Windows 11 23H2 (KB5032190) est en cours de déploiement pour le public

Microsoft publie la nouvelle mise à jour Windows 11 23H2 (KB5032190) pour le public. Le mois dernier, sa version de prévisualisation a été publiée, mais c’est la première version officielle. Et elle comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités et changements. La mise à jour Windows 11 23H2 d’aujourd’hui est disponible en deux versions 22631.2715 et 22621.2715.

Microsoft a également annoncé qu’après le 27 février 2024, la version 22H2 de Windows 11 ne recevra plus de mises à jour facultatives, hors sécurité. Et seules les mises à jour mensuelles cumulatives de sécurité seront disponibles.

La mise à jour apporte toutes les fonctionnalités de la version de prévisualisation au public. Cela inclut la prévisualisation de Copilot dans certaines régions. Copilot est l’attraction principale de la mise à jour car il est alimenté par l’IA, il vous permet d’exécuter de nombreuses tâches, il vous suffit d’écrire votre requête ou votre commande. Les autres changements comprennent :

Amélioration du mixeur de volume dans les paramètres rapides permettant aux utilisateurs de personnaliser le volume pour chaque application

Il permet aux utilisateurs de partager des fichiers par e-mail Outlook directement dans la fenêtre de partage Windows. Cliquez avec le bouton droit et partagez.

La nouvelle interface utilisateur dans l’Explorateur de fichiers est mieux organisée et permet aux utilisateurs de trouver plus facilement les fichiers

Application de sauvegarde Windows pour faciliter le processus de sauvegarde. Restaurez facilement les applications épinglées dans le menu Démarrer et la barre des tâches

Amélioration de la lecture à l’écran et de l’accès vocal

Les utilisateurs peuvent désormais masquer l’heure et la date dans la barre d’état système

Boutons de la barre des tâches séparés

Il s’agit là de quelques-unes des principales fonctionnalités et des changements. Vous pouvez consulter la page officielle de Microsoft pour voir tous les changements.

Si vous utilisez la version officielle de Windows 11 22H2, vous recevrez la nouvelle version de Windows 11 23H2 via la mise à jour automatique.

Vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour de Windows. Une fois la mise à jour disponible, cliquez sur Télécharger et installer. Les mises à jour Windows peuvent parfois prendre beaucoup de temps, alors assurez-vous que votre ordinateur portable est connecté à un chargeur ou à une source d’alimentation.

Autres vérifications à effectuer :

