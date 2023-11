Tesla révèle les facteurs qu’elle utilise pour le calcul d’autonomie

Tesla est à la pointe de la technologie des véhicules électriques. La société a réalisé d’importants progrès dans la perfection de sa gamme d’outils de prédiction. L’exactitude des calculs de la portée est cruciale pour réduire l’anxiété de la portée et garantir une expérience de conduite fluide pour les propriétaires de Tesla. Au fil des ans, Tesla a investi dans l’affinage de son calcul de portée en intégrant divers facteurs qui influent sur l’efficacité et la consommation d’énergie de ses véhicules. Qu’il s’agisse d’un système de propulsion électrique ou à combustion interne, calculer la portée de croisière est une tâche difficile. Étant donné qu’il existe tant de facteurs qui influent sur l’efficacité de conduite d’un véhicule, il est difficile de déterminer combien il peut parcourir avec une batterie complètement chargée ou un réservoir de carburant plein.

Cependant, le calcul de la portée de croisière est très important. De plus, une prédiction précise de la portée de croisière peut atténuer dans une certaine mesure l’anxiété de portée. Lorsqu’une destination est entrée dans le système de navigation, Tesla montrera au driver la portée restante estimée à l’arrivée à destination. Tant que la prédiction de portée reste exacte, il n’y aura pas d’anxiété de portée.

Bien que Tesla soit un leader dans les voitures électriques, l’entreprise reste en retard en ce qui concerne le calcul de la portée. Tesla a mis davantage d’efforts dans les calculs de portée ces dernières années, ajoutant des facteurs comme les « vents latéraux, les vents de face, l’humidité et la température ambiante » lors d’une mise à jour logicielle l’année dernière. Quelques mois plus tard, la pression des pneus a également été ajoutée aux calculs.

Dans un nouvel article sur X, Tesla a répertorié tous les facteurs impliqués dans la prédiction précise de la portée de croisière d’un véhicule spécifique lors d’un trajet spécifique. Voici la liste de Tesla :

Vitesse et direction du vent

Altitude/pente

Vitesse du trafic

Accélération/décélération moyenne

Température ambiante

Humidité et pression

Charge solaire et couverture nuageuse

Pourcentage initial de la batterie

Température initiale de la batterie

Poids total du véhicule

Résistance au roulement

Coefficient de traînée aérodynamique

Consommation de climatisation

Consommation spécifique d’énergie du véhicule (porte-vélos ou similaire)

Préchauffage de la batterie

Description de chaque facteur

1. Vitesse et direction du vent

Lors du calcul de la portée d’un véhicule en présence de vent, il est important de prendre en compte l’impact de la vitesse et de la direction du vent. Le vent peut influencer la consommation d’énergie et l’efficacité d’un véhicule, en particulier dans le cas des véhicules électriques (VE). La vitesse et la direction du vent peuvent être calculées à partir de mesures embarquées en utilisant des paramètres tels que la trajectoire souhaitée, la direction actuelle, la vitesse au sol et la vitesse réelle de l’air. De plus, l’effet de la vitesse du vent sur une voiture peut être compris en considérant le travail que le moteur doit exercer pour maintenir sa vitesse. Cela équivaut à la traînée multipliée par la vitesse.

2. Altitude/pente

La pente d’une route affecte la consommation d’énergie et les performances d’une voiture. Pour calculer la pente maximale qu’une voiture peut gravir, vous pouvez utiliser la formule du degré d’élévation. Cela exprime la pente en pourcentage, en décimal, en rapport montée/descente ou en angle en degrés. De plus, comprendre la pente d’une route contribue à la conception de routes ascendantes et descendantes plus sûres, et les ingénieurs peuvent utiliser les procédures de coupe et de remblayage pour réduire la pente dans des terrains moins abrupts. De plus, mesurer la pente d’une route est essentiel pour déterminer l’énergie nécessaire pour la gravir et estimer la distance horizontale ou verticale nécessaire pour soutenir une montée vers une élévation. Par conséquent, prendre en compte l’altitude et la pente dans le calcul de la portée d’une voiture est essentiel pour optimiser l’efficacité énergétique et estimer les performances de la voiture sur différents terrains.

3. Vitesse du trafic

La vitesse du trafic dans le calcul de la portée d’une voiture est essentielle à différentes fins, notamment pour déterminer la responsabilité dans les accidents et fixer des limites de vitesse. Les avocats utilisent des graphiques pour calculer la vitesse par seconde dans les cas d’accidents de voiture. Les ingénieurs en circulation utilisent la vitesse au 85e percentile pour fixer des limites de vitesse sûres et promouvoir un flux de trafic uniforme. La vitesse moyenne d’un véhicule peut être calculée en divisant la distance totale parcourue par le temps total passé en déplacement. Cette information est importante pour comprendre la vitesse à laquelle les véhicules se déplacent et prendre des décisions liées à la vitesse du trafic.

4. Accélération/décélération moyenne

L’accélération/décélération moyenne d’une voiture affecte sa portée en impactant sa consommation d’énergie. Une accélération et une décélération rapides peuvent entraîner une consommation d’énergie plus élevée, réduisant ainsi la portée de la voiture. Au contraire, une accélération et une décélération douces et progressives peuvent améliorer l’efficacité énergétique, ce qui prolonge la portée de la voiture.

5. Température ambiante

La température ambiante influence considérablement la portée d’une voiture électrique. Les températures froides peuvent réduire les performances de la batterie et augmenter la consommation d’énergie, ce qui entraîne une diminution de la portée. À l’inverse, les températures chaudes peuvent améliorer les performances de la batterie et l’efficacité énergétique, ce qui peut prolonger la portée de la voiture.

6. Humidité et pression

L’humidité et la pression ont un impact direct minimal sur la portée d’une voiture électrique. Cependant, elles peuvent indirectement affecter la portée en influençant la traînée aérodynamique, la pression des pneus et l’efficacité globale du véhicule. Une humidité et une pression plus élevées peuvent légèrement augmenter la traînée aérodynamique, réduisant potentiellement la portée de la voiture.

7. Charge solaire et couverture nuageuse

La charge solaire et la couverture nuageuse peuvent avoir un impact sur la portée d’une voiture électrique. Surtout dans les climats chauds, cela peut augmenter la consommation d’énergie de la voiture pour le refroidissement, réduisant potentiellement la portée. La couverture nuageuse peut réduire l’impact de la charge solaire, mais elle peut également affecter la température ambiante, ce qui influence à son tour la portée de la voiture.

8. Pourcentage initial de la batterie

Le pourcentage initial de la batterie affecte directement l’énergie disponible pour la conduite. Un pourcentage initial plus élevé de la batterie fournit plus d’énergie pour conduire, ce qui peut prolonger la portée de la voiture. Au contraire, un pourcentage initial inférieur de la batterie réduit l’énergie disponible, ce qui réduit la portée.

9. Température initiale de la batterie

La température initiale de la batterie affecte la portée d’une voiture électrique. Les températures basses peuvent réduire l’efficacité et augmenter la résistance interne de la batterie, ce qui entraîne une diminution de la portée. À l’inverse, les températures élevées peuvent améliorer les performances de la batterie, ce qui peut prolonger la portée de la voiture.

10. Poids total du véhicule

Le poids total du véhicule affecte directement la portée d’une voiture électrique. Les véhicules plus lourds nécessitent plus d’énergie pour se déplacer, ce qui entraîne une consommation d’énergie plus élevée et une portée réduite. Les véhicules plus légers sont plus éconergétiques, ce qui peut prolonger la portée de la voiture.

11. Résistance au roulement

La résistance au roulement, causée par l’interaction entre les pneus et la route, affecte la portée d’une voiture électrique. Une résistance au roulement plus élevée nécessite plus d’énergie pour propulser le véhicule, ce qui entraîne une consommation d’énergie accrue et une portée réduite. Une résistance au roulement plus faible peut améliorer l’efficacité énergétique, ce qui peut prolonger la portée de la voiture.

12. Coefficient de traînée aérodynamique

Le coefficient de traînée aérodynamique influence considérablement la portée d’une voiture électrique. Un coefficient de traînée plus élevé augmente la résistance à l’air, nécessitant plus d’énergie pour maintenir la vitesse et réduisant la portée de la voiture. Des coefficients de traînée plus bas améliorent l’efficacité énergétique, ce qui peut prolonger la portée de la voiture.

13. Consommation de climatisation

La consommation de climatisation (chauffage, ventilation et climatisation) a un impact sur la portée d’une voiture électrique. L’utilisation des systèmes de climatisation, en particulier le chauffage et la climatisation, augmente la consommation d’énergie, réduisant la portée de la voiture. La réduction de l’utilisation de la climatisation peut améliorer l’efficacité énergétique, ce qui peut prolonger la portée de la voiture.

14. Consommation spécifique d’énergie du véhicule

La consommation spécifique d’énergie du véhicule, mesurée en kWh par mile ou kilomètre, a un impact direct sur la portée d’une voiture électrique. Une consommation d’énergie plus faible permet une portée plus longue, tandis qu’une consommation plus élevée réduit la portée. La compréhension de la consommation d’énergie d’une voiture permet des calculs de portée précis, essentiels pour planifier les trajets et optimiser l’efficacité.

15. Préchauffage de la batterie

Le préchauffage de la batterie peut avoir un impact sur la portée d’une voiture électrique. Les batteries froides ont une efficacité et une capacité réduites, ce qui entraîne une diminution de la portée. Le préchauffage de la batterie peut améliorer ses performances, ce qui peut prolonger la portée de la voiture. La gestion de la température de la batterie est essentielle pour maximiser la portée et l’efficacité globales d’une voiture électrique[1][3].

Notre avis

Tesla continue de peaufiner le calcul de sa portée pour corriger toute imprécision et améliorer encore l’expérience de conduite de ses clients. L’engagement de l’entreprise à intégrer des facteurs influant sur le calcul de la portée témoigne de sa volonté de fournir des prédictions de portée précises et fiables. Le calcul de portée de Tesla est un processus complet qui prend en compte une multitude de facteurs, notamment les conditions environnementales et la dynamique de conduite. En affinant en permanence ses outils de prédiction de portée, Tesla vise à fournir à ses clients des estimations précises et fiables, ce qui contribue finalement à une expérience de conduite plus fluide et confiante. L’approche de Tesla en matière de calcul de portée reflète son engagement envers l’innovation et la satisfaction des clients, fixant ainsi une norme élevée pour l’industrie des véhicules électriques.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :