle le Dimensity 9300 a obtenu de meilleurs scores que le Snapdragon 8 Gen 3, je pense que cela est probablement dû à la configuration du CPU. Comme je l’ai déjà mentionné, le Dimensity 9300 dispose de quatre cœurs Cortex-X4 et de quatre cœurs Cortex-A720. Contrairement au Snapdragon 8 Gen 3, il ne dispose d’aucun cœur d’efficacité énergétique.

Cela peut naturellement soulever des questions concernant la durée de vie de la batterie du Oppo Find X7 et des autres appareils alimentés par la puce. Mais comme l’a expliqué MediaTek, les cœurs A720 à l’intérieur du Dimensity 9300 sont plus efficaces que les cœurs d’efficacité énergétique Cortex-A520. Il sera intéressant de voir comment l’appareil se comporte lors d’un test de batterie.

Caractéristiques principales du dispositif révélées par AnTuTu

Outre des informations sur les performances du Oppo Find X7, AnTuTu a révélé certaines caractéristiques clés de l’appareil. L’appareil sera doté d’un écran prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il associe la puce phare Dimensity à 16 Go de RAM LPDDR5T, ce qui explique probablement les scores impressionnants du test de mémoire.

En plus de cela, le Oppo Find X7 testé est fourni avec 1 To de stockage. Étant donné que c’est de l’UFS 4.0, on peut s’attendre à des vitesses de transfert ultra rapides. Et en ce qui concerne l’appareil photo, Oppo a récemment dévoilé que l’appareil sera doté des nouvelles optimisations de la caméra HyperTone. Cela signifie qu’il offrira de meilleures performances globales que son prédécesseur.

À ce sujet, il est probable que la version Pro de l’appareil soit livrée avec le nouveau capteur Sony LYT-900 de 1 pouce. Parmi les autres points forts de l’Oppo Find X7, on compte connectivité satellite, ce qui offrira de meilleures fonctionnalités de communication dans des conditions difficiles.

En ce qui concerne le logiciel, le Find X7 fonctionne sous Android 14, qui devrait probablement inclure la nouvelle interface ColorOS 14 récemment dévoilée.

Outre le Oppo Find X7, Oppo se prépare également à lancer le Pad Air 2, le Reno 11 et le Reno 11 Pro. Ils devraient tous être disponibles le 23 novembre. Parmi ceux-ci, le Oppo Reno 11 sera équipé de la puce Dimensity 8200, tandis que la version Pro sera équipée du Snapdragon 8+ Gen 1. Quant au Oppo Pad Air 2, il s’agira en réalité d’un OnePlus Pad Go rebrandé. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations seront disponibles sur ces appareils.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :