Apple prévoit de faire appel de l’inclusion de l’App Store dans la liste antitrust de l’UE

Apple s’apprête à faire appel de la décision de l’Union européenne d’inclure l’ensemble de l’App Store dans sa nouvelle liste de pratiques anticoncurrentielles numériques. La société contestera la décision de l’organisme de réglementation de l’UE de placer l’intégralité de l’App Store dans la nouvelle liste de pratiques anticoncurrentielles numériques de l’UE. Selon des sources proches du dossier, elle soutiendra également que son service iMessage ne devrait pas faire l’objet d’un test plus approfondi de la part des régulateurs. Cet article discutera des projets d’Apple de faire appel de l’inclusion de l’App Store dans la liste de pratiques anticoncurrentielles de l’UE.

Contexte

Le Digital Markets Act (DMA) est entré en vigueur pour la plupart des entreprises en mai 2023. Il s’agit d’une législation rigoureuse visant à limiter l’influence des principales entreprises technologiques sur le marché et à faciliter le passage d’un service concurrent à un autre. La Commission européenne a récemment désigné 22 services de grandes entreprises technologiques comme « gardiens » des services en ligne. Les entreprises concernées doivent désormais rendre leurs applications de messagerie interopérables avec celles de leurs concurrents. Elles doivent également permettre aux utilisateurs de décider quels sont les applications préinstallées sur leurs appareils.

Le moteur de recherche Google d’Alphabet, le navigateur Safari d’Apple, le marketplace d’Amazon.com, TikTok de Bytedance et Facebook de Meta Platforms font partie des services soumis au DMA. En collaboration avec le Digital Services Act, qui établit des règles en matière de ciblage des utilisateurs, de pratiques de données et de partage de données avec les régulateurs, ces deux réglementations devraient entraîner d’importants changements dans les plateformes concernées.

L’appel d’Apple

L’appel d’Apple est encore à l’état de projet et pourrait changer avant la date limite du 16 novembre pour déposer des recours auprès de la Cour générale de l’UE. Même en cas d’appel potentiel, Apple devra néanmoins se conformer aux règles.

Implications de l’inclusion de l’App Store dans la liste de pratiques anticoncurrentielles de l’UE

Les implications de l’inclusion de l’App Store dans la liste de pratiques anticoncurrentielles de l’UE sont énormes. Voici quelques-unes des implications possibles :

Plus de concurrence : Le Digital Markets Act de l’UE vise à accroître la concurrence. Il espère faciliter le passage d’un service concurrent à un autre. Si l’App Store est inclus dans la liste antitrust, cela pourrait entraîner une augmentation de la concurrence sur le marché des applications. Cela serait d’une grande utilité pour les utilisateurs du système. Changements aux règles de l’App Store : Apple a déclaré s’attendre à apporter des modifications à l’App Store en raison des nouvelles règles de l’UE. Si les préoccupations de l’UE sont prises en compte, cela pourrait entraîner des changements dans les règles de l’App Store. Les nouvelles règles bénéficieront aux développeurs d’applications et aux utilisateurs de l’App Store. Problèmes juridiques : Le projet d’inclusion de l’App Store dans la liste de pratiques anticoncurrentielles de l’UE soulève déjà des problèmes juridiques. Apple prévoit de porter l’affaire devant les tribunaux pour arrêter le processus. Si Apple réussit, cela aurait des implications sur la manière dont l’UE réglemente le marché des applications à l’avenir. Impact sur les revenus d’Apple : L’App Store est une source de revenus importante pour Apple. Si les préoccupations de l’UE conduisent à des changements dans les règles de l’App Store, cela pourrait avoir un impact sur les revenus d’Apple. Impact sur les développeurs d’applications : Les développeurs d’applications ont exprimé des inquiétudes concernant les règles de l’App Store. Cela inclut la commission prélevée par Apple sur les ventes d’applications. Si les préoccupations de l’UE conduisent à des changements dans les règles de l’App Store, cela pourrait profiter aux développeurs d’applications. Impact sur les utilisateurs : L’App Store est le seul moyen de télécharger des applications sur les appareils Apple. Si les préoccupations de l’UE conduisent à des changements dans les règles de l’App Store, cela pourrait être bénéfique pour les utilisateurs. Cela augmentera la concurrence et réduira très probablement les prix.

Notre avis

