Transformez l’interface de votre bureau Linux en un design élégant et stylé inspiré de macOS en seulement 7 étapes faciles

En septembre, Apple a introduit la mise à jour macOS Sonoma, améliorant les aspects visuels du système Mac. Bien que l’exécution du dernier macOS sur des appareils non Apple soit un défi, vous pouvez émuler son apparence sur un système Linux grâce aux nombreuses options de personnalisation de ce système d’exploitation open-source. Ce guide compile différentes méthodes pour donner à votre distribution Linux préférée une nouvelle apparence avec un thème macOS.

Installation du gestionnaire d’extension GNOME

Si votre distribution Linux utilise l’environnement de bureau GNOME, vous pouvez modifier sa disposition en installant des extensions spécifiques. L’utilisation du gestionnaire d’extensions GNOME Shell, accessible via le terminal Linux, facilite ce processus. Exécutez la commande suivante pour procéder :

sudo apt install gnome-shell-extension-manager -y

Ensuite, installez l’application GNOME Tweaks, un outil conçu pour modifier l’apparence du bureau Ubuntu. Exécutez la commande suivante dans le terminal :

sudo apt install gnome-tweaks -y

Ajout du thème MacOS à Linux

Après avoir installé l’extension GNOME Shell, procédez au téléchargement et à la mise en place d’un thème macOS. Vous pouvez soit obtenir un thème depuis Pling, soit installer Git et cloner un dépôt depuis GitHub. Par exemple, macOS Sonoma de BRAHIMSALEM sur Pling est excellent, ou vous pouvez télécharger Linux-MacOS-GNOME de vinceliuice sur GitHub.

Tout d’abord, téléchargez macOS Sonoma par BRAHIMSALEM sur le Pling Store.

sur le Pling Store. Une fois le téléchargement terminé, extrayez le contenu dans le dossier .themes de votre répertoire personnel.

de votre répertoire personnel. Généralement, le dossier .themes est caché par défaut. S’il est caché dans votre cas, appuyez simplement sur Ctrl+H pour le rendre visible dans le gestionnaire de fichiers.

est caché par défaut. S’il est caché dans votre cas, appuyez simplement sur pour le rendre visible dans le gestionnaire de fichiers. Si le dossier n’apparaît pas, créez un nouveau répertoire en entrant la commande « mkdir ~/.themes » dans le terminal.

Application du thème macOS à Linux

Après avoir téléchargé le thème, installez l’extension des thèmes utilisateur pour appliquer le thème téléchargé à l’ensemble de l’interface. Pour ce faire, suivez les étapes simples ci-dessous.

Ouvrez l’application Extension que vous avez téléchargée précédemment et accédez à l’onglet Parcourir et recherchez des thèmes.

et recherchez des thèmes. Ensuite, cliquez sur le bouton Installer à côté de Thème Utilisateur .

. Ensuite, ouvrez Tweaks et accédez à l’onglet Apparence .

et accédez à l’onglet . Cliquez sur le menu déroulant à côté de « Applications » puis sélectionnez « Sonoma ».

Choisissez également Sonoma comme thème pour l’option Shell.

Configuration des icônes macOS

Après avoir ajouté le thème Sonoma, vous pouvez changer les icônes de votre système Linux pour les faire ressembler à celles de macOS. Je vous recommande d’utiliser macOS-Ventura-Icons de abhishek-zambare, ou vous pouvez également essayer WhiteSur-icon-theme de vinceliuice, qui offre un look similaire.

Cliquez sur ce lien pour accéder au Plink Store et télécharger les icônes macOS Ventura.

Dans votre répertoire personnel, extrayez le pack d’icônes dans le dossier . icons .

. Si vous ne parvenez pas à localiser le dossier .icons, vous devrez peut-être en créer un nouveau. Utilisez la commande mkdir ~/.icons pour en créer un nouveau.

Ajout d’un fond d’écran dynamique

Les versions récentes de macOS, à partir de la mise à jour Mojave, incluent des fonds d’écran dynamiques qui changent en fonction de l’heure de la journée. Pour reproduire cette fonctionnalité sur Linux, vous pouvez utiliser le package de fonds d’écran dynamiques Linux de Saint-13.

Installation de nouvelles polices d’écriture sur Linux

La flexibilité de Linux ne se limite pas aux thèmes, aux icônes et aux extensions. Vous pouvez également incorporer de nouvelles polices d’écriture dans le système d’exploitation. Bien que la police San Francisco d’Apple soit propriétaire, nous pouvons utiliser la police Inter, libre d’utilisation, comme alternative similaire. Suivez ces étapes pour l’installer :

Rendez-vous sur ce lien pour télécharger le package de polices Inter.

Dans votre répertoire personnel, extrayez les polices dans le dossier . fonts .

. Si le dossier .fonts refuse d’apparaître, exécutez la commande mkdir ~/.fonts dans le terminal pour l’activer.

dans le terminal pour l’activer. Après cela, ouvrez l’onglet Tweaks et accédez à l’onglet Polices.

et accédez à l’onglet Polices. Choisissez « Inter Regular » ou toute autre police que vous avez ajoutée au dossier .fonts dans le menu à côté de Texte d’interface, puis cliquez sur Sélectionner.

Activation de l’extension Effet de la lampe magique

L’effet Genie dans macOS réduit les fenêtres d’application dans le dock lorsque vous cliquez sur le bouton de réduction. Vous pouvez obtenir un effet similaire sur Linux en utilisant l’extension Compiz-like Magic Lamp.

Pour ce faire, ouvrez le Gestionnaire d’extensions et sélectionnez Parcourir .

et sélectionnez . Dans la barre de recherche, tapez Magic Lamp et cliquez sur le bouton Installer à côté de l’effet Compiz-like magic lamp mod.

Vous pouvez installer les extensions Blur My Shell et Quick Settings en suivant une procédure similaire. L’extension Blur My Shell ajoute un effet de flou à la coquille, tandis que l’extension Quick Settings change l’apparence du menu des paramètres rapides pour une disposition similaire à macOS.

Personnalisation du dock sous Linux

Enfin, vous pouvez modifier la barre des tâches Linux pour qu’elle ressemble au dock d’applications macOS. Installez l’extension Dash to Dock depuis l’application Extensions à cette fin. Bien que cette extension fonctionne généralement correctement sur la plupart des distributions Linux, elle peut rencontrer des problèmes sur Ubuntu. En guise de solution de contournement, vous pouvez utiliser l’application Paramètres pour ajuster la disposition de la barre des tâches.

Ouvrez Paramètres et accédez à l’onglet Apparence .

et accédez à l’onglet . Dans la section Dock, cliquez sur la flèche du menu déroulant à côté de Position sur l’écran et sélectionnez Bas .

. Maintenant, vous devez décocher le bouton à côté du Mode du panneau.

Notre avis

Voilà toutes les étapes que vous pouvez suivre pour donner à votre système Linux l’apparence de macOS. Bien que votre ordinateur ressemble en grande partie à macOS, il fonctionnera toujours sur le Core Linux. Pour vivre l’expérience complète de Sonoma, vous devriez configurer une machine virtuelle macOS ou passer à un nouvel ordinateur portable Mac ou un bureau iMac.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :