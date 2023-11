Microsoft répond aux restrictions temporaires de l’accès des employés à ChatGPT

Microsoft, l’un des plus importants investisseurs dans OpenAI, a temporairement restreint l’accès des employés à ChatGPT d’OpenAI le jeudi 9 novembre 2023, invoquant des « préoccupations de sécurité et de données ». La restriction a rapidement été levée et l’accès à ChatGPT a été rétabli après que l’entreprise ait identifié son erreur.

Contexte

ChatGPT est un chatbot IA populaire créé par OpenAI qui compose des réponses ressemblant à celles d’un être humain aux messages de chat des personnes. Le service compte plus de 100 millions d’utilisateurs et a été formé avec une vaste quantité de données provenant d’internet. Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI. Cependant, un rapport de CNBC révèle que les employés de Microsoft ont été temporairement interdits d’accéder à ChatGPT. Au moment de l’interdiction, il a été affirmé que Microsoft restreignait l’accès à ChatGPT pour certains employés en raison de problèmes de sécurité et de confidentialité.

Réponse de Microsoft

Le porte-parole de Microsoft a déclaré que l’interdiction temporaire d’accès s’était produite lorsque l’entreprise testait le modèle linguistique volumineux (LLM). Il a déclaré qu’il y avait eu une erreur lors des tests du système de contrôle terminal LLM. Cependant, il a recommandé aux employés d’utiliser Bing Chat Enterprise et ChatGPT Enterprise. Les employés affirment que les produits mentionnés ci-dessus offrent une meilleure sécurité et confidentialité. Le porte-parole a précisé que l’interdiction était une erreur et n’était pas intentionnelle.

Le PDG de Microsoft, Nadella, a déclaré

Nous testions le système de contrôle terminal LLM et avons involontairement activé cette option pour tous les utilisateurs, et peu de temps après avoir découvert l’erreur, nous avons rétabli le service…

Réactions et Implications

Le blocage temporaire de l’accès à ChatGPT par les employés de Microsoft a suscité des inquiétudes quant à l’utilisation de services d’IA tels que ChatGPT. De nombreuses grandes marques ont restreint l’accès à ChatGPT, souvent pour éviter le partage de données confidentielles. L’incident souligne le besoin pour les entreprises de faire preuve de prudence lors de l’utilisation de services d’IA fournis par des tiers.

Microsoft a temporairement restreint l’accès de ses employés à ChatGPT d’OpenAI en raison de problèmes de sécurité et de données. Cependant, la restriction a rapidement été levée après que l’entreprise ait identifié son erreur. L’incident souligne la nécessité pour les entreprises de faire preuve de prudence lorsqu’elles utilisent des services d’IA fournis par des tiers. Les marques doivent également veiller à ce que les données des utilisateurs restent sécurisées.

