OnePlus 11 commence à recevoir la mise à jour stable d’Android 14 (OxygenOS 14)

OnePlus commence à déployer la mise à jour tant attendue d’OxygenOS 14 basée sur Android 14 stable pour le OnePlus 11. La société a testé la mise à jour pendant les six derniers mois et elle est désormais officiellement disponible pour tous. La mise à jour apporte un ensemble de nouvelles fonctionnalités et de changements.

La mise à jour est déployée avec le numéro de version logicielle CPH2447_14.0.0.201 (EX01). Elle est déjà disponible pour de nombreux utilisateurs de OnePlus, vous pouvez vérifier la capture d’écran ci-dessous partagée par Suryakanta Sinha sur le forum communautaire de OnePlus. La mise à jour est disponible pour les testeurs bêta ainsi que pour le grand public.

Si votre OnePlus 11 fonctionne sous OxygenOS 14 version bêta ouverte, alors la version incrémentale pèse environ 820 Mo de taille de téléchargement. Cependant, si vous utilisez la version stable d’Android 13, la mise à jour devrait nécessiter une grosse quantité de données.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, OnePlus déploie OxygenOS 14 stable sur OnePlus 11 avec un Trinity Engine amélioré pour une augmentation des performances, un nouveau système de charge intelligent, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité comprenant une couche de sécurité supplémentaire lors de l’autorisation d’accès aux photos et vidéos pour toute application, une fonctionnalité Smart Touch qui vous permet de sélectionner du texte, des images ou des vidéos et de les coller dans le presse-papiers, un nouveau widget Snapchat pour l’écran de verrouillage, et plus encore.

En plus de ces fonctionnalités, les utilisateurs de OnePlus 11 peuvent s’attendre à des corrections de bugs, à des patchs de sécurité plus récents et à quelques autres changements.

Si vous possédez le OnePlus 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour en mode sans fil sur votre smartphone très bientôt. Vous pouvez également vérifier les mises à jour manuellement en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Télécharger maintenant. Si vous êtes sur la version bêta, vous pouvez sélectionner l’icône Taper en haut à droite > Programme bêta, puis mettre à jour vers la version officielle.

Notez que votre téléphone fonctionne avec la version logicielle la plus récente, faites également une sauvegarde des données importantes et chargez votre téléphone à au moins 50%.

