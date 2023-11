Microsoft annonce désactiver l’extension du navigateur Outlook le 30 novembre

Microsoft a annoncé qu’il désactiverait l’extension du navigateur Outlook le 30 novembre 2023. Ce changement affectera les abonnés à Microsoft 365 Personal ou Microsoft 365 Family qui utilisent le service de messagerie Outlook.com avec un domaine personnalisé. Ce comuniqué provient du Centre d’informations Microsoft 365. La société a déclaré qu’elle travaillerait sur la barre latérale Outlook dans Edge pour offrir aux utilisateurs une expérience plus fluide. Pour cette raison, elle fermera l’extension du navigateur Outlook le 30 novembre.

La société a déclaré que, après le 30 novembre, les utilisateurs ne pourront plus accéder, télécharger et utiliser des extensions Outlook dans les navigateurs Edge et Chrome. Elle a également indiqué qu’elle enverrait des notifications aux utilisateurs fin novembre et prévoit de les terminer fin décembre. Microsoft a officiellement déclaré que les utilisateurs ne pourront plus utiliser l’extension du navigateur Outlook après décembre. Les utilisateurs du navigateur Edge ou Chrome peuvent passer à l’utilisation de la barre latérale Outlook dans Edge, de l’application Outlook ou d’Outlook Web.

Qu’est-ce que l’extension du navigateur Outlook ?

L’extension du navigateur Outlook est un outil qui permet aux utilisateurs d’accéder à leur compte de messagerie Outlook directement depuis leur navigateur Web. Elle permet un accès rapide aux courriers électroniques, au calendrier et aux contacts, et permet aux utilisateurs de gérer leur boîte de réception sans avoir à passer d’une application à une autre.

L’extension du navigateur Microsoft Outlook utilise des icônes de Microsoft Edge pour fournir des fonctionnalités d’e-mails, de calendrier, de contacts et de tâches. Accédez rapidement à votre compte de travail Outlook ou à votre compte Hotmail Outlook.com sans avoir à basculer vers d’autres onglets ou applications.

Fonction

Accéder à des comptes professionnels ou personnels

Lire, envoyer et gérer des e-mails et recevoir des notifications de nouveaux e-mails

Créer des événements, consulter les activités à venir et participer à des réunions en ligne

Créer, suivre et gérer des tâches

Gérer les contacts

Idéal pour effectuer toutes ces tâches sans avoir à basculer entre les onglets ou les applications :

Lire des e-mails importants

Vérifier le calendrier

Ajouter des tâches en fonction de ce que vous lisez sur le Web

Trouver rapidement le numéro de téléphone d’un contact

– Citer des informations provenant de pages Web lors de la rédaction d’e-mails

Quelles sont les implications de ce changement ?

La principale implication de ce changement est que les utilisateurs ne pourront plus accéder directement à leur compte de messagerie Outlook depuis leur navigateur Web. Ils devront plutôt utiliser une application ou une page Web distincte pour accéder à leurs e-mails. Cela peut être gênant pour certains utilisateurs, en particulier ceux qui ont l’habitude d’utiliser l’extension du navigateur Outlook.

Que peuvent faire les utilisateurs pour se préparer ?

Les utilisateurs qui utilisent actuellement l’extension du navigateur Outlook doivent se préparer à ce changement en trouvant un moyen alternatif d’accéder à leurs e-mails. Une option consiste à utiliser l’application de bureau Outlook, qui offre un ensemble de fonctionnalités plus robuste que l’extension du navigateur. Une autre option consiste à utiliser l’application Web Outlook, qui peut être accessible depuis n’importe quel navigateur Web.

Notre avis

La décision de Microsoft de désactiver l’extension du navigateur Outlook peut être gênante pour certains utilisateurs, mais il est important de se rappeler qu’il existe des moyens alternatifs d’accéder à vos e-mails. En se préparant à ce changement et en trouvant un moyen alternatif d’accéder à vos e-mails, vous pouvez vous assurer que votre flux de travail n’est pas perturbé.

