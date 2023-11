Le PDG d’OpenAI confirme le développement de GPT-5

OpenAI, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle de premier plan, a récemment confirmé le développement de son modèle d’intelligence artificielle de nouvelle génération, GPT-5. Le PDG Sam Altman a affirmé que GPT-5 pourrait posséder une superintelligence, dépassant les connaissances et les capacités de raisonnement humaines. OpenAI a commencé à construire le modèle d’intelligence artificielle de nouvelle génération ChatGPT 5. Le PDG de l’entreprise, Sam Altman, a confirmé cette nouvelle lors d’une récente interview. Il a affirmé que ce modèle pourrait avoir une superintelligence. Cependant, il a souligné que pour atteindre cet objectif, l’entreprise aura besoin de plus de financement de son partenaire de longue date, Microsoft. Cela fait suite à l’obtention de nouveaux financements par OpenAI auprès de Microsoft.

Lors d’une interview avec le Financial Times, Altman a déclaré que le partenariat avec Microsoft s’était très bien passé et qu’il prévoyait de lever des fonds supplémentaires auprès de Microsoft et d’autres investisseurs à l’avenir. Altman a mentionné que le processus de formation de GPT-5 nécessitera une quantité accrue de données. Ces données proviendront à la fois d’ensembles de données accessibles au public sur Internet et d’ensembles de données exclusifs de sociétés privées. Altman a également déclaré que, d’un point de vue technique, il est difficile de prédire avec précision quelles nouvelles fonctions et quelles compétences le modèle pourrait avoir.

« C’est comme un jeu amusant de devinettes pour nous avant de former ce modèle », a déclaré Altman. « Nous essayons de nous améliorer car je pense que les capacités prédictives sont importantes d’un point de vue de la sécurité, mais je ne peux pas en être sûr. Cela vous montre vraiment ce que GPT-4 ne peut pas faire et ce que celui-ci peut faire. »

En ce qui concerne des produits tels que GPT-4 Turbo annoncé lors de la conférence des développeurs de la semaine dernière, Altman a déclaré : « Ce ne sont pas nos véritables produits, ce sont simplement nos canaux, et notre vision ultime est de construire une intelligence artificielle générale, d’en assurer la sécurité et de bénéficier de celle-ci. »

Développement de GPT-5 et superintelligence

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a exprimé la vision de l’entreprise de progresser vers la construction d’une intelligence artificielle générale (AGI) et de créer des outils technologiques « superintelligents ». Le développement de GPT-5 représente un bond significatif dans les capacités de l’IA, avec le potentiel de dépasser l’intelligence humaine en termes de connaissances et de compréhension. Altman a souligné le besoin de puissance de calcul et de données accrues pour atteindre cet objectif, mettant en évidence les ressources substantielles nécessaires pour le développement de GPT-5.

Financement et partenariats stratégiques

OpenAI a obtenu un financement substantiel de la part de Microsoft, avec un investissement de plus de 10 milliards de dollars dans le cadre d’un accord pluriannuel. Le partenariat avec Microsoft a été essentiel pour soutenir les efforts d’OpenAI dans l’avancement de la technologie de l’IA, avec un accent sur la construction de modèles d’IA plus sophistiqués, dont GPT-5. Altman a exprimé l’intention de l’entreprise de lever des fonds supplémentaires auprès de Microsoft et d’autres investisseurs pour répondre aux coûts importants liés au développement de modèles d’IA avancés.

Le partenariat de Microsoft avec OpenAI va au-delà d’un simple investissement financier. Microsoft est également le fournisseur exclusif de puissance de calcul pour la recherche, les produits et les interfaces de programmation d’OpenAI. Les startups et les marques multinationales, dont Microsoft, s’empressent d’intégrer leurs produits à OpenAI. Cela signifie des charges de travail massives exécutées sur les serveurs cloud de Microsoft.

Selon des initiés, Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI plus tôt cette année. Cela fait partie d’un accord « pluriannuel ». Lorsqu’on lui a demandé si Microsoft continuerait d’investir, Altman a déclaré : « Je l’espère », et « Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, il faut beaucoup de puissance de calcul à construire entre maintenant et l’AGI… Le coût de la formation est très élevé. »

Altman a révélé que « la croissance des revenus a été bonne cette année », mais il n’a pas fourni de détails financiers. Cependant, il confirme que l’entreprise continue d’opérer avec une perte en raison des coûts de formation. Il a également mentionné que le partenariat avec Microsoft garantira que « nous bénéficions tous du succès les uns des autres et que tout le monde est heureux ».

Avantages de l’investissement

Le financement permettra à OpenAI de poursuivre sa recherche indépendante et de développer une IA de plus en plus sûre, utile et performante. Dans le cadre de sa mission visant à garantir que l’IA avancée profite à toute l’humanité, OpenAI reste une société à but non lucratif et est régi par l’OpenAI non-profit. Cette structure permet à OpenAI de lever les capitaux dont elle a besoin pour accomplir sa mission sans sacrifier ses convictions fondamentales en matière de partage généralisé des bénéfices et de priorité accordée à la sécurité.

Microsoft augmentera ses investissements dans le développement et le déploiement de systèmes informatiques spécialisés pour accélérer la recherche en IA d’OpenAI et intégrer les systèmes d’IA d’OpenAI à ses produits, tout en « introduisant de nouvelles catégories d’expériences numériques ». La plateforme cloud Azure du géant de la technologie continuera à être le fournisseur exclusif de cloud d’OpenAI, alimentant les charges de travail de la startup dans la recherche, les produits et les services d’API.

Implications et perspectives futures

Le développement de GPT-5 et la poursuite de la superintelligence soulèvent des questions sur l’impact potentiel et les implications d’une telle technologie d’IA avancée. La vision d’Altman pour l’AGI et la superintelligence souligne les objectifs ambitieux d’OpenAI et son engagement à repousser les limites des capacités de l’IA. L’accent stratégique de l’entreprise sur l’intelligence en tant que produit principal reflète une vision à long terme de l’intégration de l’IA dans divers secteurs et applications.

Notre avis

La confirmation du développement de GPT-5 par OpenAI et le potentiel de superintelligence représentent une étape importante dans le domaine de l’intelligence artificielle. Alors que l’entreprise continue de poursuivre des avancées dans la technologie de l’IA, les implications et les applications de GPT-5 et des futurs modèles d’IA sont prêts à façonner l’avenir de la recherche et de l’innovation en matière d’IA. La poursuite de GPT-5 par OpenAI et le potentiel de superintelligence soulignent l’engagement de l’entreprise à faire progresser la technologie de l’IA et à repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Les deux marques continueront probablement de coopérer à l’avenir alors que Microsoft se confronte à d’autres géants du marché de l’IA. ChatGPT d’OpenAI a pris la tête sur le marché de l’IA générative. Cependant, il devra s’améliorer s’il espère rester en tête.

