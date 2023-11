Les astronautes laissent tomber un sac d’outils dans l’espace. Maintenant, il…

Deux astronautes de la NASA, Jasmin Moghbeli et Loral O’Hara, ont passé six heures et 42 minutes hors de l’ISS pour effectuer des travaux de maintenance. Pendant le processus, ils ont accidentellement laissé tomber le sac à outils qu’ils avaient avec eux.

Selon Sky News, le sac a la taille d’un sac à dos et orbite autour de la Terre, à quelques minutes de la station spatiale.

Le moment a également été capturé par l’appareil photo du japonais Satoshi Furukawa, qui a accidentellement photographié le sac en train de flotter près du mont Fuji.

Selon la NASA, les outils qui étaient à l’intérieur du sac n’étaient pas nécessaires pour le reste de la sortie spatiale.

La mission de contrôle a analysé la trajectoire du sac et a déterminé que le risque de rentrer en contact avec l’ISS était faible, et que l’équipage à bord ainsi que la station spatiale étaient en sécurité.

Le sac à outils a été classé comme débris spatial et devrait réintégrer l’orbite terrestre dans les mois à venir. Cependant, il est probable qu’il se consume en le faisant. Comme l’a partagé EarthSky, certaines personnes devraient pouvoir le voir flotter avec seulement une paire de jumelles.

Ce n’est pas la première fois qu’un astronaute perd un sac à outils dans l’espace. En effet, en novembre 2008, Heide Stefanyshyn-Piper effectuait une réparation similaire lorsque cela s’est produit.

De plus, d’autres objets ont été largués par les astronautes. En 1965, l’Américain Ed White a perdu un gant de rechange lors de sa première sortie, et en 2006, Piers Sellers a signalé avoir perdu une spatule.



