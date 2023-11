Rien Chats Amène iMessage Sur Ses Smartphones Android

Les smartphones iPhone et Android diffèrent de nombreuses manières. Mais une distinction notable est le débat sur les « bulles vertes » contre les « bulles bleues » sur iMessage. iMessage offre une solution de messagerie directe axée sur la confidentialité pour les utilisateurs d’iPhone. Cependant, les messages provenant d’Android apparaissent avec une bulle verte au lieu du bleu standard. Rien n’a apporté de solution pour les smartphones Android.

L’entreprise a intégré iMessage dans son tout dernier smartphone Android. C’est grâce à une nouvelle application appelée « Nothing Chats » qui est alimentée par la plateforme de messagerie Sunbird. Elle sera disponible pour les utilisateurs de l’UE, de l’Amérique du Nord et d’autres pays européens à partir du 17 novembre, ce vendredi.

Plus sur Nothing Chats

Comme l’entreprise l’écrit sur sa page, Nothing fait cela parce que « les services de messagerie divisent les utilisateurs de téléphones ». Et en lançant cette application, elle veut « briser ces barrières ». Cependant, il y a un hic. Si vous voulez que vos textes s’affichent en bulles bleues sur iMessage via les smartphones Nothing, vous devez faire confiance à Sunbird.

Dans la section FAQ, Nothing indique que Sunbird fournit un système qui offre la livraison des messages sans les stocker. Autrement dit, les messages ne seront fournis que d’un utilisateur à un autre sans être stockés dans ses serveurs. Marques Brownlee, une source réputée pour tout ce qui concerne la technologie, a eu un aperçu de l’application.

Il a confirmé que les messages ne sont pas réellement stockés. Marques explique que cela fonctionne de manière similaire aux services de pont iMessage vers Android qui existaient par le passé. Il déclare : « C’est littéralement se connecter à un Mac Mini quelque part dans une ferme de serveurs. » Et « ce Mac Mini s’occupera ensuite de toutes les routes nécessaires pour que cela se produise. »

La responsable des relations publiques de Nothing aux États-Unis a eu une conversation à ce sujet avec The Verge. Selon Jane Nho, Sunbird stocke les informations d’identification iCloud des utilisateurs sous forme de jeton. Cela est stocké dans une « base de données cryptée. » Les jetons sont également associés à l’un des Mac Minis de Sunbird en Europe ou aux États-Unis. Ces Mac Minis agissent comme un relais pour les messages envoyés via l’application Nothing Chats.

Elle a ajouté que les informations de compte des utilisateurs sont supprimées après deux semaines d’inactivité. Même ainsi, Nothing Chats vous demandera d’accorder l’accès à votre compte iCloud. Sinon, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Et bien que Sunbird propose actuellement une solution axée sur la confidentialité, les choses peuvent changer par la suite. Il est donc préférable d’être très sceptique à ce sujet.

Qu’en est-il des fonctionnalités ?

The Washington Post a eu l’occasion de tester Nothing Chats et ses fonctionnalités. Comme le dit l’auteur, l’application fonctionne « pour la plupart ». Mais vous n’aurez pas certaines des fonctionnalités plus élaborées qu’iMessage propose. Cela inclut la possibilité de modifier vos messages texte après les avoir envoyés.

De plus, les réactions Tapback sur Nothing Chats « ne fonctionnent pas entièrement pour le moment. » De plus, l’auteur dit qu’elle n’est pas complètement stable à l’étape actuelle. Par exemple, lors du test, l’application a dû envoyer plusieurs fois des messages pour les inclure dans les discussions de groupe. De plus, les discussions de groupe sur iMessage ne fonctionnent pas à moins que quelqu’un dans la discussion de groupe n’ait pas iMessage.

Mais Nothing Chats possède les fonctionnalités de base. Cela inclut la possibilité pour les utilisateurs du côté opposé de voir l’animation de saisie. L’application permet également aux utilisateurs de téléphones Android de partager des médias non compressés. Et la bonne nouvelle est que Nothing prévoit d’ajouter les réactions aux messages et les accusés de réception à un moment donné dans un proche avenir.

De manière générale, pour accéder à Sunbird, vous devez vous inscrire sur une liste d’attente. Mais comme le PDG de Sunbird le dit, « pendant les prochains mois, la seule façon d’obtenir Sunbird est d’avoir un téléphone Nothing (2). »

