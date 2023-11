OnePlus 12 confirmé pour présenter Sony LYT-T808 comme caméra principale

Il y a deux jours, OnePlus a organisé un événement en Chine. Lors de cet événement, OnePlus a présenté les capacités de l’appareil photo du futur OnePlus 12. La marque a promis qu’il surpasserait les modèles Pro de ses concurrents. En plus de cela, OnePlus a confirmé la configuration de l’appareil photo de l’appareil.

Comme nous l’avons déjà mentionné, OnePlus a récemment annoncé son partenariat avec Sony. Grâce à cela, OnePlus souhaitait équiper le OnePlus 12 d’un puissant capteur photo. Et ce capteur se trouve être un Sony LYT-T808. La puissance de ce capteur n’est dépassée que par celle du Sony IMX989. Et le Sony IMX989 est actuellement l’offre phare de Sony.

Plus d’informations sur la configuration de l’appareil photo du OnePlus 12

Comme certains l’ont peut-être déjà remarqué, le Sony LYT-T808 est le même capteur que celui que l’on retrouve dans le OnePlus Open et l’Oppo Find N3. Et le OnePlus Open est le meilleur smartphone avec appareil photo que OnePlus a sorti. Mais la marque prévoit d’aller encore plus loin avec le capteur sur le OnePlus 12.

Fondamentalement, le Sony LYT-T808 est un capteur de 50MP. Il a une taille de capteur de 1/1,4 pouce. De plus, il possède une technologie de pixel de transistor à double couche. Cette technologie permettra au capteur de fournir plus d’informations, même dans des conditions d’éclairage difficiles.

Quant à l’appareil photo téléobjectif, OnePlus a confirmé qu’il utiliserait l’OmniVision OV64B. Il s’agit d’un capteur de 64MP qui offre un zoom optique 3x.

La société est restée silencieuse concernant l’appareil photo ultra grand-angle du téléphone. Mais le OnePlus 12 utilisera probablement un capteur Sony IMX581. Il s’agit d’un capteur de 48MP.

De plus, le OnePlus 12 inclura le tout nouveau système de caméra HyperTone. Hasselblad et Oppo l’ont récemment annoncé. Ce système offrira une expérience photographique exceptionnelle. Il offrira une meilleure réduction du bruit, des portraits réalistes et une netteté accrue.

Parmi les autres caractéristiques connues, il y a le SoC. Le OnePlus 12 utilisera le récemment sorti Snapdragon 8 Gen 3. De plus, il sera doté d’un nouvel écran BOE. OnePlus a déclaré que ce panneau offrirait une luminosité inégalée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :