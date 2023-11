Le ROG Phone 6 reçoit la mise à jour Android 14 via le programme de prévisualisation

Android 14, la dernière version d’Android, est désormais disponible en test sur le ROG Phone 6. Il s’agit du troisième téléphone d’Asus à rejoindre le programme bêta d’Android 14. Le Zenfone 10 et le ROG Phone 7 ont déjà bénéficié de la version bêta d’Android 14. Le programme bêta d’Android 14 pour le ROG Phone 6 (AI2201) a été récemment annoncé.

Android 14 est une mise à jour majeure qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que la notification flash, une police de caractères encore plus grande, une nouvelle interface utilisateur pour les statistiques de la batterie, une amélioration de la confidentialité et de la sécurité, et bien d’autres fonctionnalités. Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 14. Les téléphones Asus fonctionnent avec une interface utilisateur personnalisée similaire à celle d’Android 14, vous pouvez donc vous attendre à la plupart des fonctionnalités d’Android 14 ainsi qu’à des fonctionnalités exclusives supplémentaires d’Asus.

Si vous êtes impatient de tester la mise à jour Android 14 sur votre ROG Phone 6 avant sa sortie officielle, vous pouvez facilement postuler pour la version bêta. Asus l’appelle le programme de prévisualisation d’Android 14. Bien qu’il soit appelé programme de prévisualisation, toutes les informations sont similaires au programme bêta par rapport à l’annonce de la version bêta d’Android 13 de l’année dernière.

Avant de postuler pour le programme de prévisualisation d’Android 14, vous devez savoir qu’il s’agit d’une version précoce et qu’elle peut donc contenir des bugs mineurs et majeurs. Tout l’intérêt de ce programme est de trouver et de corriger les bugs avant la sortie officielle.

Asus informe également que c’est un logiciel confidentiel et que les utilisateurs acceptés dans le programme ne peuvent pas partager ces informations avec le public.

Comment postuler pour la version bêta d’Android 14 sur le ROG Phone 6

Assurez-vous d’avoir déjà effectué la mise à jour vers la dernière version d’Android 13. Ouvrez maintenant Paramètres sur votre téléphone. Accédez ensuite à Système > Mise à jour du système. Appuyez maintenant sur l’icône Paramètres en haut à droite. Choisissez ici Participer au programme de prévisualisation d’Android. Vous pouvez remplir les informations requises et soumettre votre candidature.

Image : Asus

Asus examinera votre candidature et si vous êtes sélectionné, vous recevrez la mise à jour bêta d’Android 14 sous forme de mise à jour OTA. Vous recevrez un e-mail de la part d’Asus si votre candidature est retenue. Asus précise que la garantie d’origine de l’appareil ne sera pas annulée après l’installation de la version bêta d’Android 14.

Avant de mettre à jour votre ROG Phone 6 vers une version bêta ou de prévisualisation, n’oubliez pas de sauvegarder vos données. Assurez-vous également de charger votre appareil à au moins 50% pour éviter les problèmes de démarrage.

