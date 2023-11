Augmentez la vitesse de redémarrage de votre téléphone Xiaomi avec ce paramètre caché

Xiaomi, un fabricant leader de smartphones Android, a continuellement impressionné les utilisateurs avec ses fonctionnalités innovantes et son interface conviviale. MIUI 14, la dernière version de la couche de personnalisation de Xiaomi, offre une suite complète de fonctions conçues pour améliorer l’expérience smartphone, notamment un mode de mise au point, une application de maintenance et de sécurité, et des thèmes personnalisables.

Améliorez votre expérience smartphone avec le MIUI 14 de Xiaomi : Un guide pour des redémarrages plus rapides

Parmi ces fonctionnalités précieuses se trouve un paramètre quelque peu caché qui peut considérablement améliorer le processus de redémarrage de votre appareil Xiaomi. Redémarrer votre téléphone, bien que parfois fastidieux, peut être bénéfique pour résoudre divers problèmes et garantir des performances optimales. Cependant, le processus de redémarrage par défaut de MIUI a tendance à être quelque peu lent. Heureusement, ce paramètre caché peut accélérer le processus de redémarrage, vous permettant de revenir rapidement et efficacement à l’utilisation de votre téléphone.

Comprendre le processus de redémarrage et les applications de démarrage automatique

Pour comprendre l’efficacité de ce paramètre caché, il est essentiel de comprendre le mécanisme sous-jacent du processus de redémarrage. Lorsque vous redémarrez votre téléphone, le système d’exploitation démarre avec ses composants essentiels et lance ensuite les applications qui ont demandé à démarrer automatiquement. Ces applications de démarrage automatique peuvent inclure divers services, processus en arrière-plan et même des applications tierces.

Bien que les applications de démarrage automatique servent des purposes spécifiques, elles peuvent également contribuer à un processus de redémarrage plus lent. En effet, le système d’exploitation doit allouer des ressources et charger chaque application de démarrage automatique au démarrage, ce qui peut prolonger le temps total de redémarrage.

Désactiver les applications de démarrage automatique inutiles pour des redémarrages plus rapides

Le paramètre caché dans MIUI 14 vous permet de désactiver les applications de démarrage automatique inutiles, ce qui réduit efficacement la charge de travail lors du processus de redémarrage et accélère ainsi celui-ci. Cette méthode ne nécessite aucune étape complexe ni expertise technique ; c’est une procédure simple que n’importe qui peut effectuer.

Voici un guide étape par étape pour désactiver les applications de démarrage automatique inutiles sur votre téléphone Xiaomi :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil Xiaomi, Redmi ou POCO. Accédez à la section Applications. Appuyez sur Autorisations. Sélectionnez l’option Démarrage automatique. Une liste d’applications installées apparaîtra, chacune avec un interrupteur bascule à côté. Pour les applications que vous ne considérez pas essentielles ou que vous n’avez pas besoin de démarrer automatiquement, basculez l’interrupteur en position désactivée. Ne vous inquiétez pas de désactiver toutes les applications de démarrage automatique. Vous pouvez toujours les ouvrir manuellement une fois que le système est complètement démarré. Cependant, envisagez de laisser le démarrage automatique activé pour les applications dont vous avez besoin pour des notifications importantes. Cette configuration peut être rétablie à tout moment en suivant les mêmes étapes et en basculant les interrupteurs en position activée.

Avantages de la désactivation des applications de démarrage automatique inutiles

La désactivation des applications de démarrage automatique inutiles offre plusieurs avantages, notamment :

Consommation réduite des ressources : En limitant le nombre d’applications de démarrage automatique, vous pouvez libérer des ressources système, ce qui améliore potentiellement les performances globales et l’autonomie de la batterie.

Confidentialité améliorée : Certaines applications de démarrage automatique peuvent collecter des données ou effectuer des actions en arrière-plan sans votre consentement explicite. Les désactiver peut améliorer votre confidentialité et votre contrôle sur les activités de votre appareil.

Meilleure gestion des applications : En réduisant le nombre d’applications de démarrage automatique, vous avez un meilleur contrôle sur les applications qui se lancent automatiquement et pouvez identifier d’éventuels problèmes de performance ou de sécurité.

Quelques astuces pour accélérer les smartphones Xiaomi :

1. Vider le cache et les données des applications

Au fil du temps, les applications peuvent accumuler du cache et des données, ce qui peut occuper beaucoup d’espace de stockage et ralentir votre téléphone. Pour vider le cache et les données des applications, allez dans Paramètres > Applications > [Nom de l’application] > Stockage. Ensuite, appuyez sur Vider le cache et Effacer les données.

2. Désinstaller les applications inutilisées

Si vous avez beaucoup d’applications que vous n’utilisez pas, il est conseillé de les désinstaller. Cela permet de libérer de l’espace de stockage et de la mémoire, ce qui peut rendre votre téléphone plus rapide.

Pour désinstaller une application, allez dans Paramètres > Applications > [Nom de l’application] > Désinstaller.

3. Redémarrez votre téléphone régulièrement

Redémarrer régulièrement votre téléphone peut aider à effacer les fichiers temporaires et les processus qui utilisent des ressources. Il est conseillé de redémarrer votre téléphone au moins une fois par semaine.

Pour redémarrer votre téléphone, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé, puis appuyez sur Redémarrer.

4. Utilisez un lanceur léger

Le lanceur est l’application que vous utilisez pour ouvrir vos applications et accéder à votre écran d’accueil. Si vous utilisez un lanceur lourd, cela peut ralentir votre téléphone. Un lanceur léger peut aider à améliorer les performances de votre téléphone.

Certains lanceurs légers populaires incluent Nova Launcher et Apex Launcher.

5. Désactivez les animations

Les animations peuvent donner une belle apparence à votre téléphone, mais elles peuvent aussi utiliser des ressources et ralentir votre téléphone. Vous pouvez désactiver les animations pour rendre votre téléphone plus rapide.

Pour désactiver les animations, allez dans Paramètres > Paramètres supplémentaires > Options pour les développeurs > Échelle d’animation de la fenêtre, Échelle d’animation des transitions et Durée de l’animateur. Ensuite, réglez chaque option sur 0,5x.

6. Maintenez votre téléphone à jour

Xiaomi publie régulièrement des mises à jour pour ses téléphones, ce qui peut corriger les bugs et améliorer les performances. Il est important de garder votre téléphone à jour avec la dernière version de MIUI.

Pour vérifier les mises à jour, allez dans Paramètres > À propos du téléphone > Version de MIUI. Si une mise à jour est disponible, vous serez invité à la télécharger et à l’installer.

7. Utilisez une réinitialisation d’usine en dernier recours

Si vous avez essayé toutes les autres astuces et que votre téléphone fonctionne toujours lentement, vous pouvez essayer de faire une réinitialisation d’usine. Cela effacera toutes vos données et paramètres, il est donc important de sauvegarder vos données avant de le faire.

Pour effectuer une réinitialisation d’usine, allez dans Paramètres > Paramètres supplémentaires > Sauvegarde et réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d’usine). Ensuite, appuyez sur Effacer toutes les données.

En suivant ces astuces, vous pouvez contribuer à rendre votre téléphone Xiaomi plus rapide et plus fluide.

Notre avis

MIUI 14 de Xiaomi offre un paramètre caché précieux qui peut considérablement améliorer le processus de redémarrage de votre appareil Xiaomi. En désactivant les applications de démarrage automatique inutiles, vous pouvez bénéficier de redémarrages plus rapides, d’une consommation réduite des ressources, d’une confidentialité améliorée et d’une meilleure gestion des applications. Cette simple configuration démontre l’engagement de Xiaomi à fournir aux utilisateurs des fonctionnalités pratiques qui améliorent leur expérience smartphone.

