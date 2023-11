L’UE demande à YouTube et TikTok de détailler les mesures de protection des enfants d’ici le 30 novembre

L’Union européenne a fixé à YouTube d’Alphabet et à TikTok une date limite du 30 novembre pour répondre à une demande d’information sur la manière dont ils protègent les enfants contre les contenus illégaux et nuisibles. La Commission européenne demande des informations supplémentaires sur les mesures prises par les entreprises pour renforcer leurs efforts de protection des mineurs afin de se conformer au nouveau règlement de l’UE pour les grandes entreprises technologiques, la Digital Services Act (DSA). Les entreprises encourent des amendes pouvant aller jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial en cas de violation de la DSA. Ces marques doivent fournir des informations dans les domaines suivants :

Risques psychologiques pour la santé

Bien-être physique

Risques pour les mineurs utilisant leurs services

Évaluation et atténuation des risques liés à la diffusion de contenus illégaux et nuisibles

Exercice des droits fondamentaux (y compris les droits des enfants)

Protection des mineurs

La demande d’information intervient après que Thierry Breton, chef de l’industrie de l’UE, a rappelé à Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, l’obligation de l’entreprise de protéger les enfants et les adolescents. Breton a également demandé à Shou Zi Chew, PDG de TikTok, de ne ménager aucun effort pour lutter contre la désinformation sur la plateforme, qui appartient à ByteDance en Chine.

TikTok et YouTube doivent fournir les informations demandées à la Commission d’ici le 30 novembre 2023. La Commission examinera les prochaines étapes en fonction de son évaluation des réponses. Elle peut être amenée à engager formellement des procédures en vertu de l’article 66 de la DSA.

L’enquête sur la protection de l’enfance de l’UE

La Commission européenne a envoyé des demandes officielles d’information à YouTube et TikTok concernant leurs obligations en matière de protection de l’enfance. La Commission examine les mesures prises par TikTok et YouTube pour protéger la santé mentale et physique des enfants. L’UE s’inquiète de l’impact des médias sociaux sur le bien-être des enfants, notamment en ce qui concerne la propagation de contenus nuisibles, le cyberharcèlement et l’addiction.

En vertu de l’article 74(2) de la DSA, la Commission peut infliger des amendes en cas de fourniture d’informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses dans le cadre d’une demande d’information. En cas de non-réponse, la Commission peut décider de demander des informations par décision. Dans ce cas, le non-respect du délai de réponse peut entraîner le paiement de pénalités périodiques. Après avoir été désignés comme de très grandes plateformes en ligne, TikTok et YouTube doivent se conformer à l’ensemble complet des réglementations introduites par la DSA.

Position de l’UE sur la protection de l’enfance

La Commission européenne a pris des mesures pour soutenir les droits des enfants et aider les enfants dans le besoin. Cela inclut la protection de l’enfance sur les médias sociaux.

En mars 2021, la Commission européenne a proposé la Garantie européenne de l’enfant, qui vise à garantir que chaque enfant en Europe en situation de risque de pauvreté, d’exclusion sociale ou de discrimination ait accès aux services les plus essentiels, tels que l’éducation, les soins de santé et le logement. La garantie inclut également des mesures visant à protéger les enfants contre la violence, les abus et l’exploitation, y compris en ligne.

La Digital Services Act (DSA) est un nouveau règlement pour les grandes entreprises technologiques opérant dans l’UE. La DSA vise à créer un environnement en ligne plus sûr pour les utilisateurs, y compris les enfants, en rendant les entreprises technologiques responsables du contenu diffusé sur leurs plateformes. Elle exige des entreprises qu’elles prennent des mesures pour prévenir la propagation de contenus illégaux, tels que les discours de haine et la propagande terroriste, et pour protéger les utilisateurs contre les contenus nuisibles, tels que la désinformation et le cyberharcèlement. La DSA prévoit des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires mondial pour les plateformes qui ne parviennent pas à supprimer les contenus illégaux.

Notre avis

L’enquête de l’UE sur la protection de l’enfance de YouTube et TikTok s’inscrit dans les efforts du bloc visant à créer un environnement en ligne plus sûr pour les utilisateurs, en particulier les enfants. La Digital Services Act vise à rendre les grandes entreprises technologiques responsables du contenu diffusé sur leurs plateformes et à protéger les utilisateurs contre les contenus préjudiciables. Les entreprises qui enfreignent la DSA encourent des amendes pouvant atteindre 6% de leur chiffre d’affaires mondial. La date limite pour que YouTube et TikTok répondent à la demande d’information de l’UE sur les mesures de protection de l’enfance est le 30 novembre.



