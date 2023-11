Google Drive bénéficie d’une page d’accueil mise à jour sur Android et iOS

Google Drive a récemment subi un remodelage important sur son application mobile pour les appareils Android et iOS. Promettant une expérience de gestion de fichiers plus fluide pour les utilisateurs.

Rationalisation de la gestion des fichiers: l’application mobile de Google Drive bénéficie d’un remodelage convivial pour les utilisateurs

La page d’accueil de Google Drive a été modernisée, introduisant une vue recommandée rafraîchie qui présente désormais une plus large gamme de fichiers recommandés. Ceux-ci incluent les fichiers récemment consultés, partagés ou modifiés. Ce qui facilite et accélère la recherche des fichiers dont les utilisateurs ont besoin. Il convient de mentionner qu’une mise à jour similaire a été déployée pour les versions MacOS et Windows de l’application de bureau Google Drive en 2021.

Un changement notable est le remplacement de la vue des notifications par la vue des activités, reproduisant le récent lancement sur le Web. Cette nouvelle vue consolidée simplifie l’expérience utilisateur en affichant les éléments essentiels qui nécessitent une attention. Tels que les demandes d’accès en attente, les commentaires récents et les éléments en attente d’approbation. Toutes ces informations cruciales sont facilement accessibles en un seul endroit.

Curieusement, il n’y a pas de paramètre spécifique permettant aux utilisateurs d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité. Pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser l’onglet d’accueil, l’application s’ouvrira automatiquement sur le dernier onglet utilisé. Qu’il s’agisse de Partagé ou de Fichiers.

En ce qui concerne la disponibilité de cette mise à jour, les utilisateurs Android ont déjà commencé à recevoir la nouvelle page d’accueil remodelée de Google Drive. Quant aux utilisateurs iOS, ils ont commencé à bénéficier de la mise à jour le 10 novembre 2023. Il est essentiel de noter que cette mise à jour est accessible à tous les clients de Google Workspace et aux utilisateurs disposant d’un compte Google personnel.

Notre avis, les dernières modifications apportées à la page d’accueil de Google Drive sur les appareils mobiles visent à améliorer la commodité et l’efficacité des utilisateurs dans la gestion des fichiers. Avec une vue recommandée plus intuitive et une vue des activités consolidée, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience plus fluide pour accéder et organiser leurs fichiers. Que vous soyez un utilisateur Android ou iOS, cette mise à jour rendra votre expérience Google Drive plus efficace et conviviale.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :