Découvrez les fonctionnalités passionnantes de OPPO Reno11 Pro et Reno11

Plus tard ce mois-ci, OPPO dévoilera ses dernières offres, le Reno11 et le Reno11 Pro. Les rendus de presse et les caractéristiques nous ont donné un aperçu de ce que ces appareils ont à offrir.

Le OPPO Reno11 Pro et le Reno11 arrivent bientôt

La conception des téléphones est distinctement incurvée. Présentant un nouveau module de caméra qui intègre des caméras doubles dans le cercle supérieur. Avec une troisième caméra dans un cercle séparé. Le dos des téléphones révèle des motifs complexes et le flash est commodément placé à côté du module de caméra.

Le OPPO Reno11 Pro dispose d’un écran OLED incurvé 1,5K 120 Hz avec un rétroéclairage PWM de 2160 Hz. L’écran comprendra une conception de trou de perforation centrale. Sous le capot, le smartphone exécutera le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, une amélioration notable par rapport au Dimensity 8200 du Reno10 Pro. La configuration de la caméra arrière conserve la caméra principale de 50 MP avec un capteur IMX890, une ouverture ƒ/1,8, OIS, une caméra ultra grand-angle IMX355 de 8 MP avec une ouverture ƒ/2,2 et une caméra téléobjectif IMX709 de 32 MP. Parmi les autres fonctionnalités, on compte un moteur sur l’axe X, des haut-parleurs stéréo, un cadre en plastique et une batterie de 4700 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de 80 W.

En revanche, le OPPO Reno11 sera doté d’un écran OLED incurvé avec un trou de perforation central et fonctionnera avec un processeur Dimensity 8200, une amélioration par rapport au Snapdragon 778G présent dans le Reno10. La caméra principale sera la Sony Lytia LYT600, un changement par rapport au capteur Omnivision OV64B. La configuration de la caméra arrière comprendra une caméra ultra grand-angle IMX355 de 8 MP et une caméra téléobjectif IMX709 de 32 MP. L’appareil sera alimenté par une batterie de 4800 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de 67 W. Les détails sur le Reno11 Pro+ restent mystérieux pour le moment.

La série OPPO Reno11 fera ses débuts en Chine dès la semaine prochaine. La date de lancement sera officiellement annoncée plus tard cette semaine. Les amateurs de technologie attendent avec impatience le lancement pour découvrir les avancées qu’OPPO a intégrées dans ses derniers smartphones.

