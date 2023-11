6 Astuces pour Réparer un iPhone Bloqué en Mode Récupération sans Rétablissement

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, vous avez peut-être rencontré des problèmes de mode de récupération. Cela peut être une expérience frustrante, car cela peut vous empêcher d’utiliser votre téléphone ou d’accéder à vos données.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un iPhone peut rester bloqué en mode de récupération, telles qu’un dysfonctionnement logiciel ou une défaillance hardware. Si vous ne parvenez pas à restaurer votre iPhone en mode de récupération, il existe quelques astuces que vous pouvez essayer pour résoudre le problème. Dans cet article, nous partagerons 6 conseils pour résoudre un problème d’iPhone bloqué en mode de récupération qui ne se restaure pas.

Pourquoi mon iPhone reste-t-il bloqué en mode de récupération et ne se restaure-t-il pas?

Si votre iPhone est bloqué en mode de récupération et ne peut pas être restauré ou mis à jour, il est crucial de comprendre les raisons de ce problème afin de trouver une solution efficace.

Voici quelques explications possibles:

Mise à jour ou restauration incomplète: Si le processus de mise à jour ou de restauration a été interrompu ou n’a pas été terminé avec succès, votre iPhone peut rester bloqué en mode de récupération. Essayez de redémarrer le processus et assurez-vous d’avoir une connexion Internet stable.

Si le processus de mise à jour ou de restauration a été interrompu ou n’a pas été terminé avec succès, votre iPhone peut rester bloqué en mode de récupération. Essayez de redémarrer le processus et assurez-vous d’avoir une connexion Internet stable. Problèmes avec iTunes: Une version obsolète ou corrompue du logiciel iTunes peut entraîner des problèmes lors du processus de restauration.

Une version obsolète ou corrompue du logiciel iTunes peut entraîner des problèmes lors du processus de restauration. Câble USB défectueux ou port endommagé: Parfois, l’utilisation d’un câble USB défectueux ou la connexion à un port USB endommagé peut causer des problèmes.

Parfois, l’utilisation d’un câble USB défectueux ou la connexion à un port USB endommagé peut causer des problèmes. Mise à jour iOS: À mesure que les versions d’iOS sont mises à jour, certaines anciennes versions peuvent bloquer votre iPhone en mode de récupération. Vous pouvez vérifier les mises à jour dans l’application Paramètres sur votre appareil.

À mesure que les versions d’iOS sont mises à jour, certaines anciennes versions peuvent bloquer votre iPhone en mode de récupération. Vous pouvez vérifier les mises à jour dans l’application Paramètres sur votre appareil. Interférence de logiciel tiers: Certains logiciels de sécurité tiers ou pare-feu peuvent interférer avec le processus de restauration.

Donc, qu’il s’agisse d’un dysfonctionnement logiciel ou d’un problème hardware plus complexe, nous vous fournirons les connaissances et les outils nécessaires pour résoudre le problème et restaurer votre iPhone à son fonctionnement d’origine.

Comment résoudre un iPhone bloqué en mode de récupération qui ne se restaure pas?

Méthode 1: Utiliser le câble d’origine

Parfois, votre iPhone peut refuser la restauration simplement en raison de l’utilisation d’un câble endommagé ou défectueux. L’utilisation de câbles non certifiés Apple peut entraîner le refus du processus de restauration par votre iPhone.

Par conséquent, si vous utilisez un câble sans certification Apple, il est conseillé de faire un changement rapide. Considérez l’utilisation du câble d’origine ou expérimentez avec un câble certifié approuvé par Apple. Cette approche garantit un processus de restauration fluide pour votre iPhone, éliminant ainsi tout risque de perturbation.

Méthode 2: Utiliser UltFone System Repair

UltFone iOS System Repair est un outil très efficace pour la récupération du système iOS, offrant de nombreuses fonctions clés : entrer et sortir du mode de récupération, réinitialiser l’appareil et réparer le système d’exploitation, rétrograder io.

Il vous permet de placer facilement n’importe quel iPhone, iPad ou iPod touch en mode de récupération ou de le quitter en un seul clic.

De plus, il peut résoudre efficacement non seulement des problèmes spécifiques tels que le blocage en mode de récupération, l’affichage infini du logo Apple, la boucle de redémarrage ou l’écran noir, mais également plus de 150 autres problèmes et erreurs du système iOS, sans risque de perte de données ou besoin de jailbreak.

Suivez le guide suivant pour savoir comment sortir du mode de récupération et réparer votre système iOS. Il prend en charge la résolution des problèmes de résistance de l’iPhone 11/12/13/14/xr en mode de récupération qui ne se restaure pas.

Étape 1: Téléchargez UltFone iOS System Repair depuis le site officiel. Connectez votre iPhone/iPad/iPod touch à votre ordinateur et ouvrez-le. Choisissez l’option « Sortir du mode de récupération » depuis l’interface principale. Ensuite, cliquez sur le bouton « Sortie » et attendez environ 10 secondes.

Étape 2: Après une courte attente, votre iPhone/iPad/iPod redémarrera automatiquement, sortant avec succès du mode de récupération.

Méthode 3: Redémarrer forcé de l’iPhone

Méthode 5: Mettre l’iPhone en mode DFU

Si votre iPhone est bloqué en mode de récupération et ne peut pas être restauré par des méthodes standard, le mettre en mode de mise à jour du firmware (DFU) peut être une solution.

Pour ce faire, connectez votre iPhone à un ordinateur avec iTunes ou Finder, puis éteignez l’appareil.

Après l’avoir éteint, maintenez enfoncé le bouton Veille/Réveil et le bouton de réduction du volume pendant environ 8 secondes. Relâchez le bouton Veille/Réveil, mais continuez à maintenir le bouton de réduction du volume pendant encore 5 secondes.

Si vous avez effectué la manipulation correctement, l’écran devrait rester noir et iTunes ou Finder détectera l’appareil en mode de récupération. Vous pouvez ensuite choisir l’option « Restaurer » pour réinstaller iOS sur votre iPhone. Gardez à l’esprit que le mode DFU est un mode puissant qui permet une restauration système en profondeur, mais il est crucial de suivre précisément les étapes, car toute erreur peut entraîner une perte de données ou d’autres problèmes.

Comparé à d’autres méthodes, l’utilisation du mode DFU (Device Firmware Update) pour résoudre le problème d’iPhone qui ne se restaure pas à partir du mode de récupération présente certains inconvénients et risques :

Procédure complexe : Mettre votre iPhone en mode DFU implique une série d’appuis de bouton précis et une synchronisation, et toute erreur peut potentiellement entraîner des conséquences involontaires, y compris d’autres problèmes ou une récupération échouée. Aucune sortie facile : Une fois en mode DFU, vous devez restaurer votre iPhone à l’aide d’iTunes ou de Finder. Vous ne pouvez pas simplement sortir du mode DFU sans effectuer une restauration, il n’y a donc pas de retour en arrière possible.

Méthode 6: Contacter le support Apple

Si votre iPhone est bloqué en mode de récupération et que les méthodes de dépannage traditionnelles ont échoué, l’une des solutions consiste à contacter le support Apple. L’équipe d’assistance dédiée d’Apple peut fournir des conseils adaptés à votre situation spécifique. Ils peuvent vous aider à diagnostiquer le problème, proposer des solutions personnalisées et même prendre rendez-vous dans un Apple Store ou chez un fournisseur de services agréé si nécessaire.

FAQ sur l’iPhone bloqué en mode de récupération qui ne se restaure pas

1. Puis-je réparer un iPhone bloqué en mode de récupération et qui ne se restaure pas ou ne se met pas à jour?

Réparer un iPhone bloqué en mode de récupération qui ne se restaure pas ou ne se met pas à jour est possible, mais cela dépend de la cause première du problème. Vous pouvez essayer des méthodes telles que le redémarrage forcé, l’utilisation d’iTunes pour restaurer ou mettre votre iPhone en mode DFU pour tenter une récupération. Ces méthodes peuvent souvent résoudre certains problèmes liés au logiciel.

Cependant, si le problème est complexe, il peut nécessiter des solutions logicielles professionnelles telles que l’outil UltFone System Repair.

2. Comment sortir l’iPhone du mode de récupération?

Pour sortir du mode de récupération et ramener votre iPhone à la normale, vous pouvez essayer les méthodes suivantes :

Redémarrage forcé : Selon le modèle de votre iPhone, effectuez un redémarrage forcé en suivant les combinaisons de boutons spécifiques à votre appareil.

Selon le modèle de votre iPhone, effectuez un redémarrage forcé en suivant les combinaisons de boutons spécifiques à votre appareil. Restauration iTunes (ou Finder) : Connectez votre iPhone à un ordinateur avec iTunes ou Finder. Sélectionnez l’appareil et choisissez l’option « Restaurer ».

Connectez votre iPhone à un ordinateur avec iTunes ou Finder. Sélectionnez l’appareil et choisissez l’option « Restaurer ». Mode DFU : Si les autres méthodes échouent, vous pouvez essayer de mettre votre iPhone en mode de mise à jour du firmware (DFU). Cela vous permet de restaurer votre appareil à l’aide d’iTunes ou de Finder. Il s’agit d’une méthode plus avancée et doit être utilisée en dernier recours.

Si ces méthodes ne fonctionnent pas, ou si vous ne vous sentez pas à l’aise de les essayer par vous-même, il est conseillé d’utiliser des solutions plus avancées telles que la réparation du système UltFone. Qui offre une fonction « 1-Click pour entrer en mode de récupération » pour sortir du mode de récupération.

Notre avis

Notre avis, cet article fournit des informations précieuses et des conseils pratiques pour résoudre un problème courant et frustrant rencontré par les utilisateurs d’iPhone, qui est le problème d’un iPhone bloqué en mode de récupération qui ne se restaure pas ou ne se met pas à jour.

Il offre une gamme de solutions, du redémarrage forcé initial aux méthodes plus avancées telles que l’utilisation d’iTunes ou l’entrée en mode DFU. Les inconvénients de chaque méthode sont clairement expliqués, aidant les lecteurs à comprendre les risques potentiels.

De plus, la suggestion de contacter le support Apple pour une assistance professionnelle est une recommandation avisée.

Et afin de minimiser les risques de perte de données ou de complications supplémentaires, notre solution recommandée est le logiciel UltFone System Repair.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :