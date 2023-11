Edifier W820NB lancé avec la fonctionnalité audio spatiale à seulement…

Edifier a récemment dévoilé deux écouteurs sans fil : les TWS1 Air et Zero X TWS. Mais il semble que ce ne sont pas les seules solutions audio que la marque avait en tête pour ce mois-ci. Elle a également dévoilé l’Edifier W820NB.

Essentiellement, l’Edifier W820NB est une paire de casques sans fil abordables qui dispose de fonctionnalités haut de gamme. Ces fonctionnalités haut de gamme comprennent des performances audio supérieures, un design confortable et, surtout, un son spatial. Le casque offre tout cela pour seulement CNY499, ce qui équivaut à environ 68 dollars américains.

Points forts de l’Edifier W820NB

Parmi les principales caractéristiques, l’un des points forts les plus remarquables de l’Edifier W820NB est la prise en charge de l’audio Hi-Res. Il arbore également la certification Hi-Res Audio Wireless Gold Label. Cela vous permettra d’entendre chaque petit détail de la lecture audio. Mais ce n’est pas tout !

L’Edifier W820NB dispose également de la technologie de son surround à 360 degrés, vous permettant de rester totalement immergé dans vos morceaux préférés. En ce qui concerne le design, les écouteurs sans fil disposent d’une technologie de coussinet brevetée à pression nulle. Cela améliore non seulement le confort, mais permet également aux drivers internes de mieux fonctionner.

En ce qui concerne le confort, le W820NB est compatible avec les lunettes. De plus, la fonction audio spatiale intégrée est dotée de la technologie de suivi de tête. Cette technologie optimise le rendu audio, vous permettant ainsi d’obtenir un son 3D beaucoup plus réaliste.

En termes de connectivité, l’Edifier W820NB dispose du Bluetooth 5.3. En plus des codecs audio standards, il prend en charge le LDAC, le LHDC 5.0 et le LHDCX. Ces codecs se trouvent généralement dans les écouteurs sans fil haut de gamme. De plus, il est doté de la fonction Bluetooth Multipoint grâce à l’une des dernières normes Bluetooth.

Les performances de réduction du bruit actif (ANC) du casque sont également excellentes. Il peut offrir une réduction de bruit pouvant atteindre 43 dB. En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, l’Edifier W820NB peut offrir jusqu’à 45 heures de lecture après une charge complète. Dans l’ensemble, le casque offre beaucoup pour son prix.

