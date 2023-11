Besoin d’une batterie ? Les offres EcoFlow pour le BlackFriday sont enfin là

EcoFlow, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’énergie respectueuses de l’environnement, annonce aujourd’hui ses offres pour le Black Friday, offrant aux utilisateurs la possibilité d’économiser jusqu’à 1100€ sur les produits de la marque.

Les clients peuvent accéder à la vente EcoFlow dédiée au Black Friday sur le site web d’EcoFlow ou sur Amazon. Grâce aux technologies d’EcoFlow, notamment sa batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) haute technologie, le système de gestion de batterie EcoFlow et les technologies X-Boost et X-Stream, les utilisateurs ont la garantie de disposer de solutions d’énergie sûres, fiables, puissantes et intelligentes à des prix hyper attractifs.

Les stations portables RIVER 2 Pro et RIVER 2 Max

Avec un poids de 7,8 kg et une capacité de 768 Wh, la station RIVER 2 Pro est le compagnon idéal pour les activités de plein air. Grâce à la technologie brevetée X-Stream d’EcoFlow, la station RIVER 2 Pro peut être rechargée intégralement en 70 minutes, soit cinq fois plus vite que la moyenne du secteur.

Avec une réduction de 120€, la station RIVER 2 Pro est désormais proposée au prix de 679€. Pour les clients dont les besoins en énergie sont moindres, la RIVER 2 Max est disponible à 479 € et bénéficie donc d’une réduction de 20% pendant les ventes EcoFlow lors du Black Friday.

La station portable DELTA 2

Les clients peuvent économiser 150€ sur l’une des centrales électriques portables les plus polyvalentes d’EcoFlow. Conçue à la fois pour l’extérieur et l’utilisation quotidienne à la maison, la DELTA 2 possède une capacité de 1kWh qui peut être étendue à 3kWh avec des batteries supplémentaires.

La chimie de la batterie LFP de la DELTA 2 permet 3 000 cycles de charge et de décharge complets, ce qui lui confère une durée de vie de 10 ans, soit 6 fois plus que la moyenne du secteur.

Panneaux solaires portables 220W & 110W

Grâce à sa conception bifaciale, le panneau solaire portable EcoFlow de 220W peut capter jusqu’à 25% d’énergie solaire supplémentaire. Associé aux stations électriques portables d’EcoFlow, il permet aux clients de produire de l’énergie durable à l’extérieur comme à la maison.

Le panneau solaire bifacial de 220W bénéficie de 70€ de réduction pour être proposé à 429 € au lieu de 499€. Les utilisateurs ayant des besoins d’énergie solaire moindre peuvent se tourner vers le panneau solaire portable 110W d’EcoFlow, disponible à 229€, soit une réduction de 50€ de moins.

En plus des produits mentionnés ci-dessus, le DELTA Max 1600 d’EcoFlow, le générateur intelligent à double carburant, le panneau solaire portable de 160W et d’autres produits sont disponibles à des prix réduits pendant les offres du Black Friday.

À propos d’EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader dans le domaine des solutions énergétiques écologiques avec la vision d’alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, EcoFlow vise à devenir un compagnon énergétique fiable et de confiance pour les individus et les familles à travers le monde, en fournissant des solutions d’énergie accessibles et renouvelables à la maison, à l’extérieur et dans les espaces mobiles. Aujourd’hui, avec des sièges opérationnels situés aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, EcoFlow a autonomisé plus de 2,5 millions d’utilisateurs dans plus de 100 marchés à travers le monde.