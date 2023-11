YouTube interdira certaines reprises de musique par l’intelligence artificielle et certains contenus générés

YouTube a récemment annoncé sa décision d’interdire les reprises de musique par IA et les contenus générés par IA. Cependant, l’interdiction ne concerne que les contenus qui imitent les personnes. Un débat intense sur les implications de cette nouvelle mesure de YouTube est en cours. Selon l’annonce, elle n’interdira pas seulement les nouveaux contenus d’être publiés, elle supprimera également les contenus existants. Ainsi, si vous avez une reprise de musique par IA qui imite quelqu’un sur YouTube, le contenu sera bientôt supprimé. Au cours des prochains mois, YouTube affirme qu’il va nettoyer son système de contenu par IA qui imite les personnes. Bien sûr, nous nous attendons à ce que ces « personnes » soient des personnes populaires ou connues.

Cependant, il existe des processus que les utilisateurs peuvent utiliser pour s’assurer que leur contenu par IA n’est pas interdit. Ils devront obtenir le consentement de la personne concernée et ne pas déformer ses opinions. De plus, ils devront faire une demande via le processus de demande de confidentialité de YouTube. YouTube prendra en compte plusieurs facteurs pour décider de supprimer ou non un contenu par IA qui parodie des personnages. Il vérifiera si le contenu est destiné à l’humour ou à la satire. Il vérifiera également si la personne qui demande la suppression peut être facilement identifiée.

YouTube va également commencer à exiger fortement des créateurs qui utilisent des outils d’IA générateurs d’indiquer dans leurs vidéos que le contenu est synthétisé. Leur omission pourrait entraîner leur exclusion du programme Partenaire de YouTube. Cet article examinera en détail la décision de YouTube, les raisons qui la motivent et l’impact potentiel sur les créateurs de contenu et l’industrie musicale.

La répression de YouTube sur le contenu généré par IA

La décision de YouTube de réprimer le contenu généré par IA, en particulier les reprises de musique et les imitations d’artistes, découle de son partenariat avec les maisons de disques. Cela permettra aux maisons de disques de demander la suppression du contenu musical par IA qui imite le chant unique d’un artiste. Cette mesure vise à protéger les intérêts des partenaires constructeurs de l’industrie musicale. Elle permettra également de résoudre les problèmes posés par le contenu par IA qui brouille les lignes du droit d’auteur et de l’utilisation équitable.

Selon les nouvelles règles, YouTube aura deux ensembles de lignes directrices pour les contenus deepfakes par IA. Il y aura un ensemble strict de règles pour protéger les partenaires constructeurs de l’industrie musicale de la plateforme. Il y aura également un ensemble de règles moins strict pour protéger tous les autres utilisateurs de YouTube. Cette distinction soulève des questions sur l’impact potentiel sur les créateurs de contenu. Il y a également des questions sur les implications plus larges pour l’expression artistique et la créativité.

Implications pour les créateurs de contenu

La répression du contenu par IA suscite des inquiétudes parmi les créateurs de contenu, car elle pourrait entraîner la suppression des reprises de chansons par IA par des artistes, suite aux demandes de suppression des maisons de disques. Cette mesure pourrait avoir un impact significatif sur les créateurs qui dépendent du contenu par IA pour leur expression artistique et de divertissement. Elle les incitera à naviguer dans le paysage évolutif de la création de contenu sur la plateforme.

La décision de YouTube de faire respecter ses propres règles sur le contenu par IA soulève des questions de transparence et de cohérence dans l’approche de la plateforme. L’absence de lois fédérales spécifiques régissant les deepfakes par IA a amené YouTube à établir ses propres lignes directrices, ce qui pourrait avoir un impact sur l’application du droit d’auteur et de l’utilisation équitable sur la plateforme.

Le partenariat de YouTube avec Universal Music Group (UMG) a également façonné son approche du contenu par IA, visant à indemniser les maisons de disques et les artistes pour les chansons de reprise générées par IA. Cette collaboration reflète les efforts déployés pour résoudre les complexités de la musique dérivée de l’IA et du droit d’auteur, mettant en évidence les dynamiques évolutives entre la technologie, la création de contenu et les droits de propriété intellectuelle.

Défis et innovations potentiels

L’émergence de problèmes de droit d’auteur liés à l’IA sur YouTube a suscité des discussions sur les défis et les innovations associés au contenu généré par IA. Bien que le partenariat avec UMG puisse favoriser les avancées technologiques, il soulève également des inquiétudes quant aux implications d’une extension du droit d’auteur au bénéfice principalement des sociétés musicales.

Le processus de demande de confidentialité de YouTube jouera un rôle crucial dans la détermination de la suppression du contenu généré par IA qui parodie des personnages, en tenant compte de facteurs tels que l’intention du contenu et la facilité d’identification de la personne demandant la suppression. Ce processus souligne les efforts de la plateforme pour équilibrer les intérêts des créateurs de contenu, des détenteurs de droits d’auteur et de la communauté YouTube dans son ensemble.

Notre avis

La décision de YouTube d’interdire les reprises de musique par IA et le contenu généré par IA qui imite les personnes reflète les efforts de la plateforme pour naviguer dans les complexités du contenu généré par IA, du droit d’auteur et des intérêts des partenaires constructeurs de l’industrie musicale. Alors que cette évolution se poursuit, elle soulève des questions importantes sur l’avenir de la création de contenu, de l’utilisation équitable et de l’expression artistique à l’ère numérique. Les créateurs de contenu, les maisons de disques et les entreprises technologiques devront naviguer dans ces dynamiques évolutives tout en tenant compte des implications plus larges pour la créativité, l’innovation et les droits de propriété intellectuelle.

