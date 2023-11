Microsoft lance « Windows App » pour se connecter à distance aux PC sur les iPhones, iPads et autres appareils

Microsoft a récemment lancé une nouvelle « application Windows ». Cette nouvelle application permet aux utilisateurs de se connecter à distance à leurs PC à partir d’iPhones, iPads et autres appareils. Elle offre un moyen sécurisé d’accéder à un PC distant ou à des applications et bureaux virtuels mis à disposition par un administrateur. L’annonce a été faite lors de la conférence Microsoft Ignite 2023 qui a débuté aujourd’hui. Cette nouvelle application Windows peut se connecter à distance à Windows 365 et à d’autres dispositifs.

Cette application est actuellement lancée sous forme de version de prévisualisation et est disponible pour iOS, Windows, macOS et d’autres plateformes. Les utilisateurs peuvent se connecter à distance à Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box ou à un PC de bureau distant personnel, peu importe où ils se trouvent.

Lors du lancement de l’application, la société n’a pas révélé les détails de développement de l’application. Cependant, les utilisateurs qui ont utilisé l’application ont partagé la capture d’écran ci-dessous qui montre qu’après l’ouverture de l’application, les utilisateurs verront une liste d’ordinateurs cloud et d’applications individuelles. Cela signifie que les utilisateurs peuvent lancer directement les applications installées depuis le lanceur d’applications Windows vers les applications sur les ordinateurs cloud.

Microsoft a officiellement déclaré que l’application est disponible uniquement sur iOS, Windows, macOS et le web. Pour le moment, la société n’a pas lancé l’application sur Android. Cependant, d’après les captures d’écran ci-dessous, nous pouvons voir que l’application peut également s’exécuter sur Android. Cela semble suggérer que le support du système Android arrivera bientôt. Néanmoins, étant donné que l’application n’est pas officiellement disponible pour Android, il est recommandé de ne pas l’utiliser sur Android.

Principales fonctionnalités de l’application Windows

L’application Windows offre plusieurs fonctionnalités clés qui améliorent l’expérience de l’utilisateur à distance. Ces fonctionnalités comprennent :

Productivité : L’application permet aux utilisateurs de rester productifs, peu importe leur emplacement, en leur permettant d’accéder à leur poste de travail depuis n’importe où.

Compatibilité : L’application est compatible avec différents appareils, notamment les iPhones, iPad et autres plates-formes, offrant ainsi aux utilisateurs flexibilité et commodité.

Configuration facile : Les utilisateurs peuvent facilement configurer leurs PC pour accepter les connexions à distance et ajouter des connexions PC à distance ou des espaces de travail via l’application.

Prise en charge de plusieurs écrans : L’application prend en charge les configurations multi-écrans, améliorant l’expérience du bureau à distance de l’utilisateur.

Comment utiliser l’application Windows

Pour utiliser l’application Microsoft Remote Desktop, les utilisateurs peuvent suivre ces étapes :

1. Téléchargez l’application Windows depuis le Microsoft Store sur leurs appareils respectifs.

2. Configurez leur PC pour accepter les connexions à distance.

3. Ajoutez une connexion PC à distance ou un espace de travail à l’application.

4. Connectez-vous au PC distant en utilisant l’application sur leur appareil.

Avantages de l’application Windows

Le lancement de l’application apporte plusieurs avantages aux utilisateurs, notamment :

Accessibilité améliorée : Les utilisateurs peuvent accéder à distance à leurs PC, leur permettant de travailler ou d’accéder à des fichiers depuis n’importe quel endroit disposant d’une connexion Internet.

Flexibilité : L’application offre aux utilisateurs la flexibilité de devoir accéder à leur poste de travail en déplacement, contribuant ainsi à une productivité et à une efficacité accrues.

Connexion sécurisée : L’application garantit une connexion sécurisée entre l’appareil de l’utilisateur et le PC distant, protégeant ainsi les données et les informations sensibles.

Développements futurs

La version actuelle de l’application Windows fonctionne pour Windows et d’autres plates-formes. L’ancienne version de l’application était conçue uniquement pour Windows. Cependant, la société a déclaré qu’elle ne mettrait plus à jour l’ancienne version de l’application avec de nouvelles fonctionnalités. Microsoft recommande aux utilisateurs de télécharger le client Bureau Windows pour bénéficier de la meilleure expérience Azure Virtual Desktop.

Notre avis

Le lancement de la nouvelle application Windows représente une avancée significative dans la connectivité à distance, offrant aux utilisateurs un moyen pratique et sécurisé d’accéder à leurs PC depuis différents appareils. Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes, l’application améliorera très probablement l’expérience du travail à distance pour les particuliers et les entreprises.

