Les offres Jackery jusqu’à -60% pour le Black Friday sont enfin là ! Voici les batteries disponibles

Parmi ces offres, la garantie du prix le plus bas pendant 30 jours, des bons de réduction et jusqu’à 60 % de réduction sur les centrales électriques et les générateurs solaires

Jackery, leader mondial des solutions d’énergie portable et écologique, donne le coup d’envoi de la campagne Black Friday de cette année en proposant des centrales électriques et des générateurs solaires jusqu’à 60% de réduction, à partir du vendredi 17 novembre 2023.

Deux des promotions les plus importantes du Black Friday incluent l’Explorer 1000, disponible avec une capacité de 1 002 Wh et bénéficiant d’une réduction énorme de 60 % à seulement 499 € (prix de vente conseillé : 1 249 €) pour tout achat direct sur la boutique Amazon de Jackery. Son petit frère, l’Explorer 500, bénéficie également d’une remise de 43 % et est disponible pour seulement 379 € (prix de vente conseillé : 659,99 €), à la fois sur le site Internet de Jackery jusqu’au 28 novembre.

Offres du Black Friday pour tout achat directement auprès de Jackery

Parmi les nombreuses offres du Black Friday proposées sur l’ensemble de la gamme de centrales électriques Jackery, les packs complets de générateurs solaires bénéficient également de remises importantes. Le générateur solaire 1000 Pro en tant qu’ensemble avec la centrale électrique et le panneau solaire mobile, le SolarSaga 200 W fournit de l’énergie en déplacement pour seulement 1 299 € (prix de vente conseillé : 1 899 €), soit une réduction de 32 % ; l’Explorer 1000 Pro bénéficie d’une réduction de 30 % et coûte 909 € (prix de vente conseillé : 1 299 €).

Le géant de l’énergie électrique, l’Explorer 2000 Pro, bénéficie d’une réduction de 30 % et est proposé au prix de 1 609 € (prix de vente conseillé : 2 299 €), avec une capacité de 2 160 Wh et une puissance continue de 2 200 watts, sept connexions pour les consommateurs électriques et une recharge rapide en courant alternatif en seulement deux heures.

Enfin, Jackery a également une affaire dans son portefeuille pour les consommateurs particulièrement gourmands en énergie et propose l’Explorer 3000 Pro à un prix réduit de 35% pour seulement 2 139€. Ainsi, les artisans, les fans de bricolage et les campeurs trouveront leur compte avec cette Powerstation silencieuse de 3 024 Wh et 3 000 watts de puissance continue.

Les offres du Black Friday d’Amazon sont valables jusqu’au 27 novembre 2023, tandis que Jackery propose une promotion supplémentaire d’une journée pour les achats effectués directement sur la boutique en ligne Jackery FR jusqu’au 28 novembre 2023. Jackery propose également une garantie de 30 jours sur les prix* à tous les clients directs du site Web, une garantie de cinq ans sur la série Pro à prix réduit et bien d’autres surprises, notamment des bons d’achat d’une valeur maximale de 200 € qui peuvent être utilisés pour acheter des accessoires pendant toute la période du Black Friday.

*«Garantie du meilleur prix de 30 jours» avec la garantie de la marque au meilleur prix, vous pouvez acheter en toute confiance, sachant que si vous trouvez un prix inférieur sur le même produit sur le site officiel Jackery FR dans les 30 jours suivant votre achat, nous nous ferons un plaisir de vous rembourser la différence.(Uniquement pour les commandes passées sur le site officiel Jackery FR).