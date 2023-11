Mise à jour importante: Google annonce la suppression du contenu Gmail et Photos à partir du 1er décembre

Google a annoncé qu’il commencera à supprimer des comptes Google personnels spécifiques à partir du 1er décembre. Cette suppression touchera une large gamme de contenus, notamment les messages Gmail, les bibliothèques Google Photos, les rendez-vous Google Calendar et les archives Google Docs. Si la nouvelle concernant la suppression des comptes inactifs de Google vous a pris au dépourvu, ce n’est pas la faute de Google. En juillet, Google a envoyé des e-mails avertisseurs concernant les suppressions de compte à partir de décembre. Ces e-mails mentionnaient que des comptes inactifs recevraient « plusieurs e-mails de rappel » avant toute action. Même si le compte n’est pas actif actuellement, des e-mails de notification seront envoyés à l’adresse e-mail de récupération enregistrée. En décembre, les premiers comptes à être affectés sont ceux créés mais jamais réutilisés.

Google Supprimera-t-il Vos Photos et Votre Contenu Gmail?

Avec plus de 1,8 milliard d’utilisateurs de Gmail et 2 milliards d’utilisateurs de Google Photos, les chances que votre compte soit affecté sont statistiquement faibles. La purge, motivée par des préoccupations de sécurité, cible uniquement les comptes personnels inactifs, ceux qui n’ont pas été connectés depuis au moins deux ans. Si vous avez utilisé Gmail, stocké des fichiers dans Google Drive, téléchargé depuis le Play Store, ajouté des photos à Google Photos ou effectué une recherche Google connectée au cours des deux dernières années, votre contenu est sécurisé. Les comptes professionnels de Google ne sont pas affectés.

Les Comptes Google Inactifs Peuvent-ils être en Danger?

Ruth Kricheli, vice-présidente de la gestion des produits chez Google, a expliqué la mise à jour de la politique des comptes inactifs en mai. Selon Kricheli, les comptes inutilisés sont plus susceptibles d’être compromis en raison de l’absence de vérifications régulières de sécurité, de l’absence d’authentification à deux facteurs et de l’utilisation potentielle de mots de passe non sécurisés. Une analyse interne a révélé que les comptes abandonnés sont au moins 10 fois moins susceptibles que les comptes actifs d’avoir une vérification en deux étapes. Les comptes Google compromis offrent aux acteurs malveillants un accès significatif aux e-mails, aux documents et la possibilité de réinitialiser les mots de passe, de voler des identités et de se livrer à des activités malveillantes.

Que Devriez-vous Faire Pour ne pas Perdre Votre Contenu Google

Pour protéger votre contenu Gmail, Google Photos et autres contenus liés, la plupart des utilisateurs n’ont pas besoin de prendre de mesures. Les détenteurs de compte unique qui se sont connectés au cours des deux dernières années sont en sécurité. Cependant, ceux qui ont plusieurs comptes doivent s’assurer de se connecter au moins une fois tous les 24 mois pour éviter la suppression. Si les détails du compte sont oubliés, le processus de récupération du compte Google peut être utilisé, en nécessitant une adresse e-mail ou un numéro de téléphone de récupération. Des codes de vérification seront envoyés, permettant aux utilisateurs de réinitialiser les mots de passe via la procédure de mot de passe oublié.

