La dernière mise à jour Android 14 de Samsung : quels appareils ont été sélectionnés ?

Samsung a déployé sa mise à jour Android 14, One UI 6, introduisant de nouvelles fonctionnalités et un design rafraîchi. La mise à jour apporte des améliorations significatives aux appareils Samsung Galaxy, offrant une expérience utilisateur améliorée. Voici un aperçu complet des nouvelles fonctionnalités, de la liste des appareils Samsung Galaxy qui recevront la mise à jour Android 14 et des détails essentiels que vous devez connaître concernant One UI 6.

Android 14 sur les appareils Samsung Galaxy : Quoi de neuf ?

Samsung a officiellement déployé sa mise à jour Android 14, One UI 6, offrant de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour de design et des améliorations. Alors qu’Android 14 apporte des améliorations telles que la prise en charge de l’UltraHDR, un menu de partage repensé et une prise en charge officielle des notifications flash, One UI 6 de Samsung introduit des changements uniques pour les appareils Galaxy. Les ajouts notables comprennent un « Panneau rapide » repensé pour les paramètres rapides, des ajustements dynamiques du papier peint en fonction de l’heure ou des modes, une personnalisation accrue de l’écran de verrouillage, un nouveau widget d’appareil photo, des widgets météo mis à jour et de nouveaux emoji, ainsi qu’une nouvelle police système par défaut.

Avec One UI 6, Samsung continue de peaufiner l’expérience utilisateur sur ses appareils, offrant une approche distincte des fonctionnalités d’Android 14. La mise à jour apporte un langage de conception cohérent à la gamme Galaxy de Samsung, garantissant une interface fluide et riche en fonctionnalités pour les utilisateurs. Du Panneau rapide amélioré aux options de papier peint dynamique, One UI 6 met en valeur l’engagement de Samsung à fournir une expérience Android convaincante et conviviale sur ses smartphones.

Liste complète des appareils Samsung actuellement sous Android 14

Samsung a publié la mise à jour Android 14 pour ses smartphones phares actuels le 30 octobre 2023, seulement 26 jours après que la mise à jour ait été déployée sur les appareils Google Pixel. Cela marque un léger retard par rapport à l’année précédente, mais est remarquablement plus rapide compte tenu du fait que les appareils Pixel ont été mis à jour plus tôt en 2022. Le déploiement rapide d’Android 14 reflète l’engagement de Samsung à maintenir ses appareils phares Galaxy à jour avec les dernières fonctionnalités et améliorations d’Android.

À l’heure actuelle, les appareils Samsung Galaxy suivants ont reçu la mise à jour Android 14, rejoignant ainsi le groupe des smartphones bénéficiant des nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées par la dernière version d’Android.

Appareils Galaxy S sous Android 14 et disponibilité

En octobre 2023, Samsung a lancé le déploiement de One UI 6 pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, ciblant certains pays du monde entier. Le déploiement a commencé principalement en Europe, et jusqu’à la première semaine de novembre, il n’a pas encore atteint les utilisateurs aux États-Unis. Le déploiement échelonné permet à Samsung de gérer efficacement le processus de mise à jour et de résoudre tout problème potentiel avant de l’étendre à un public plus large.

Galaxy S23 – Disponible en Europe, au Royaume-Unis, en Corée, et plus

– Disponible en Europe, au Royaume-Unis, en Corée, et plus Galaxy S23+ – Disponible en Europe, au Royaume-Unis, en Corée, et plus

– Disponible en Europe, au Royaume-Unis, en Corée, et plus Galaxy S23 Ultra – Disponible en Europe, au Royaume-Unis, en Corée, et plus

Appareils Samsung Galaxy actuellement sous Android 14 bêta

En août 2023, Samsung a lancé le programme bêta Android 14 pour les appareils Galaxy, en commençant par la série Galaxy S23. Les semaines suivantes, le programme bêta s’est étendu pour inclure plusieurs autres modèles. À l’heure actuelle, Samsung continue d’exécuter des programmes bêta One UI 6 sur plusieurs appareils, permettant aux utilisateurs de découvrir et de fournir des commentaires sur la prochaine mise à jour d’Android avant sa sortie officielle.

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A53

Galaxy A52s

Galaxy M23 5G

Galaxy F23

Quels autres appareils Galaxy sont éligibles pour la mise à jour Android 14?

Il est important de souligner que tous les smartphones ou tablettes Samsung ne recevront pas la mise à jour Android 14, selon la politique de mise à jour existante de Samsung. L’éligibilité est basée sur les appareils sortis depuis 2021, garantissant que tous les modèles phares de cette période reçoivent au moins quatre mises à jour majeures du système d’exploitation Android. Malheureusement, la série Galaxy S20 sortie en 2020, la série Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Flip/5G ne seront pas mis à jour, comme confirmé par Samsung suite à une divulgation involontaire.

En général, Samsung prévoit de mettre à jour tous les smartphones ou tablettes sortis au cours des deux dernières années vers Android 14. Cependant, pour les appareils légèrement plus anciens, la mise à jour sera limitée aux matériels plus haut de gamme. Cela concerne spécifiquement les gammes Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy Tab S.

Plan de mise à jour Android 14 pour les appareils Samsung Galaxy

Samsung n’a pas encore fourni de calendrier officiel pour la sortie des mises à jour One UI 6 pour les appareils pris en charge. Cependant, étant donné que le déploiement a commencé fin octobre, il est raisonnable de s’attendre à des mises à jour pour des appareils tels que le Galaxy Z Flip 5, la série Galaxy S22, le Galaxy Z Fold 5 et autres en novembre. La mise à jour devrait se poursuivre jusqu’en mars ou avril, atteignant les appareils plus anciens et plus abordables.

Si Samsung suit un schéma similaire à la mise à jour Android 13 de l’année dernière, il est prévu que l’entreprise achèvera le déploiement de One UI 6 pour sa gamme principale bien avant la fin de l’année 2023.

OCTOBRE 2023

Galaxy S23 – 30 octobre

Galaxy S23+ – 30 octobre

Galaxy S23 Ultra – 30 octobre

NOVEMBRE 2023

Galaxy Z Fold 5 – Prévu, (non confirmé)

Galaxy Z Flip 5 – Prévu, (non confirmé)

Galaxy S22 – Prévu, (non confirmé)

Galaxy S22+ – Prévu, (non confirmé)

Galaxy S22 Ultra – Prévu, (non confirmé)

Notre avis

La mise à jour Android 14 de Samsung, One UI 6, améliore les appareils Galaxy avec des fonctionnalités telles que la prise en charge de l’UltraHDR et des ajustements dynamiques du papier peint. Le déploiement rapide reflète l’engagement de Samsung à fournir des mises à jour rapides, en se concentrant sur les appareils sortis depuis 2021. Alors que la série Galaxy S20 et Note 20 sorties en 2020 sont exclues, Samsung garantit une expérience Android fluide sur ses produits haut de gamme.

