Meilleurs 6 triches Pokémon Go pour iOS et Android

Tout comme la majorité des jeux populaires, il existe également des moyens d’utiliser des triches et de tirer parti de Pokémon GO. Certains joueurs recherchent également des triches pour faire éclore rapidement des œufs et visiter plus de PokeStops ou de gymnases.

Si vous faites partie d’un groupe de joueurs qui souhaitent faciliter un peu l’expérience, cet article peut vous aider. Téléchargez la meilleure application de triche Pokémon GO ou armez-vous des meilleurs conseils qui vous donneront un avantage sur les autres joueurs.

Partie 1: Puis-je tricher sur Pokémon Go maintenant?

La réponse est oui. Cependant, il est important de prêter attention aux sondages et aux commentaires des joueurs sur les outils et méthodes via des canaux fiables, tels que Reddit, Quora et autres forums. Choisissez des triches fiables pour éviter de vous faire bannir votre compte.

Voici quelques-uns des meilleurs outils et méthodes de triche Pokémon Go pour iOS et Android.

Partie 2: Meilleure triche Pokémon Go – Spoofing

Méthode 1: UltFone Location Changer

La meilleure façon de tricher dans Pokémon Go et de surmonter certaines de vos limitations est d’utiliser des outils de simulation de position (spoofing) pour Pokémon GO. Cela vous permet de changer votre position virtuelle et de jouer dans des zones éloignées de votre position physique.

Une des meilleures applications de triche recommandées de Pokémon Go est UltFone Location Changer. Elle vous permet de cliquer pour changer les meilleures coordonnées dans Pokémon Go avec un appareil iOS ou Android.

Ce que vous obtiendrez avec UltFone Location Changer:

Essayez la plupart des fonctionnalités lors de l’essai gratuit, telles que la simulation de position et le déplacement du joystick.

Offre une interface conviviale et le logiciel est très facile à utiliser.

Capable de simuler un déplacement le long d’un itinéraire spécifié. Vous pouvez utiliser un déplacement à un seul endroit ou un déplacement à plusieurs endroits pour attraper plus de Pokémon.

Enregistre l’historique des déplacements au cas où le même itinéraire serait utilisé à nouveau.

Vous permet de marcher et de faire éclore rapidement des œufs.

Aucune jailbreak ou root n’est nécessaire, et il existe une fonctionnalité de temps de récupération pour éviter un bannissement.

Comment tricher sur Pokémon Go avec UltFone Location Changer

Démarrer UltFone Location Changer après l’installation. Choisissez le changement de position. Lisez la clause de non-responsabilité, puis continuez en cliquant sur le bouton « Entrer ».

Connectez votre appareil iOS/Android à l’ordinateur.

Vous pouvez choisir un autre emplacement sur la carte avec votre souris ou entrer l’emplacement dans la barre de recherche en haut à droite. Ensuite, cliquez sur le bouton « Commencer la modification ».

Cela changera l’emplacement sur votre téléphone. Toutes les applications basées sur la localisation sur votre appareil Android ou iOS reconnaîtront la nouvelle position.

Il y a une nouvelle fonctionnalité « Temps de récupération ». Le programme l’ajoute pour que les joueurs de Pokémon GO ne trichent pas fréquemment et attendent le temps de récupération pour effectuer une action dans le jeu. Vous pouvez désactiver cette option.

Méthode 2: Fausse localisation GPS

Une autre alternative pour tricher la localisation de Pokémon Go consiste à utiliser l’application de fausse localisation GPS. Elle changera entièrement l’emplacement de votre téléphone, ce qui fera croire non seulement à Pokémon Go, mais également à toutes les applications que vous vous trouvez à un endroit différent. Et elle est facile à utiliser sans aucun tracas.

Voici un guide général sur la façon de tricher dans Pokémon Go avec l’application False GPS Location:

Rendez-vous sur le store d’applications de votre appareil (Google Play Store pour Android ou App Store pour iOS). Recherchez une application de fausse localisation GPS. Certaines des plus populaires incluent « Fake GPS Location » ou « Fake GPS Go » pour Android, et « Fake GPS Location » pour iOS. Téléchargez et installez l’application sur votre appareil.

Activer les options de développement (Android uniquement) : Sur les appareils Android, vous devrez peut-être activer les options de développement pour utiliser une application de fausse localisation GPS. Accédez aux paramètres de votre appareil, puis trouvez et appuyez sur « À propos du téléphone ».

Localisez le « Numéro de build » et appuyez dessus sept fois pour déverrouiller les options de développement.

Autoriser les emplacements fictifs (Android uniquement) : Dans les options de développement, recherchez et activez « Autoriser les emplacements fictifs ».

Définir l’emplacement souhaité : Lancez l’application de fausse localisation GPS sur votre appareil. Entrez l’adresse ou les coordonnées de l’emplacement que vous souhaitez afficher sur votre appareil.

Une fois que vous avez défini l’emplacement souhaité, activez la fausse localisation GPS en appuyant sur le bouton approprié dans l’application.

Comparé à UltFone Location Changer, l’utilisation d’applications qui ne changent que votre emplacement est assez limitée. Il n’y a pas de fonctionnalité de temps de récupération et vous pouvez être plus susceptible d’être détecté avec cette méthode.

Partie 3 : Plus de conseils de triche Pokémon Go

En plus d’utiliser l’application de triche Pokémon Go, il existe d’autres conseils qui peuvent vous aider à améliorer votre expérience de jeu. Dans cette partie, nous présenterons principalement 5 méthodes en détail.

3.1 Capture automatique rapide

Il existe des appareils qui attrapent automatiquement des Pokémon. Le Pokémon Go Plus Auto Catcher est un appareil vérifié que les dresseurs peuvent porter au poignet. L’appareil permet aux dresseurs d’interagir avec le jeu sans consulter leur téléphone. Il n’y a qu’un seul bouton sur l’appareil qui peut être utilisé pour faire tourner un PokéStop et attraper un Pokémon. Une lumière sur l’appareil indique aux dresseurs ce qui se passe.

Go-Tcha est un autre appareil qui suit le même principe. Les dresseurs le portent au poignet et attrapent automatiquement des Pokémon ainsi que tournent les PokéStops. Cet appareil est fourni avec un écran LED pour informer les porteurs de ce qui se passe exactement.

Enfin, une autre option est le Poké Ball Plus. Si vous le connectez à votre téléphone via Bluetooth, il fonctionnera essentiellement comme un appareil de capture automatique. Les utilisateurs peuvent faire tourner les PokéStops et attraper des choses en appuyant sur le bouton B.

3.2 – Révélation de l’IV

La capture de Pokémon dans Pokémon Go implique également de rechercher les meilleurs. Il y a deux aspects que vous devez vérifier pour trouver les meilleurs – les PC et les IV. Les PC peuvent être augmentés en payant des poussières d’étoiles et des bonbons pour les renforcer. Cependant, les IV resteront les mêmes. Ils représentent l’aspect sous-jacent de la viabilité réelle d’un certain Pokémon.

De nombreux hacks et applications Pokémon Go sont fournis avec la fonction Révélation de l’IV. C’est une solution pratique que vous devez vérifier lorsque vous recherchez des moyens d’obtenir un avantage dans Pokémon Go grâce aux triches. Il existe des applications comme Calcy IV qui promettent de révéler les IV et autres paramètres dans le jeu. Cela vous permet de vérifier les IV même avant de capturer un monstre.

Il est important de souligner que ces méthodes ne sont pas toujours efficaces et peuvent être supprimées à tout moment.

3.3 – Vérifiez la prévision météorologique

La météo dans Pokémon Go a un effet significatif sur les Pokémon sauvages et leur puissance. Il est donc intéressant de savoir comment vérifier la météo pour les améliorations.

Les améliorations météorologiques sont précisément ce à quoi elles ressemblent. Ce sont des améliorations statistiques apportées aux Pokémon pendant des conditions météorologiques spécifiques. Par exemple, les Pokémons de type eau adorent les jours de pluie et bénéficieront d’une amélioration météorologique.

Si vous ne pouvez pas dire quelle est la météo à partir de la carte du jeu Pokémon Go, il existe un écran dédié à cette fin. Il répertorie également les types actuellement améliorés en bonus. Pour ouvrir l’écran météo, appuyez sur le bouton surligneur avec un cercle orange ci-dessous.

3.4 – Astuces de la Poké Ball

Pour attraper facilement des Pokémons, vous devez également connaître les différentes Poké Balls disponibles dans le jeu. De plus, il existe quelques astuces que vous pouvez appliquer pour améliorer votre expérience. Ce ne sont pas exactement des triches, mais des astuces qui vous aideront à jouer le jeu de manière « officielle ».

Il existe quatre types de Poké Ball dans Pokémon Go:

Régulière: disponible dans les PokéStops/Cadeaux/Boutique et a un multiplicateur de capture de 1,00

Super: disponible dans les PokéStops/Cadeaux et a un multiplicateur de capture de 1,50

Hyper: disponible dans les PokéStops/Cadeaux et a un multiplicateur de capture de 2,00

Hyper Ball: disponible dans les raids et a un multiplicateur de capture de 1,00

Comment lancer une Courbe Ball

Les Courbe Balls sont réalisées en faisant d’abord tourner la Poké Ball, puis en la lançant pour la faire courber avant qu’elle ne touche le Pokémon. Vous devrez d’abord faire tourner la Poké Ball, puis la faire glisser pour la lancer. Assurez-vous de lancer contre la courbe, sinon la Poké Ball ne touchera même pas le Pokémon.

Consultez les anneaux colorés

La couleur de l’anneau indique le taux de capture d’un Pokémon particulier. Le vert est le plus élevé et le rouge le plus bas. Même pour les Pokémons avec des cercles rouges, vous pouvez toujours augmenter le taux de capture. Votre première priorité devrait être d’utiliser une Baie Framby et de sélectionner une meilleure Poké Ball, comme une Hyper Ball.

3.5 Mode RA pour vérifier les Pokémon brillants

Le mode RA vous permet de chercher et de trouver des Pokémon brillants. Cela peut sembler insignifiant, mais les avantages de l’utilisation du mode RA sont nombreux.

Tout d’abord, allez à l’écran des paramètres, faites défiler jusqu’à la section « RA » et assurez-vous que « Niantic RA » n’est pas coché. Ensuite, au lieu d’utiliser le mode de rencontre régulier la prochaine fois que vous cliquez sur un Pokémon, activez le mode RA en utilisant le bouton bascule en haut à droite de l’écran de rencontre. Le mode RA remplace l’arrière-plan champêtre par ce que l’appareil photo de votre téléphone pointe. Cependant, il y a un détail intéressant qui rend cette méthode utile pour tricher.

Pour cette astuce, vous n’avez pas vraiment besoin de savoir ce qui se trouve à l’arrière-plan. Ce qui importe, c’est la différence de comportement lorsque vous entrez dans une rencontre en mode normal par rapport au mode RA. Cette méthode facilite le processus lorsque vous entrez dans le combat, car l’interface utilisateur se charge instantanément. Cela accélère le processus de recherche et de capture de Pokémon brillants. C’est une astuce intéressante qui peut prendre un certain temps pour s’adapter, mais une fois que vous la maîtrisez, elle sera très utile dans votre recherche de Pokémon brillants.

Partie 4: FAQ sur Pokémon Go Cheat & Hack

Y a-t-il des codes de triche dans Pokémon Go ?

Pokémon Go ne propose pas de codes de triche pour diverses raisons. Tout d’abord, le jeu est principalement multijoueur, et les codes de triche offriraient des avantages « injustes » à certains joueurs. Les tentatives de tricher dans le jeu avec un code de triche peuvent entraîner un bannissement, qui peut être temporaire ou permanent pour votre compte.

Comment éviter d’être banni lors de l’utilisation de l’application de triche Pokémon Go ?

Avant d’entrer n’importe quel type de triche ou d’utiliser une application qui promet des avantages, assurez-vous qu’elle est fiable. Veillez à ne pas changer de distance plusieurs fois en peu de temps, utilisez la fonction de temps de récupération pour rendre vos mouvements plus réalistes. Ainsi, vous ne serez pas détecté avec un comportement anormal pendant le jeu.

Notre avis

Comme vous l’avez appris tout au long de cet article. Il existe de multiples applications et solutions qui promettent de « tricher » dans Pokémon Go. Bien que les jeux ne proposent pas exactement de « triches », il existe des applications et des astuces qui peuvent améliorer votre expérience, comme l’utilisation de l’application de triche Pokémon Go. L’application est compatible avec iOS et Android et offre diverses fonctionnalités pour améliorer votre expérience de jeu avec Pokémon Go. Elle est sûre et ne finira pas par bannir votre compte.

