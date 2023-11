Découvrez les passionnantes améliorations de Oppo ColorOS 14

Oppo a officiellement dévoilé ColorOS 14. La marque a déjà déployé la version bêta mondiale dans certaines régions. Et parmi tous les appareils, l’Oppo Find N2 Flip sera le premier à recevoir la version stable mi-novembre.

Cela dit, le ColorOS 14 d’Oppo ne se limite pas simplement aux améliorations visuelles. La ROM personnalisée apporte également de nombreuses améliorations pour offrir une expérience fluide et de meilleure qualité sur les appareils Oppo.

Quoi de neuf sur le ColorOS 14 d’Oppo

Comme mentionné précédemment, le ColorOS 14 d’Oppo propose plusieurs améliorations. Voici une brève description des principales nouveautés :

Moteur Trinity amélioré

Le ColorOS 14 d’Oppo introduit le moteur Trinity amélioré sur les appareils Oppo. Avec la vitalisation de la ROM, le système d’exploitation peut désormais compresser les fichiers et les données des applications de manière plus efficace. Plus précisément, il peut offrir jusqu’à 20 Go d’économie de stockage sur un téléphone typique. Il est également doté d’une meilleure fonctionnalité de vitalisation de la RAM.

Cela remplace le mécanisme de la RAM d’Android par un mécanisme plus compétent. Grâce à cela, le ColorOS 14 d’Oppo peut gérer correctement les applications en arrière-plan qui sont conservées dans la RAM.

Le dernier composant que le moteur Trinity du ColorOS 14 apporte est la vitalisation du processeur. Il équilibre l’utilisation de la puissance et les performances de la puce, offrant ainsi une expérience globale fluide.

Système de charge intelligente sur ColorOS 14

Avec la puissance d’un algorithme d’intelligence artificielle, le ColorOS 14 d’Oppo peut gérer efficacement la charge des appareils. Il peut ajuster le courant de charge en fonction de l’utilisation du dispositif. Cela réduira finalement l’usure de la batterie et prolongera sa durée de vie.

Picture Keeper et Smart Image Matting

Le ColorOS 14 d’Oppo propose des fonctionnalités de confidentialité pour les photos stockées sur les appareils. Le gestionnaire de confidentialité offre des autorisations supplémentaires pour accéder à certaines vidéos et photos sur l’appareil. En ce qui concerne les photos, le nouveau système d’exploitation propose également Smart Image Matting, qui peut découper plusieurs animaux et personnes d’une photo.

Smart Touch sur le ColorOS 14 d’Oppo

Avec la nouvelle fonctionnalité Smart Touch, le ColorOS 14 d’Oppo facilite la sélection de texte, de vidéos et d’images à partir d’applications tierces et natives. Les éléments sélectionnés sont rassemblés dans le File Dock.

Le File Dock sur le ColorOS 14 est comme un presse-papiers qui permet aux utilisateurs de stocker du contenu pour une utilisation ultérieure. Il est synchronisé entre les appareils ColorOS connectés. Cela signifie que tout ce que vous sélectionnez avec le Smart Touch sur votre téléphone Oppo sera également disponible sur votre tablette Oppo.

Fonctionnalités d’accès rapide

Le ColorOS 14 d’Oppo permet désormais aux utilisateurs de conserver plus de widgets sur l’étagère. Par exemple, il est désormais possible de conserver le widget Snapchat sur l’étagère. Cela vous permettra d’obtenir une mise à jour rapide des nouveaux statuts, messages et autres notifications que vous recevez généralement de l’application.

De plus, le nouveau système d’exploitation permet aux utilisateurs de conserver le raccourci Snapchat sur l’écran verrouillé, ce qui permet un accès plus rapide.

Interface utilisateur améliorée

Comme on peut s’y attendre avec un système d’exploitation mis à jour, le ColorOS 14 d’Oppo propose une interface utilisateur améliorée. Il est désormais doté d’éléments polis et standardisés. Oppo appelle cela le design Aqua Dynamic, qui propose une collection de capsules, de bulles et de dalle communs. Ils apparaissent à partir de la barre d’état pour offrir des fonctionnalités sans être trop distrayant.

De plus, le contenu à l’écran et la barre d’état sont désormais peints avec le système de coloration Aquamorgraphic. Ce système choisit les nuances les plus adaptées en tenant compte de l’heure de la journée. Vous pouvez avoir une idée de la nature dynamique des nuances à partir de l’image ci-jointe.

Nouvelles fonctionnalités Always-On Display

Oppo a ajouté un tout nouveau style Go Green à l’Always On Display du ColorOS 14. De plus, la nouvelle mise à jour permet l’utilisation des stickers Bitmoji sur l’AOD. Ces stickers se mettront automatiquement à jour tout au long de la journée en fonction de vos activités, de l’endroit où vous vous trouvez, de la météo et d’autres critères.

Date de sortie et appareils qui recevront la bêta mondiale de ColorOS 14

Oppo a partagé des informations sur la date de sortie et les appareils Oppo qui sont sur la liste pour recevoir le ColorOS 14. Actuellement, ces appareils disposent déjà de la mise à jour bêta disponible :

Oppo Find X5 et X5 Pro

Oppo Reno 10 Pro+ 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo A77

Ce mois-ci, ces appareils recevront la bêta mondiale de ColorOS 14 :

Oppo Find X3 Pro 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8T 5G

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 7

Oppo F23 5G

Oppo F21s Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo A98 5G

Oppo A78 5G

Oppo A77s

Ces appareils sont sur la liste pour recevoir la mise à jour le mois prochain :

Enfin, l’Oppo A78 et l’Oppo A58 recevront la mise à jour en janvier de l’année prochaine, tandis que l’Oppo Reno 8Z 6G, le F21s Pro 5G et l’Oppo A96 5G recevront la mise à jour en avril de l’année prochaine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :