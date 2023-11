WhatsApp Introduit un Code Secret pour les Conversations Verrouillées

WhatsApp a récemment fait un pas significatif en renforçant la confidentialité des utilisateurs avec l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité de sécurité appelée Chat Lock (verrouillage des discussions). Ne s’arrêtant pas là, le géant des messageries teste maintenant une couche de protection supplémentaire connue sous le nom de fonctionnalité « Secret Code » pour les discussions verrouillées. Cette dernière fonctionnalité est actuellement en phase de test bêta et est disponible pour un groupe restreint d’utilisateurs.

La dernière amélioration de la sécurité de WhatsApp : L’introduction du Code Secret pour les Discussions Verrouillées

Pour ceux qui ont eu la chance de mettre à jour vers la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (2.23.24.20), une addition visible les attend : la section des paramètres du Code Secret dans la liste des discussions verrouillées. Cette section permet aux utilisateurs de masquer le point d’accès aux discussions verrouillées. En configurant un code secret, les utilisateurs peuvent rendre invisible le point d’accès dans la liste des discussions. À la place, ils peuvent simplement entrer le code secret directement dans la barre de recherche de l’onglet Chats pour accéder à leurs conversations verrouillées.

L’implémentation de la fonctionnalité du code secret ajoute non seulement une nouvelle dimension à la confidentialité des utilisateurs. Mais elle garantit également que le point d’accès reste caché aux yeux indiscrets tant que le code correct n’a pas été saisi. Cette couche de sécurité dédiée vise à offrir aux utilisateurs une tranquillité d’esprit en protégeant leurs conversations privées.

Pour ceux qui craignent d’oublier leur code secret, l’application a également pris en compte ce scénario. Certains testeurs bêta ont maintenant la possibilité d’effacer rapidement la liste des discussions verrouillées depuis leurs paramètres de confidentialité. Fournissant ainsi une solution de secours pour ceux qui pourraient se retrouver exclus de leurs conversations sécurisées.

Pour l’instant, la fonctionnalité du Code Secret est exclusivement disponible pour un nombre limité de testeurs bêta ayant mis à jour leur version bêta de WhatsApp pour Android via le Google Play Store. Cependant, la bonne nouvelle est que cette fonctionnalité sera accessible à un public plus large dans les semaines à venir. WhatsApp se prépare à la rendre disponible à une base d’utilisateurs plus étendue. Ce dernier mouvement confirme l’engagement de WhatsApp à rester à la pointe de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs dans le paysage en constante évolution des applications de messagerie.

