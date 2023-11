Nokia présente sa stratégie technologique pour 2030

Nokia, une entreprise de télécommunications leader, a récemment présenté sa « Stratégie Technologique 2030 ». Elle vise à aider les fournisseurs de services, les entreprises et les industries à se préparer aux changements technologiques radicaux à venir. La stratégie est un guide des technologies émergentes qui changent radicalement notre monde. Elle identifie les tendances et les technologies émergentes qui auront un impact sur les réseaux des fournisseurs de services, des entreprises et des industries au cours de cette décennie. L’objectif de la stratégie est d’aider les organisations à tirer parti du potentiel des technologies émergentes et à relever les défis auxquels elles sont confrontées aujourd’hui et demain.

Dans la stratégie technologique 2030 de Nokia, l’IA est au centre de ses préoccupations. Toutefois, elle inclut également le continuum cloud, le métavers, l’économie des API, l’industrie 5.0, le système de valeurs de l’Internet, la durabilité, la sécurité et quelques autres.

Nokia affirme que le paysage technologique en 2030 connaîtra des changements majeurs. La numérisation a toujours été le moteur de l’industrie, et l’IA et le cloud façonnent constamment les affaires et la technologie des consommateurs. L’influence de l’IA est en expansion. En plus d’optimiser divers processus de solutions dans l’industrie, elle va également changer complètement les communications. L’entreprise a déclaré

La prochaine phase de la technologie cloud perturbera les modèles commerciaux et créera un « Continuum Cloud » sans faille qui transcendera les transmissions d’informations conventionnelles, l’Internet, le cloud et les ressources pour intégrer les domaines humain et numérique avec une plateforme unifiée.

Industrie 5.0

Un des concepts clés introduits dans la stratégie technologique 2030 de Nokia est l’Industrie 5.0. Il s’agit d’un nouveau paradigme qui s’appuie sur les quatre révolutions industrielles précédentes et vise à créer un avenir plus durable, productif et accessible. L’industrie 5.0 est caractérisée par l’intégration de technologies avancées telles que l’IA, l’apprentissage automatique, l’automatisation, la réalité étendue et l’Internet des objets. Ces technologies permettront la création d’usines intelligentes. Ici, machines et humains travaillent ensemble pour optimiser les processus de production et améliorer l’efficacité.

L’industrie 5.0 est la prochaine révolution industrielle qui vise au-delà de l’efficacité et de la productivité en tant que seuls objectifs. Elle met l’accent sur les piliers centrés sur l’humain, résilients et durables. Il s’agit d’un concept qui s’applique à tous les secteurs et à toutes les organisations, et son applicabilité est considérablement plus large que celle de l’industrie 4.0. L’industrie 5.0 consiste à intégrer les humains et les machines. Elle implique également la création de nouvelles valeurs par la collaboration entre les humains et les machines.

La stratégie technologique 2030 de Nokia est alignée sur l’industrie 5.0. Il s’agit de créer de la valeur par la collaboration entre les humains et les machines. La stratégie vise à permettre l’adoption des technologies émergentes avec la connectivité au centre. Elle espère également faire évoluer les réseaux pour relever les défis de demain et au-delà. L’architecture future des réseaux de Nokia, telle que proposée dans la stratégie technologique 2030, est essentielle pour la prochaine phase de transformation numérique de Nokia et de ses clients.

D’ici 2030, les nouvelles applications technologiques augmenteront massivement la demande de trafic réseau. Le réseau devra devenir plus cognitif et automatisé. Il devra également prendre en compte les besoins spécifiques des entreprises et des industries pour répondre à l’augmentation du débit et des exigences de latence. La stratégie technologique 2030 de Nokia est fondamentale pour réaliser pleinement le potentiel de l’IA, du cloud et d’autres tendances émergentes.

Continuum Cloud

Un autre concept important introduit dans la stratégie technologique 2030 de Nokia est le continuum cloud. Il s’agit d’une nouvelle approche de l’informatique en nuage qui vise à offrir une expérience fluide et cohérente dans tous les types d’environnements cloud, du public au privé en passant par l’hybride. Le continuum cloud permettra aux organisations de tirer parti des avantages de l’informatique en nuage, tels que la mise à l’échelle, la flexibilité et la rentabilité, tout en garantissant la sécurité et la conformité de leurs données.

Intelligence Artificielle (IA)

L’IA est un moteur clé de la stratégie technologique 2030 de Nokia. La stratégie reconnaît le potentiel de l’IA pour transformer les industries et créer de nouvelles opportunités d’innovation, de durabilité, de productivité et de collaboration. La proposition d’architecture future des réseaux de Nokia est considérée comme essentielle pour la prochaine phase de transformation numérique de Nokia et de ses clients. L’entreprise investit massivement dans l’IA et l’apprentissage automatique pour développer de nouvelles solutions qui peuvent aider les organisations à tirer parti des vastes quantités de données générées par l’IoT et d’autres technologies émergentes.

Nokia a également cité des données de ABI Research et a affirmé qu’en 2030, l’IA contribuera à hauteur de 450 milliards de dollars à divers domaines verticaux. ABI Research a constaté que 86% des entreprises augmentent leurs projets cloud. Selon le comuniqué mondial sur le trafic des réseaux de Nokia pour 2030, la demande mondiale de réseaux de télécommunications augmentera à un taux de croissance annuel composé de 22% à 25% entre 2022 et 2030.

Nokia estime que l’adoption de l’IA et des services cloud est essentielle à la croissance des entreprises. La société a lancé une technologie appelée Beyondn et une architecture de réseau appelée UNEXT. L’entreprise affirme qu’elles sont « axées sur l’intelligence artificielle, le cloud et les ressources. » Ce sont des approches « nouvelles » qui peuvent « transformer le réseau en un système d’exploitation programmable ». Cela aide les clients à répondre aux tendances et aux défis et à se préparer au paysage en évolution.

Notre avis

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :