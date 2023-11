30 smartphones Samsung recevront One UI 6.0 d’ici la fin de 2023.

Enfin, la dernière mise à jour sur One UI 6.0 de Samsung a été partagée par le gestionnaire officiel du forum de la communauté Samsung. Ainsi, cette mise à jour, basée sur Android 14, sera déployée sur différents modèles de smartphones Samsung d’ici la fin de cette année. La bonne nouvelle est que non seulement les modèles phares actuels sont prévus pour la mise à jour, mais aussi les modèles phares de l’année dernière, ainsi que les modèles d’entrée de gamme et de milieu de gamme.

Samsung annonce la mise à jour One UI 6.0 pour 30 modèles de smartphones

Donc, la liste complète comprend un total de 30 modèles, assurant une large diffusion des nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées par One UI 6.0. De plus, le calendrier, organisé par semaines, détaille les dates de sortie pour chaque modèle.

Aussi, la semaine 43 de 2023 marque la première vague de mises à jour, avec la série Galaxy S23 prenant la vedette. Ainsi, depuis le 30/10/2023, les utilisateurs des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra peuvent plonger dans l’expérience revue et améliorée apportée par One UI 6.0.

Semaine 43 de 2023 :

Galaxy S23 : 30/10/2023 [One UI 6.0 publiée] ;

Galaxy S23+ : 30/10/2023 [One UI 6.0 publiée] ;

Galaxy S23 Ultra : 30/10/2023 [One UI 6.0 publiée].

Semaine 45 de 2023 :

Galaxy A34 : 13.11.2023 ;

Galaxy A54 : 13.11.2023 ;

Galaxy S22 : 15.11.2023 ;

Galaxy S22+ : 15.11.2023 ;

Galaxy S22 Ultra : 15.11.2023 ;

Galaxy S23 FE : 20.11.2023 ;

Galaxy Z Flip 5 : 13.11.2023 ;

Galaxy Z Fold 5 : 13.11.2023.

Semaine-46 de 2023 :

Galaxy A13 5G : 20.11.2023 ;

Galaxy A33 5G : 20.11.2023 ;

Galaxy A52 : 27.11.2023 ;

Galaxy A52s 5G : 27.11.2023 ;

Galaxy A53 5G : 20.11.2023 ;

Galaxy A72 : 30.11.2023 ;

Galaxy S21 : 20.11.2023 ;

Galaxy S21+ : 20.11.2023 ;

Galaxy S21 Ultra : 20.11.2023 ;

Galaxy S21 FE : 24.11.2023 ;

Galaxy Z Flip 4 : 20.11.2023 ;

Galaxy Z Fold 4 : 20.11.2023.

Semaine 47 de 2023 :

Galaxy A13 : 27.11.2023 ;

Galaxy A23 5G : 27.11.2023 ;

Galaxy A25 5G : 01.12.2023 ;

Galaxy Z Flip 3 : 27.11.2023 ;

Galaxy Z Fold 3 : 27.11.2023.

Semaine 48 de 2023 :

Semaine-49 de 2023 :

Galaxy XCover 5 : 08.12.2023.

Ce déploiement complet garantit que les utilisateurs de différents appareils Samsung pourront bientôt bénéficier des dernières fonctionnalités offertes par One UI 6.0, améliorant ainsi leur expérience globale sur smartphone.

Ce calendrier étendu garantit que les utilisateurs Samsung, quel que soit leur modèle d’appareil, pourront bientôt profiter des fonctionnalités de pointe et des optimisations proposées avec One UI 6.0. Ainsi, des amateurs de modèles phares aux personnes préférant des options plus abordables, tout le monde profitera d’une expérience smartphone améliorée et personnalisée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :